Diputado denuncia a médica de Ebáis por negar atención a indígena con dedo amputado

Emergencia sucedió la tarde - noche del miércoles, en Alto Quetzal

Hombre, de 52 años, llegó a puesto de salud a las 6:30 p. m. y, supuestamente, la funcionaria no lo atendió porque su horario de trabajo finalizaba a las 4 p. m.

Una médica de apellido Casasola supuestamente se habría negado a atender al indígena cabécar Claudio Jiménez Salazar, quien acudió con un dedo amputado de su mano derecha a pedir atención al Ebáis de Alto Quetzal, en el territorio indígena ubicado entre los cantones de Turrialba y Limón.

La denuncia la hizo pública el diputado Mario Redondo, de la Alianza Demócrata Cristiana, a quien le llegó la información del hecho, que se suscitó la tarde-noche del miércoles.

Según relató Redondo a La Nación, el accidente ocurrió alrededor de las 4 p. m., cuando Jiménez Salazar, de 52 años, se trasladaba junto a su familia en un andarivel en mal estado sobre el río Chirripó, entre las comunidades indígenas de Ñari y Blori.

Llegar a Alto Quetzal le tomó casi tres horas. Presentaba una hemorragia activa pero la médica supuestamente no lo quiso atender porque su horario de trabajo finalizaba a las 4 p. m.

Otras personas se encargaron de llamar a la ambulancia, que tardó hora y media en llegar, para finalmente trasladar a Jiménez al Hospital William Allen de Turrialba cerca de las 8 p. m.

El diputado aseguró que al ingreso al centro médico se le clasificó como "código rojo", el estado más grave.

"Ya le trasladé la denuncia y le pedí a Rocío Sáenz (presidenta ejecutiva de la CCSS) una investigación urgente y que se tomen medidas urgentes porque no puede ser posible que a esta población se le tenga en estas condiciones.

"He recibido múltiples denuncias de otros casos, donde la gente llega con cortaduras y quebraduras, y no se les atiende porque no están en horario de trabajo, a pesar de estar presentes", dijo Redondo.

La Nación canalizó la queja a la oficina de prensa de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), donde están gestionando una respuesta de la directora regional a. i. de la Central Sur.

