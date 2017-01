'Hidden Figures' a la cabeza en la recaudación en cines de Norteamérica

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

El drama sobre la NASA Hidden Figures, que ha encantado a la gente, se colocó en el primer lugar de las taquillas de Estados Unidos y Canadá por segunda semana consecutiva, mientras un par de cintas caras se estrenaron con el pie izquierdo.

Los cálculos preliminares publicados el domingo indican que Hidden Figures —sobre unas matemáticas de raza negra durante la carrera espacial de la década de 1960— recaudó $20,5 millones en las salas de cines de Norteamérica durante el fin de semana alargado por el feriado de Martin Luther King Jr.

Los estudios Fox esperan que el filme recaude $25,3 millones cuando se sume la taquilla del lunes.

En medio de muchas películas —como Rogue One de La Guerra de las Galaxias, la favorita al Oscar La La Land y la cinta de thriller supernatural The Bye Bye Man, que sorprendentemente tuvo gran acogida— varias cintas de directores de renombre no despegaron.

El thriller policial Live By Night, de Ben Affleck, recaudó apenas $5,4 millones, mientras que el épico largometraje cristiano Silence, de Martin Scorsese, logró apenas 41,9 millones.