Trenes de Alajuela a San José duplicarán su capacidad; servicio a Cartago se reducirá

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) anunció este miércoles que reducirá el número de viajes de tren a Cartago para duplicar los servicios desde Alajuela.

Este es el principal ajuste anunciado por el ministro Carlos Villalta como parte de una serie de nuevas medidas de contingencia para paliar el caos vial originado por el cierre de dos carriles en el puente sobre el río Virilla en la carretera General Cañas.

Con esta medida el tren desde Alajuela pasará de una capacidad de 180 a 360 usuarios por viaje, pues se pasará de unidades con dos vagones a cuatro vagones por cada viaje.

El presidente del Instituto Costarricense de Ferrocarriles, Cristian Vargas, sostuvo que en el caso de los servicios desde Alajuela, los horarios serán los mismos que se han ofrecido durante estos días.

De acuerdo con Villalta, se le pidió a la empresa de buses de Lumaca (que brinda servicio entre Cartago y San José) que refuerce con más unidades para asegurar el traslado de esos pasajeros que se quedarán sin servicio de tren.

En total la empresa sumará 20 unidades más a su flota.

LEA: Incofer reconoce que tren no da abasto para trasladar a alajuelenses ante cierre de la 'platina'

Estos serán los horarios del tren desde Cartago a partir de este jueves:

En total, se suspenderán cinco viajes durante la mañana y siete en la tarde.

Por la mañana desde Cartago se suspenden los trenes de las 6:30 a.m., 8:05 a.m. y 8:30 a.m. y de San José a Cartago los de las 7:15 a.m. y 7:35 a.m.

Por las tardes se suspenderán los viajes de Cartago de las 4:25 p.m., 5:25 p.m. y 6:25 p.m.; y desde San José los de las 3:30 p.m., 4:30 p.m., 5:30 p.m. y 7:30 p.m.

Como parte de las medidas, también se anunció que se pemitirá el paso de vehículos particulares sin restricción por los carriles habilitados durante los fines de semana.

LEA: Cierre de la 'platina' genera caos en carretera y largas filas para abordar bus y tren

Además a partir de este jueves, las motos podrán circular por la ruta durante las franjas preferenciales (de 5 a.m. a 9 a.m. y de 4 p.m. a las 7 p.m.) cualquier día de la semana.

Asimismo, se anunció que el carril reversible en la entrada a Heredia, puede ser empleado por todo tipo de vehículos.

El jerarca también descartó que se vaya atrasar el inicio de curso lectivo, pues los plazos afectan la cantidad de días lectivos que se deben cumplir anualmente.

El paso por el puente sobre el río Virilla se mantendrá cerrado al menos durante seis semanas, tiempo necesario según el Mopt para remover e instalar la nueva superficie de ruedo y la ampliación a seis carriles de la estructura.

DEL ARCHIVO: MOPT cerrará puente de 'la platina' más de un mes en el sentido Alajuela - San José











Comparta este artículo Nacional Trenes de Alajuela a San José duplicarán su capacidad; servicio a Cartago se reducirá Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Trenes de Alajuela a San José duplicarán su capacidad; servicio a Cartago se reducirá Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.