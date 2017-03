Aresep anula rebaja en luz y sube 8% al reconocer costos de planta Reventazón

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

San José.

La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) dejó sin efecto una rebaja del 6,7% en las tarifas de luz que pagan los abonados del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). En su lugar, aumentará la tarifa 8% a partir del 1° de abril.

Así lo resolvió la Aresep al acoger parcialmente un recurso de revocatoria interpuesto por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), contra la resolución RIE-106-2016, en la cual rechazó tomar en cuenta para el cálculo de tarifas los costos del proyecto hidroeléctrico Reventazón.

El argumento principal del ente regulador fue que el Instituto presentó información "insuficiente".

En la nueva resolución, Aresep aclara que tampoco esta vez reconoció el costo total de la planta hídrica porque, de haber sido así, el alza en las tarifas de generación (costo de producción de electricidad) sería de 25,81% este año, con lo cual, el incremento en la tarifa de distribución, que es la que pagan los abonados, habría sido de 20,61%.

"Dadas las omisiones e inconsistencias identificadas, desde el punto de vista técnico no es posible la incorporación de la totalidad del costo del P.H. Reventazón. No obstante, lo anterior, se recomienda la incorporación de las adiciones justificadas correspondientes al saldo de la cuenta No. 150 Obras en construcción y que ascienden al monto de ¢180.776 millones, el cual ajustado por el porcentaje de ejecución es equivalente al monto de ¢163.030 millones", resolvió la Aresep en su resolución RIE-016-2017 del pasado 14 de marzo.

La planta Reventazón, ubicada en Siquirres de Limón, fue inaugurada en setiembre pasado. Tuvo un costo de $1.400 millones y posee una capacidad instalada de 305,5 MW.

Dio más información

Según Aresep, varió su decisión al considerar que el ICE presentó en enero información adicional sobre los costos del proyecto, el cual entró en plena operación en el mes de octubre. Asimismo, tomó en cuenta que el Instituto ya opera y genera energía en ese planta "asumiendo los costos e ingresos que ésta implica".

Bajo ese criterio, la Autoridad Reguladora reconoció costos de depreciación, seguros, gastos de operación y mantenimiento de Reventazón. Resolvió el alza ante su deber de"velar por el equilibrio financiero de la empresa" y porque "existe justificación".

La Aresep, además, le reconoció al ICE erogaciones por compras de energía a generadores privados, que se habían omitido en la fijación ordinaria del año pasado. Este año sumará esos costos valorados en ¢24.393 millones.

Representantes de la Cámara de Industrias fueron los primeros en pronunciarse ante el incremento, pues ellos habían advertido que tarde o temprano los costos de la hídrica se trasladarían a los clientes.

"Lamentablemente, los nubarrones que veíamos venir sobre las tarifas eléctricas se están confirmando. Se están reconociendo gastos de la planta y, lo que parece un error de la propia Aresep, por gastos del ICE que no le fueron reconocidos en el 2016", afirmó Carlos Montenegro, subdirector ejecutivo de la Cámara.

Para él, esto es un golpe para los hogares, para la industria y para la competitividad. Los industriales reclaman que Reventazón costó el doble de lo previsto y que en la actualidad opera al 25% de su capacidad.

Se le suma otra alza

El aumento por los costos de Reventazón se suma al anunciado esta misma semana de 1,82%, correspondiente al cálculo trimestral de gasto en combustible para generación térmica. También entraría a regir en abril.

Al sumar ambas alzas, los abonados del ICE verán un alza de 9,82% en sus recibos mensuales respecto a la tarifa actual; un porcentaje ligeramenta mayor al 9,75% que el ICE había propuesto para este año en su solicitud de diciembre.

Cuando ambos ajustes se autoricen, un hogar que le compre servicios al Instituto y consuma 200 kilovatios hora (kWh) por mes, deberá pagar unos ¢1.384 adicionales. Su recibo pasaría de ¢14.275 a ¢15.659.

El efecto de ambos ajustes también afectaría los recibos de luz de las ocho empresas proveedoras de electricidad del país en distinta proporción.

Esas decisiones varían el resultado de los últimos tres años, en los que el uso de energías limpias y los rechazos de Aresep a incrementos daban como resultado una baja del 5% en el costo del kilovatio, que es la unidad de consumo eléctrico.











