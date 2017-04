Con 'Un amor que se fue de viaje', Choché Romano pondrá sobre las tablas sus experiencias

A partir del 30 de abril

Hablar de amores que se han ido a lo largo de la vida es lo que Choché Romano ofrecerá en su nueva rutina de stand up comedy, a partir de este domingo 30 de abril.

Con Un amor que se fue de viaje, Choché tendrá un espectáculo con un mensaje positivo enfocado en descubrir "el verdadero amor".

"Este es el espectáculo que estoy estrenando y escribí acerca del amor de pareja. Se llama así porque nació después de una ruptura amorosa, después de una relación de seis años y medio. Este stand up comedy habla de los amores que se han ido a lo largo de toda la vida, el amor colegial, el primer amor, entre otros. El show culmina en el momento que descubro que creí que amaba pero no sabía lo que era el amor", mencionó.

Romano explicó porqué decidió basar este espectáculo en sus experiencias personales. "Cuando uno tiene un amor muy largo, en seis años se ven diferentes etapas del amor: el romántico, el que va madurando, el amor cuando se conoce una persona enojada, etcétera. Entonces quise basarme en todo lo que conocí del amor", dijo.

Choché aclara que su rutina no tiene un enfoque religioso o espiritual, pero sí incluye mensaje.

"Todo se enfoca en el amor, en no juzgar, en mostarnos como amigos con otras personas, en ser misericordiosos. La idea es tratar de hacer este mundo mejor para todos. Es tratar de hacer introspección en lo que pasa en la vida. Hay esperanza mientras hay vida", relató.

Diferencia. Luego de su acercamiento a la espiritualidd, que Choché le había revelado a este medio meses atrás, este nuevo proyecto un reflejo de su actualidad.

"No me gusta burlarme de nadie, me gusta hablar de mi vida. De la única persona que me río en el escenario es de mí. Hay una diferencia entre lo que hacia y esto: empezando porque el show no tiene ni una sola mala palabra, también es apto para toda la familia: está pensado para abuelitas y para niños mayores de 12 años, y no habrá chistes de doble sentido. Con esto quiero volverme un agente de cambio: quiero compartir con a la gente lo que pasó en mi vida", aseveró.

Un amor que se fue de viaje, en palabras del humorista, será "una risoterapia" porque procura que la gente aprenda del amor y sus matices, pero riendo.

La primera fecha de la gira nacional será el próximo 30 de abril en el Hard Rock Café San José a las 7 p. m. y el valor de la entrada es de ¢6.000.

El anfiteatro de la Casa de la Cultura de Puntarenas, el Teatro de Jacó, Hard Rock Café (Liberia), Teatro Café Britt, Heredia, el Teatro Eugene O'Neill (barrio Dent) y el auditorio del Museo Juan Santamaría serán algunos de los lugares que Choché visite en próximos días.











