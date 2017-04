Tránsito hará 142 operativos durante la Semana Santa

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

La policía de Tránsito tendrá 122 operativos de control de velocidad y 20 para detectar conductores ebrios durate la Semana Santa.

La consigna de las autoridades durante este período vacacional será evitar las muertes en carretera.

De acuerdo con el director de Tránsito, Mario Calderón, la alta velocidad es la primera causa muerte en carretera, mientras que el alcohol estuvo presente en siete de los decesos que se dieron en accidentes durante el primer trimestre de este año.

Ambos comportamientos son frecuentes en Semana Santa, detalló Calderón, quien aseguró que esto se debe a que muchas personas, al estar de vacaciones, salen de noche, cuando hay poco tránsito, y abusan de la velocidad. También hay quienes abusan del acelerador en el afán de llegar a sus lugares de vacaciones o de regreso a sus casas más rápidamente.

Asimismo, durante esta época también aumenta el consumo de alcohol, principalmente entre quienes visitan las playas.

"El consumo de alcohol siempre se ha dado, pero ahora hay más libertad ya que casi ningún municipio aplica la ley seca, menos los costeros. Ese no es el problema de fondo, el problema no radica en consumir licor o que esté disponible o no en el comercio, sino cuando se conduce una moto o el carro tras ingerir alcohol. Cada persona que detectamos alcoholizada mientras conduce es una vida que salvamos, sin contar las otras potenciales víctimas inocentes que esta persona pudo atropellar o contra quienes pudo chocar", añadió el jefe de Tránsito.

Los controles comenzarán el sábado 8 de abril, la víspera del Domingo de Ramos.

La Policía de Tránsito trabajará con 743 oficiales para regular el flujo vehicular, combatir el adelantamiento indebido, el exceso de pasajeros en transporte público, el uso del celular mientras se maneja y el uso del cinturón de seguridad por todos los ocupantes del carro.

Para esto cuentan con 179 patrullas, 216 motocicletas, 49 grúas, 110 alcohosensores, 9 sonómetros y 17 radares de control de velocidad.

Del total de efectivos, 74 oficiales se dedicarán a realizar vigilancia a lo largo de 1.250 kilómetros de carreteras para detectar comportamientos imprudentes entre las 10 p. m. y 6 a. m.

Los tráficos también visitarán 17 terminales de bus para hacer pruebas aleatorias a los choferes antes de que inicien los recorridos.

Otras acciones que se sancionarán son el traslado de personas en los cajones de los carros y que los motociclistas no usen cascos o chalecos reflectivos.

Calderón añadió que también habrá controles en el Gran Área Metropolitana y cabeceras de provincia con el fin de resguardar a quienes asisten a las procesiones o realizan paseos cortos.

El año pasado, seis personas perdieron la vida durante la Semana Santa, 10 menos quen el mismo período del 2015. Calderón dijo que la meta este año es que sean menos que esos seis.

Además, en el 2016 hubo 1.385 accidentes con 309 heridos. Se confeccionaron 7.015 infracciones y se remitió al Ministerio Público a 54 conductores que manejaban bajo los efectos del alcohol, por encima de los límites máximos permitidos.

