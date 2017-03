Cálculo de pasajes divide a diputados del Frente Amplio

San José.

El cálculo de pasajes de autobús divide a diputados del Partido Frente Amplio. Uno marca distancia de la lucha de los empresarios de autobuses y otro, en cambio, la respalda.

En esa primera situación está José Francisco Camacho Leiva, quien firmó una carta enviada el viernes a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) junto con otros 20 diputados para solicitar la anulación de la nueva metodología de cálculo de tarifas de buses. Según él, se trató de un error y así se lo hizo ver al ente regulador en una nota aclaratoria.

"Lo que pasó fue que las hojas con las firmas venían sueltas, no estaban grapadas al documento; cuando me ofrecieron firma, dije que la postura de la fracción es ver el tema desde los usuarios, no desde los empresarios. Al final de esa jornada, me trajeron un folder donde habían hojas con firmas que interpreté que eran de otro tema", afirmó.

El legislador asegura que el mismo viernes solicitó que su nombre fuera desligado del documento.

Por otra parte, el diputado Gerardo Vargas Varela, no firmó la carta en cuestión pero sí acudió hace dos semanas con empresarios de autobuses a una reunión con el ministro de Obras Públicas y Transportes, Carlos Villalta, a la cual acudió también el diputado Luis Vásquez, diputado del Partido Unidad Social Cristiana. El grupo fue a pedir nuevos estudios para fijar un modelo de cálculo.

Esta es la tercera ocasión que Vargas va con empresarios del sector a citas donde estos ejercen presión contra el método. Él acudió a encuentros similares en diciembre del 2015 y mayo del 2016 en la Aresep.

A pesar de ello, Vargas Varela se declara defensor de los usuarios del servicio.

'Voy a defender los usuarios'

Usted estuvo hace poco en una reunión en el despacho del ministro de Transportes a la cual fue también el diputado Luis Vásquez y empresarios de autobuses a quejarse del actual método de ajuste de pasajes. ¿Cuál es su versión de aquella visita?

Fue el miércoles 22 de febrero, estuvieron el ministro, la viceministra, asesores de estos, el diputado Luis Vásquez y mi persona, así como cámaras de transporte del país. Por lo que entendí de ellos, estos dijeron que en el encuentro estaba representado más o menos el 90% de los transportistas.

¿Recuerda cuáles empresarios acudieron?

Ahh no. Qué va, había un montón de gente. Yo creo que habíamos de 15 a 20 personas.

Nos aclara el ministro Villata que solo estaba prevista la visita del diputado Vásquez y la suya pero ustedes acudieron con los autobuseros.

Bueno ... a ver, el que organizó la reunión fue el compañero Luis Vásquez y él me invitó a acompañarlo, yo no sé si en la solicitud que él hizo, puso solo él o yo o si eran más personas. No fuí quien pidió la audiencia.

Esta es la tercera ocasión, que sepamos, donde usted acude a reuniones con empresarios para presionar contra la metodología.

¿La tercera vez?

Sí, dos en el despacho del regulador en la Aresep y esta otra en el despacho del ministro.

El tema de la metodología es un tema que trabajo hace tiempo y me interesa mucho porque creo que una obligación de los diputados es defender a los usuarios. ¿Verdad? Los usuarios son los ... ¡diay! ... son los que hay que defender y por eso es un tema que me interesa trabajar.

Usted se hace acompañar de quienes dan el servicio, no de quienes lo usan.

Bueno en las reuniones que participo siempre voy por mi interés de defender a los usuarios. Es mi único interés, ¿verdad? Los empresarios que se defiendan solos.

¿Entonces la idea no es defender ningún interés de los autobuseros?

A defender a los usuarios, los empresarios que vean a ver cómo le hacen. Ellos tienen cómo hacerlo.

¿De esta reunión sabía la fracción del Frente Amplio?

No era del conocimiento de la fracción.

¿Y usted fue en nombre del Frente Amplio?

Fuí en mi calidad de diputado nada más.

El viernes 3 de marzo Luis Vásquez envío una carta firmada por 22 diputados a la Aresep pidiendo suspender la metodología. ¿Sabía usted de ello, la firmó?

Sí, supe de la carta pero no la firmé; desconozco su contenido.

¿Cuál es su mensaje para los usuarios luego de ir a tres reuniones junto a autobuseros opuestos al cálculo?

Como diputado estoy en la obligación por los derechos de los usuarios y velar porque les cobren pasajes justos, que tengan un servicio de calidad; esa es mi obligación como diputado; siempre defender a los pasajeros y por ello acudo a reuniones y en el foro legislativo siempre con la bandera de defenderlos a ellos.

Los autobuseros están por completo en contra de la metodología ¿cómo hace para defender los intereses de los pasajeros en estas reuniones?

Yo voy a defender a los usuarios, los empresarios que ellos se defiendan como puedan.











