Alajuelenses desbordaron primeros viajes del tren desde nueva estación

Usuarios pide que se habiliten viajes entre las 6 a.m. y las 8 a.m.

A las 5.45 a.m. de este lunes, cuando el cielo no había terminado de aclarar, se estrenó la nueva estación del tren en Alajuela.

La estructura se terminó apenas ayer, y entró en operación a tiempo para darle una alternativa de transporte a quienes necesitan desplazarse desde esa ciudad hasta San José, durante el cierre de seis semanas en el puente de la "platina".

Entre los pasajeros de ese primer viaje estuvo Carlos Brenes, para quien el tren representa una oportunidad para escapar de las presas.

"Yo trabajo en Guadalupe, y el viernes tardé cuatro horas para llegar a Alajuela", recordó Brenes.

El tren, en cambio, dura una hora desde la estación de Alajuela, muy cerca del hospital San Rafael, hasta la estación al Atlántico, en la capital.

El siguiente viaje salió a las 6 a.m. y después partió otro hasta las 8 a.m., en una unidad marca Apolo con capacidad para 180 personas. No obstante, eran muchas más las personas que esperaban para abordar, en medio de los globos y la cimarrona que llevó la Municipalidad de Alajuela.

"Nos parece que siendo hoy el primer día ha sido muy exitoso. Todos los servicios desde las 5.45 a.m. han salido llenos, y creo que la gente ha disfrutado de un buen ambiente, comodidad y condiciones de accesibilidad. Me parece que poco a poco la gente se va a entusiasmar mucho más", manifestó Roberto Thompson, alcalde de aquella ciudad.

En cuestión de cinco minutos, los pasajeros abordaron y se apretujaron en los dos vagones: quienes llegaron temprano se fueron sentados, pero muchos iban de pie.

"Estoy muy contenta. Salió muy puntual, a las 8 en punto. Es una alegría muy grande la que sentimos, de viajar por primera vez en tren desde Alajuela", dijo Leticia Segura, quien empezó a hacer fila a las 6.30 a.m.

A esa hora llegó también Marilyn Valverde, vecina de Poás. Ella considera que la habilitación del tren es excelente, pero reprocha los horarios que se ofrecen.

"Es imposible que haya a las 6 a.m. y después hasta las 8 a.m. A partir de las 9 a.m. es cuando hay más seguido, eso me parece imposible. También que en Internet diga que salen cada 45 minutos y uno llegue a la estación y sea otra la realidad. Tal vez sea porque es el primer día, esperemos que ya todo se vaya agilizando", manifestó Valverde, quien se dirigía a su trabajo.

Para Víctor Hugo Álvarez, de barrio Villa Hermosa, la espera no fue un problema, ya que él y su familia tomaron el tren para ir a pasear, e iban sin prisa. Sin embargo, considera que el servicio debe mejorar.

"Supongo que con el pasar del tiempo, pronto se pondrá un servicio más continuo, que es lo que se necesita. Además más vagones, para que pueda haber más comodidad para los pasajeros, porque en este momento algunos vamos cómodos, pero otros van de pie", opinó Álvarez, quien de todas formas recomienda viajar en tren, para reducir tiempos de traslado.

Christian Vargas, presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer), informó de que durante esta semana, la entidad monitoreará el funcionamiento del servicio y el comportamiento de los usuarios, para hacer los ajustes necesarios. No hay grandes posibilidades de variar los horarios, explicó el jerarca, por lo que se podría optar por usar más vagones en cada viaje.