Tres diputados denuncian a director del BCR ante la Fiscalía por depósito bancario

Tres diputados denunciaron ante la Fiscalía a Francisco Molina, miembro de la Junta Directiva del Banco de Costa Rica (BCR), por el depósito de ¢4,5 millones que recibió de parte de Crhoy S. A., el 5 de julio, en la cuenta bancaria de una sociedad.

Los legisladores Francisco Camacho (Frente Amplio), Laura Garro y Henry Mora (PAC) pidieron al Ministerio Público investigar si el exdiputado del PAC incurrió en los delitos de cohecho propio, enriquecimiento ilícito y penalidad del corruptor.

Ellos alegan que la transferencia bancaria se produjo después de que "se filtró a Crhoy el acta de la junta directiva del BCR de la sesión 23-17 del 14 de junio del 2017, sobre el tema denominado 'cementazo'", el cual versa sobre cuestionamientos a una línea de crédito de $20 millones que este banco otorgó a un importador de cemento chino.

"Además, la transferencia se da cuando se filtra un audio en el cual, supuestamente, figuran en la conversación Guillermo Quesada, funcionario del BCR, y Juan Carlos Bolaños, representante de la empresa Sinocem Costa Rica sobre el mismo tema", apuntó el Frente Amplio en un comunicado.

"Curiosamente, la transferencia se da el mismo día en que la Junta Directiva del BCR presionaría la destitución y pediría la renuncia forzada de Paola Mora a la presidencia de este banco estatal. Dicha sesión no se pudo realizar debido a una alerta de bomba", añaden.

Paola Mora declaró, en el Congreso, haber entrado en conflicto con sus compañeros de Junta Directiva porque, entre otras razones, se opuso a la pretensión de que se suspendieran los desembolsos a Sinocem a causa del audio de una supuesta conversación.

En cuanto al depósito proveniente de una cuenta de Crhoy S. A. en el banco BCT, este cayó en una cuenta de una sociedad llamada Grupo Vayco S. A., que está a nombre del hermano de Francisco Molina, de su madre y de su hermana.

ÉEl primero exigió al gerente general del BCR, Mario Barrenechea, una investigación al más alto nivel, alegando que era víctima de un montaje. Sin embargo, solo unas horas después alegó que todo se debía a un error del sistema BCT, el cual le duplicó un pago hecho por Crhoy en diciembre del 2009 sin autorización de Crhoy S. A.

Añadió que ese pago del 2009 obedeció a que Leonel Baruch, presidente tanto de Crhoy como de BCT, lo contrató para hacer unos servicios de remodelación en el edificio del medio digital, puesto que lo conoció "en cosas de política" cuando él fue diputado durante el periodo 2006-2010. En aquella época, Baruch tenía interés en modificar un proyecto de ley sobre supervisión bancaria, para lo cual el PAC y el Movimiento Libertario le presentaron mociones en el segundo semestre del 2010.

No obstante, en entrevista con La Nación, dijo que no prestó más de dos servicios adicionales a otros clientes, cuyos nombres no supo recordar, además de que su profesión es de abogado.

En tanto, los legisladores agregaron: "Solicitamos al Ministerio Público que se investigue si ha existido relación comercial entre las empresas Grupo Vayco S.A y Crhoy y que si en las cuenta de Francisco Molina Gamboa existen otros depósitos o transferencias de Crhoy y a qué montos ascienden y, muy importante, cuáles circunstancias políticas, mediáticas o de proyectos de ley pueden corresponder a las fechas de transferencia. Para ello solicitamos levantar el secreto bancario de ambas empresas", aseguró el diputado Camacho Leiva.