Sala IV congela alza en agua del AyA para financiar obras en Guanacaste

La solicitud del AyA para incrementar en 14% las tarifas de agua y que iba a financiar obras en Guanacaste quedó en suspenso por orden de la Sala Constitucional.

Esa instancia tomó la medida al acoger para estudio un recurso de amparo presentado por el diputado Mario Redondo, del Partido la Alianza Demócrata Cristiana (ADC). Esta gestión objeta la petición de incremento que tramita la Intendencia de Agua de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) bajo el expediente ET-082-2016, del 16 de diciembre.

Para oponerse a la petición, Redondo argumentó que la Aresep dio solo 48 horas para que lo usuarios planteen sus eventuales objeciones al alza solicitada. Ese plazo vence este mismo viernes 17 de febrero.

"Resulta ser un plazo irrazonable. El breve plazo que media entre la publicación y el límite para presentar argumentos contrarios convierte en un mero formalismo la convocatoria y vacía de contenido el derecho ciudadano de oponerse a un asunto de interés público", sostiene el legislador.

Para él, la situación violenta derechos constituciones de los usuarios.

Su reclamo fue acogido para estudio mediante resolución 17-002558-0007-CO, en la cual se ordena al regulador general, Roberto Jiménez, y a la Aresep abstenerse de resolver la solicitud de AyA.

"No dictar acto final dentro del expediente sobre la propuesta de ajuste extraordinario de incremento tarifario de oficio para el Instituto Costarricense de Alcantarillado (ET-082-2016) hasta tanto la Sala no resuelva en sentencia el recurso, o no disponga otra cosa", señala.

Cifras del alza

Según la solicitud del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), de aprobarse el alza, cada metro cúbico (m³) de agua aumentaría entre ¢43 y ¢218, según el rango de consumo mensual de cada abonado.

El AyA tiene unos 500.000 clientes y suministra agua al 50% de la población nacional.

Con la tarifa actual, de ¢619 por m³ para consumos de entre 16 y 25 m³, una familia que gasta 20 m³ al mes paga ¢12.380. En caso de darse el cambio, esa familia pagaría ¢14.120.

El Instituto explicó que el aumento pretendido es para financiar proyectos que alivien la salinización de los mantos acuíferos en los cantones guanacastecos, problema que se agudizó en el último semestre y compromete el suministro a varias comunidades, según informó en enero Yamileth Astorga, presidenta ejecutiva del AyA.

A esta situación, se suma la presencia de arsénico en fuentes de captación en Bagaces.

Con el incremento tarifario, AyA estima ingresos por ¢13.659 millones para tres proyectos que, según Astorga, se deberían empezar a levantar este año.

Más de la mitad de los fondos (¢7.735 millones) serían para hacer el Acueducto Costero de Santa Cruz destinado a suplir comunidades de ese cantón; ¢4.449 millones más para ampliar y mejorar el acueducto de Bagaces y, por último, se prevén ¢1.475 millones para habilitar un acueducto que bombearía 250 l/s para las comunidades de Trancas, Playa Panamá, Playa Hermosa y el polo turístico Papagayo.











