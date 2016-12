Venezolanos piden refugio en Costa Rica por falta de medicinas

1.200 personas solicitan protección en medio de severa escasez de productos básicos

Por falta de medicamentos, y ya no solo por persecución política, más de 1.200 venezolanos solicitaron refugio este año en Costa Rica, en momentos en que el país suramericano sufre una severa escasez de alimentos y de medicinas, aparte de una arraigada inseguridad.

Las peticiones se dispararon en la segunda mitad del 2016, conforme se profundizaba la crisis política y económica en la Venezuela gobernada por el chavista Nicolás Maduro. Más de tres cuartas partes de las solicitudes fueron presentadas a partir de julio.

Carmen Muñoz, viceministra de Gobernación, informó de que muchos venezolanos piden el refugio alegando ser opositores al gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). No obstante, añadió, recientemente también dicen que necesitan el beneficio migratorio para acceder a medicinas que no hay en Venezuela.

En ese país, la situación llegó al grado de que la gente ha tenido que tomar fármacos para animales ante la escasez de medicamentos, que alcanzaba el 70% de los productos en el 2015.

“Preocupa que la ausencia de algún medicamento sea la causa para un refugio, porque esto podría poner al país como un receptor de ciudadanos de todo el planeta. Distinto es si a la persona, a razón de ser un opositor político, se le niega el medicamento”, declaró la viceministra de Gobernación.

El estatus de refugiado se le concede a quien compruebe que su vida corre peligro en el país de origen y que el Estado no hace nada para protegerla. Son personas con temores fundados de ser perseguidas por su preferencia política, sexual o religiosa, o bien por su género, nacionalidad o por pertenecer a un grupo, por ejemplo, ambiental.

“Incluso lo discutíamos con Naciones Unidas y es que estamos recibiendo un grupo importante de ciudadanos que argumenta problemas de carácter de salud, o más bien, relacionados con no encontrar algún medicamento.

”Es una discusión importante que tenemos en el sistema para no abrir eventualmente un portillo que de pronto ponga a miles a decir: ‘Vamos a Costa Rica porque ahí están dando refugio por esta causa’, pero también es un tema delicado porque el sistema tiene que ser muy objetivo y sensible para, eventualmente, no dejar desprotegida a una persona que pudiera estar siendo víctima de persecución y que este elemento, la ausencia de medicamento, sea una consecuencia de esa persecución”, dijo Muñoz.

Venezolanos radicados en Costa Rica no solo hablan de persecución política y de falta de medicinas. También, describen la falta de comida en un país donde la escasez de alimentos básicos superó el 80% en el 2016 .

Liriannys Reyes López pidió refugio luego de perder su empleo como educadora pública por votar en favor de la oposición. Adicionalmente, esta falta de alimentos hacía imposible que pudiera conseguir comida especial para una hija intolerante al gluten.

El lunes pasado, The New York Times publicó la historia de Kevin Lara Lugo, de 16 años, quien murió tras pasar todo el día de su cumpleaños buscando comida. Falleció por la toxicidad de una yuca que desenterró con su padrastro en un terreno abandonado y luego ingirió. El hospital no tenía soluciones intravenosas.

En octubre, la crisis política se acrecentó en Venezuela. El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, denunció “el rompimiento democrático” luego de que se frenara un referendo revocatorio contra Maduro (electo hasta el 2019). El Gobierno, además, desconoce las resoluciones del Congreso.

Más solicitudes. Este 2016, las peticiones de refugio crecieron un 82% frente al 2015. Al 30 noviembre, había más de 4.000, frente a 2.200 del año pasado.

El 64% las tramitaron nacionales de El Salvador (34%) y Venezuela (30%), mientras que el resto respondió principalmente a migrantes de Colombia, Honduras y Ghana, según Migración.

Carmen Muñoz: 'Es un tema sensible’

Carmen Muñoz asegura que el alza no se debe a una flexibilización en las políticas costarricenses, sino a las situaciones internas que se viven en los países de origen de los solicitantes. “Vemos que cuando han recrudecido crisis, como en el caso de Venezuela, la guerrilla en Colombia o la acción de las maras, sobre todo en El Salvador, se disparen (las solicitudes)”, dijo Muñoz.

En el caso de los salvadoreños, la mayoría aduce que huye de las pandillas y la violencia.

“Estamos hablando de jóvenes o familias que han sido amenazados por mucho tiempo, que tienen que pagar coimas para ingresar a sus comunidades. Casos muy graves en los cuales a algunos jóvenes se les demanda ser reclutados y las familias se oponen. También hay casos de niños y, sobre todo, niñas, a quienes se les acosa sexualmente por parte de las maras”, precisó Muñoz.

El país solo ha aprobado el 20% de los casos estudiados. El año pasado, avaló el 30%. Según la viceministra, algunas personas no tienen razones suficientes o hay incongruencias en sus relatos.

“Por ejemplo, en el caso de centroamericanos, vienen y alegan problemas económicos, entonces llegan para buscar estabilidad económica, esa no es una causal para solicitud refugio”, citó la funcionaria.En otros casos, la persona abandona el país antes de que el proceso concluya, o bien, opta por otra vía para estar legalmente en el país.

Con venezolanos se da un pico a partir del julio. ¿Por qué?

Ha habido muchas manifestaciones importantes, momentos de mucha agitación política. Esa situación interna de Venezuela, el desabastecimiento y todo esto, provoca desestabilización y temores en los venezolanos, y entonces inician su éxodo a Costa Rica.

¿Qué implica ser refugiado?

Es como ser costarricense, exceptuando los derechos políticos. Después de ahí, se hace acreedor de todos los beneficios de un costarricense: acceso a trabajo, educación, salud, a una vida digna, a una vivienda, pero por supuesto que también se ve afectado por las limitantes que tenemos nosotros. También se enfrentan con dificultades, porque no siempre consiguen trabajo.

¿Cómo explicar el alza en las cifras? ¿Por qué Costa Rica?

Costa Rica ha sido en el pasado destino de chilenos, argentinos, cubanos, venezolanos y colombianos. Es un país reconocido por su estabilidad económica, social, política, por su democracia; un país donde se puede vivir y se puede rehacer la vida. El alza no se debe a un cambio de situación de Costa Rica, sino a un cambio en los países de origen.











