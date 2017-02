Fashion Week San José eligió a los diseñadores para su quinta edición

Proyecto tendrá grandes cambios en su formato

Exclusivas colecciones de siete diseñadores costarricenses verán la luz en la quinta edición del Mercedes-Benz Fashion Week San José , que llegará a la pasarela entre mayo y junio con grandes cambios en su formato.

Leonora Jiménez, una de las gestoras del proyecto, reveló en exclusiva a Viva los nombres de los diseñadores que participarán en los célebres desfiles de este año, donde destacan Jennifer Lang, Fabrizzio Berrocal y Daniel Moreira.

La lista de los participantes locales la completan Cinthia Monge, Rob Chamaeleo, Consuelo Melo y María José Castro. En calidad de invitada y con una presentación especial participará la diseñadora Alexa Barzuma.

“Este año hubo muchos cambios en el proyecto. Uno de ellos fue la metodología de elección de los participantes. Implementamos una manera novedosa, enfocada en garantizar la presencia en la actividad de diseñadores que posean una trayectoria y una marca consolidada, así como un nivel de prestigio importante; ellos no tienen por qué estar supeditados a un jurado, así que de los siete espacios disponibles, tres lo ocupan diseñadores con esas características”, precisó Leonora Jiménez.

Bajo ese nuevo lineamiento participarán Lang, Berrocal y Moreira, quienes además cumplen con otros requisitos: haber participado en al menos dos ediciones del Fashion Week y poseer un atelier o una tienda formal de ventas.

“A estos diseñadores (Lang, Berrocal y Moreira) se les dio la posibilidad de pagar por su espacio en la pasarela, un nuevo formato de participación que es importante porque crea una formalización de la industria”, justificó Jiménez.

La modelo y empresaria comentó que los otros cupos fueron otorgados a Monge, Chamaeleo, Melo y Castro tras decisión de un jurado. Ese panel valoró 30 propuestas de manera anónima, seleccionó 14 de ellas e invitó a sus creadores a defenderlas frente a ellos para definir las últimas cuatro, el pasado 2 de febrero.

El mejor. Leonora Jiménez reiteró que la dinámica de participación está enfocada en fortalecer el proyecto y es solo uno de los cambios que tendrá la plataforma del Fashion Week a partir de este año.

“Estamos haciendo una alianza centroamericana que garantizará la proyección de los diseñadores nacionales que se presenten en el evento, y al igual que en otras ediciones, contaremos con invitados internacionales que junto a los nacionales darán el mejor show visto hasta ahora en los Fashion Week de aquí”, afirmó la directora de la revista Traffic.

Jiménez reiteró el compromiso de la plataforma de los Mercedes-Benz Fashion Week de proyectar internacionalmente a sus participantes para allanarles el camino en la generación de un negocio.

En ese sentido, la organización local del desfile ha participado en sus versiones de otros países con el fin de robustecer el proyecto en Costa Rica. “La idea es seguir aprendiendo de los mejores y engordando nuestras bases de datos y contactos para beneficiar a los diseñadores nacionales”, señaló Jiménez, quien este miércoles viajó a Nueva York para asistir al Fashion Week de esa ciudad. Posteriormente, estará en el de Milán y París.

A mediados de año. La quinta edición del Mercedes-Benz Fashion Week de San José aún no tiene fecha definida. Leonora Jiménez dijo que valoran las semanas entre mayo y junio. La empresaria sí confirmó que las pasarelas tendrán como escenario el Hotel Real Intercontinental, en Escazú y que al igual que hace un año se realizará el Chapter One , un show artístico en el que participarán tres diseñadores, aún no definidos.











