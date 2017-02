Uber: el fallo pendiente de Sala IV ni nos beneficia ni nos afecta

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

La empresa Uber aseguró este martes que un eventual fallo de la Sala IV sobre la ley que regula los servicios especiales de Taxi (Seetaxi) tendrá un efecto nulo sobre sus operaciones en Costa Rica, por lo que seguirán trabajando con normalidad.

Desde febrero del 2016, los magistrados acogieron para estudio una acción de inconstitucionalidad interpuesta por los diputados libertarios Otto Guevara y Natalia Díaz en octubre del 2015. Ambos se manifestaron en contra esa legislación pues alegan que fortalece un monopolio y se incumple el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana.

Aunque la Sala IV congeló el cobro de multas a quien brinde el transporte ilegal de personas mientras resuelve, tanto la elaboración de partes, como la apertura de expedientes a quienes brinden un servicio de transporte privado, siguen en pie.

LEA: Sala IV congela cobro de multas causadas por transporte ilegal

Humberto Pacheco, gerente de Uber, explicó que ellos no son parte del proceso que estudian los magistrados, por lo cual piden a los socios seguir operando con tranquilidad.

"Este proceso de la Sala IV no tiene que ver con nosotros, no somos una parte de él y el resultado no afectará nuestras operaciones en el país", expresó Pacheco.

La firma reiteró que llegó al país como una comunidad de autoabastecimiento y no como un servicio de transporte, por lo que sus labores son totalmente legales.

Además, manifestó que los representantes de la empresa están en total disponibilidad de conversar con las autoridades de Gobierno sobre la movilidad en Costa Rica, con el objetivo de que exista un estatuto para su regulación, que beneficie a la población.

"Comprendemos que la innovación viene por delante de la ley, pero queremos buscar las regulaciones adecuadas, no solo para Uber, sino también para otras empresas que operen así. La movilidad colaborativa es importante en nuestro mundo", detalló Pacheco.

En la actualidad, un año y medio después de comenzar a operar, la firma cuenta con 13.000 socios colaboradores y con aproximadamente 500.000 usuarios.

"Hay socios que encontraron en Uber una opción de autoempleo, en donde el 58,1% (7.540) confirmó que ahí está su principal fuente de ingresos", comentó Pacheco.

El gerente de la empresa mencionó que desde que implementaron el pago en efectivo hubo un incremento de usuarios; sin embargo, de momento alegaron que no tienen cuantificado de cuento fue el alza.











Comparta este artículo Nacional Uber: el fallo pendiente de Sala IV ni nos beneficia ni nos afecta Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Uber: el fallo pendiente de Sala IV ni nos beneficia ni nos afecta Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.