Luis Guillermo Solís sobre Llorca: 'Vamos a llevar nuestros argumentos con una persona que va a trasladar el punto de vista del Gobierno'

Luego de una sesión de Consejo de Gobierno extraordinaria para ratificar a quien fuera su ministro de Salud, Fernando Llorca, como nuevo presidente de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el mandatario dio breves declaraciones al asistir a una actividad en el Teatro Nacional, la mañana de este jueves.

Solís no adelantó si tomará acciones para revertir el aumento de un punto porcentual en el aporte obrero al régimen de pensiones de Invalidez Vejez y Muerte (IVM), decisión por la cual destituyó a María del Rocío Sáenz.

Sin embargo, sí expresó su confianza de que Llorca defienda la posición del Gobierno, pues, añadió, esa posición no había sido trasladada con "eficacia" a la Junta Directiva de la CCSS.

Aunque la destitución la resolvió dos días después de la solicitud de los sindicatos de separar a Sáenz del cargo, aseguró que "no hubo presiones indebidas".

Estas son algunas de las preguntas que contestó a la prensa.

– ¿Cuál va a ser la línea de Llorca en la CCSS con el tema del aumento de un punto porcentual en el aporte obrero?– La instrucción al doctor Llorca es que tenga el más amplio diálogo posible con todos los sectores que integran la Junta Directiva de la CCSS, no hay ningún cambio en la posición del Gobierno respecto al 1% (punto porcentual). Sabemos que esa es una decision que la Junta Directiva de la Caja tiene la potestad de tomar, siempre lo he dicho, no ha habido cambio en ese sentido pero vamos a llevar nuevos argumentos con una persona que creo va a trasladar con nueva fuerza el punto del vista del Gobierno nuevamente a los miembros del Caja.

"La instrucción es el más amplio diálogo, él es una persona que tiene esa voluntad. Esta mañana (este jueves) el Consejo de Gobierno extraodinario lo juramentó, esa juramentación se hizo después de conocer la renuncia de la doctora María del Rocío, a petición mía, y se comunicó de inmediato a la Junta Directiva de la CCSS para que se tramite la renuncia de la doctora Sáenz, mientras se tomaban las medidas de orden administrativo para notificar el nombramiento del doctor Llorca".

– ¿Se podría revertir el aumento en el aporte patronal?

– Sobre eso no voy a hacer ningún comentario, es una potestad de la Junta que ya esta tomada, pero hay un diálogo que sigue y camina con normalidad y debe seguir haciéndose a lo largo de los próximos días de manera tal que el doctor Llorca pueda informarse bien de las distintas posiciones y saber hasta dónde podemos avanzar en ese tema.

– ¿Hubo presión de sindicatos y diputados?

– No se cambió de opinión, la declaración mía decía que estaba valorando la situación y es un tema de valoración del Poder Ejecutivo. La presidenta o el presidente ejecutivo de la Caja es el representante del Poder Ejecutivo, junto con otros miembros en la Junta Directiva y, por lo tanto, en el caso de la Presidencia Ejecutiva le corresponde al Consejo de Gobierno y al presidente nombrar o remover, no hay ninguna cosa rara, ninguna cosa que refleje presiones indebidas, no ha habido cambio de nada, somos absolutamente consistentes.

"El punto de vista del Poder Ejecutivo deber ser trasladado a la instancia correspondiente, en este caso la Junta Directiva, pero no solamente trasladarse si no tratarse por parte de los representantes del Gobierno con eficacia y eso no había ocurrido, ni en este caso, ni en otros anteriores, me pareció que ya era tiempo de que tuviéramos la posibilidad de lograr ese objetivo".