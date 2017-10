Víctor Morales Zapata contradice a viceministro: 'Niego que yo haya hablado en nombre del presidente'

El diputado Víctor Hugo Morales Zapata contradijo la versión del viceministro de Hacienda, Fernando Rodríguez, sobre las gestiones hechas para desalmacenar 20.000 toneladas de cemento chino importadas por el polémico empresario Juan Carlos Bolaños.

Rodríguez afirmó que él giró instrucciones al exdirector de Aduanas, Benito Coghi, haciendo alusiones al presidente Luis Guillermo Solís y a Casa Presidencial porque Morales Zapata lo había contactado para buscarle una solución al tema, y este le dijo que hablaba en nombre del presidente.

No obstante, Morales lo negó: "Niego que yo haya hablado en nombre del presidente en este caso y en muchos otros. Quizás lo que hay es una mala interpretación porque lo que yo sostuve siempre, y no fue la única vez, es que el tema de la ruptura del duopolio del cemento era un tema planteado por el Gobierno y en ese sentido, ¿qué es lo que estábamos solicitando? Lo que estábamos solicitando es que no hubiesen entrabamientos que perjudicaran esa apertura, todo en el marco de la ley y la normativa".

El ahora legislador independiente considera que actuó apegado a la legalidad e insistió en que él constantemente recibe a empresarios en su despacho, para luego trasladar sus inquietudes a los jerarcas del Gobierno encargados del tema respectivo.

Según Morales, es una tarea cotidiana darle seguimiento a esos encuentros y pedir respuestas a los miembros del Poder Ejecutivo con quienes habló.

Morales Zapata ha sido cuestionado por sus vínculos con el empresario Juan Carlos Bolaños.

En diciembre del 2015, una persona que figura como director en cuatro sociedades de Bolaños le gestionó unas vacaciones al legislador en Guanacaste,

En marzo del 2015, además, Morales llamó al presidente de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), Iván Brenes, para preguntarle por un pago atrasado de esa institución a una empresa de Bolaños.