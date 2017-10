Mensaje de Morales Zapata a viceministro sobre cemento chino: 'Informaré al respecto al jefe'

El viceministro de Hacienda, Fernando Rodríguez, reveló este jueves un mensaje de Whatsapp del diputado Víctor Hugo Morales Zapata, en el que este dice que le informaría "al jefe" la situación sobre un embarque de cemento chino que no podía ingresar al país, a mediados del 2016.

"De acuerdo Fernando, informaré al respecto al jefe", dice el mensaje de Morales Zapata presentado ante los diputados de la Comisión Investigadora de Créditos Bancarios.

El viceministro, quien le pidió información sobre el asunto al entonces director de Aduanas, Benito Coghi, y le dio seguimiento al embarque hasta que se resolviera su entrada, insistió en que Morales Zapata le mintió al decirle que él actuaba en nombre del presidente Luis Guillermo Solís.

Rodríguez alegó, una y otra vez, que el legislador le dijo que la consulta procedía el presidente Solís y él lo creyó, por lo que llamó al exdirector aduanero para averiguar cuál era la situación del cargamento de 20.000 toneladas traído por el cuestionado importador Juan Carlos Bolaños.

Añadió que, pese a haber caído en una mentira, no pidió a Aduanas hacer nada irregular ni tampoco le pidieron hacer algo irregular. Mencionó que, incluso, el exdirector de esa dependencia emitió una resolución negativa en torno al cargamento, luego de que él que se respondiera rápida una gestión del importador.

Según Rodríguez, él empezó a dudar "muy recientemente, al vez hace un par de meses" si Morales le había dicho la verdad.

Agregó que Morales lo llamó este año, también, para preguntarle si era cierto que otro embarque de cemento tenía problemas por un requerimiento técnico. Dijo que él consultó en Aduanas y respondió que, en efecto, había un problema con una nota técnica.

"Si él me dijo que esto venía del presidente, y no era verdad, él me mintió", dijo el viceministro.

"Yo le pregunté a Mauricio Herrera (ministro de Comunicación). Me dijo que el presidente no pidió nada y, cuando fue la comparecencia del presidente, él dijo que nadie hablaba por él", relató.

Morales Zapata, en tanto, ha negado que él se presentara a hablar en nombre del presidente.

El diputado Ottón Solís le dijo al viceministro que la mentira es un delito y, por tanto, le preguntó si demandaría a Morales Zapata o si estaba protegiendo al presidente Solís usando como "chivo expiatorio" al diputado.

Rodríguez dijo que no ha evaluado acciones legales y agregó: "Yo estoy consciente que estoy bajo fe de juramento y puedo decir que, en ningún momento, el presidente me habló de esto. Nunca el presidente me habló de este tema ni nadie de Casa Presidencial".

Aparte de si fue inducido a error, Ottón Solís le consultó también al viceministro si le parecía correcto interesarse en temas de un empresario en particular.

"No estábamos haciendo nada incorrecto, solo pedí información de un trámite", respondió, en referencia a una consulta sobre la posibilidad de desembarcar y almacenar el producto, de forma temporal, mientra se resolvía la ausencia de una nota técnica del Ministerio de Economía que impedía verificar el producto.

"No estábamos tratando de que el trámite se resolviera en uno u otro sentido", insistió el viceministro.

El 22 de julio del 2016, el viceministro le envió un mensaje a Coghi en el que le dijo: "¿Benito usted conoce este caso? La llamo en un rato para informarnos de esto. El presidente me está pidiendo que le informe".

Consultado por este mensaje, Fernando Rodríguez dijo que lo hizo inducido por Morales Zapata y que este contenía un archivo adjunto que le envió el legislador. Cree que se trataba de una copia de la resolución original en que Aduanas rechaza el desembarque del cemento.

El viceministro también negó que Coghi fuese destituido por haber sido descortés con alguien, como dijo el exdirector. Alegó que se le habían hecho advertencias sobre el mal clima laboral de su dependencia.

Ante consultas del legislador Julio Rojas sobre por qué le creyó a Morales Zapata, Rodríguez respondió: "No tenía razón para pensar que no era así". Dijo que entendía que el presidente y el diputado eran personas cercanas.

Agregó que la Dirección de Aduanas tenía independencia para resolver según su parecer, de acuerdo con la ley.

Negó incluso que Benito Coghi le hubiese comunicado la decisión o el criterio de utilizar la figura de "habilitación temporal" para permitir la entrada del cemento chino.

¿Entonces para que se metió a preguntar y hasta envió una felicitación a Coghi si no es de su incumbencia?, le preguntó el diputado Julio Rojas. "Porque como lo había dicho lo que yo consulté cuál era el estado del trámite", respondió el viceministro.

Y entonces por qué le dijo al exdirector que había ganado "puntos" en Zapote al resolver el tema, le repitió el diputado. Rodríguez dijo que había quejas del sector privado en torno a los trámites en Aduanas.

"Yo no sé qué pensó don Benito, pero siempre le he dejado claro a mis funcionarios que siempre vean los asuntos desde un punto de vista legal", insistió el viceministro.

El legislador Ronny Monge le cuestionó por qué recordaba específicamente a Morales Zapata y no a otras personas que le han pedido consultar sobre casos específicos. Fernando Rodríguez alegó: "No me llamó una vez, me llamó el 22 (de julio del 2016), me envió otros mensajes, después me llamó en otro momento".

Agregó que él no recomendó algo en específico para solucionarle el problema a Juan Carlos Bolaños, sino que le pidió a Aduanas evaluar qué alternativas había.

¿Por qué lo felicita?, le insistió Ronny Monge.

"Había habido una queja sobre el servicio de Aduanas y había molestia con el proceder del director porque decían que semáforos rojos se habían incrementado sin incidencia tributaria y que los tiempos de despacho se habían incrementado", dijo. Mencionó que, incluso, el presidente de la Presidencia, Sergio Alfaro, le había pedido un informe a Coghi sobre esos problemas generales.

Ottón Solís afirmó que lo que se está jugando es la verdad y, en ese marco, "si todo lo que usted dice es la verdad, su comportamiento no es correcto".

"No es correcto meterse con un empresario en particular, aun viniendo del presidente", le afirmó el fundador del PAC al viceministro.

El presidente de la Comisión, Ronny Monge, le agregó: "Usted dejó muy mal parado al presidente de la República, sepárese de su cargo, usted lo embarcó, lo expuso, debería tener la gallardía de presentar su renuncia".

Después de ello, el legislador socialcristiano, Jorge Rodríguez, le dijo al viceministro: "No le haga caso a las palabras de Ronny".

La legisladora Patricia Mora afirmó que el presidente tiene una gran responsabilidad, porque personas cercanas a él han cometido actos irregulares.

El viceministro confirmó que el actual director de Aduanas, Wilson Céspedes, fue suspendido 15 días por hechos relacionados con el desembarque de este cemento chino. De hecho, dijo tener conocimiento de que Coghi también fue investigado por ello.

Rodríguez dijo que la decisión sobre qué tipo de figura legal se debe aplicar para desembarcar el cemento le corresponde al director y él no sabe si había otra posible. "Los requisitos que debía cumplir la empresa, le tocaba determinarlos a la Dirección, podría haber habido otra figura, no lo sé".

Por su parte, la diputada Patricia Mora, del Frente Amplio, dijo que "la ciudadanía debe estar desconcertada por la presencia del diputado apreciado Jorge Rodríguez".

Mora le reclamó a Jorge Rodríguez que llegue a decir que los miembros de la Comisión enlodan los tres poderes de la República.