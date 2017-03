"Habrá botín o Loot", eso es lo que prometió la compañía de videojuegos Activision para todos los fans del videojuego Destiny.

La mañana de este jueves se presentó el primer adelanto de Destiny 2, la secuela de un ambicioso proyecto en la industria del entretenimiento electrónico que se estrenó en el 2014.

La segunda parte del masivo juego de disparos en línea se estrenará el 8 de setiembre y estará disponible para las consolas de PlayStation 4, Xbox One y esta vez también llegará para la PC.

Según Bungie, estudio creador del juego, la historia se desarrolla después que la última ciudad de la humanidad cayó en manos de una fuerza alienígena liderada por Ghaul.

Los protagonistas deberán aventurarse en una sistema solar desconocido para dar con un arsenal y nuevas habilidades de combate para enfrentar a las fuerzas invasoras.

La secuela fue anunciada junto a otras dos expansiones que saldrán después del lanzamiento oficial del videojuego. Bungie mostrará más detalles de este anticipado título el próximo 18 de mayo.

Ya está a la venta

La preventa ya está disponible y para todos los que consigan el videojuego por este medio tendrán acceso a la versión beta que saldrá meses antes del estreno para todas las plataformas. El juego tendrá un precio de $60.

Además, Bungie mostró una edición para coleccionistas que incluirá un maletín, un cargador USB, una manta y una caja de metal para guardar el videojuego. Esta versión para los más fiebres cuesta $250.

El primer Destiny salió a la venta en el 2014 y cuenta con cuatro expansiones: The Dark Below, House of Wolves, The Taken King y The Rise of Iron.

Este videojuego alcanzó popularidad por su robusto sistema de juego en línea en el que los jugadores podrán enfrentarse en equipos o pueden cooperar en un saqueo o Raid en un escenario lleno de peligros.











Comparta este artículo Entretenimiento 'Destiny 2' llegará en setiembre y estará disponible para la PC Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: 'Destiny 2' llegará en setiembre y estará disponible para la PC Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.