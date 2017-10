Subdirector de Aduanas: Almacenamiento de cemento chino fue improcedente

José Ramón Arce, subdirector de Aduanas, calificó como improcedente la forma en que la Dirección de Aduanas permitió el almacenamiento de un cargamento de 20.000 toneladas de cemento chino importadas por el empresario Juan Carlos Bolaños, a mediados del 2016.

Arce afirmó que la orden de hacerlo provino del exdirector de Aduanas, Benito Coghi, a pesar de que tres informes internos le advirtieron que el trámite era improcedente.

Coghi, a su vez, había recibido solicitudes del diputado Víctor Hugo Morales Zapata y del viceministro de Hacienda, Fernando Rodríguez, para que resolviera una apelación de Sinocem Costa Rica, empresa de Bolaños, a la cual se le había rechazado el desalmacenaje por problemas de su producto con la nota técnica del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC).

En sus mensajes a Coghi, el viceministro le dijo que el presidente Luis Guillermo Solís esperaba que se aclarara el asunto.

Aduanas permitió a Sinocem descargar el cemento en predios ajenos a los patios de Aduanas mediante una figura llamada "habilitación temporal".

No obstante, el subdirector de Aduanas precisó que el artículo 225 de la Ley General de Aduanas permite la descarga y el reconocimiento físico de productos en lugares excepcionales si la mercancía es perecedera, no así el almacenamiento. Y lo que Benito Coghi permitió fue el almacenamiento, con lo cual el cemento podía permanecer en esos predios más tiempo de lo debido.

"No está permitido el almacenamiento en la forma en que se hizo, son mercancías bajo control aduanero, deben estar en lugares autorizados", declaró.

Se puso en riesgo el control aduanero, afirmó, aunque no cree que hubiese afectación en el pago de impuestos.

Arce también relató que Juan Carlos Bolaños se quejó de que, como el cargamento estaba en bahía, tenía que pagar altos costos financieros.

Pese a que tanto el viceministro de Hacienda como Benito Coghi dijeron que el procedimiento usado para traer el cemento fue legal, Arce lo refutó. Insistió en que la Aseoría Legal, la Dirección Normativa y el Departamento de Procesos rechazaron el procedimiento usado por Benito Coghi después de que este lo autorizó.

Relató que, incluso, que Coghi escribió un correo un sábado refiriéndoese al desalmacenaje, del cual el equipo se enteró el lunes, por lo que le presentaron un oficio para enderezar el asunto. "Él lo tachó con una equis grande y escribió, de su puño, que yo ya autoricé la prórroga de esto", afirmó. "Vimos que él asumió la responsabilidad totalmente".

"Ni siquiera hubo resolución, es un correo", dijo. "Don benito está actuando en hora inhábil, son los puertos los que funcionan 24 horas".

Aunque Bolaños alegaba que el producto era perecedero y necesitaba ciertas condiciones ambientales, Arce dijo que el empresario debería estar preparado, con la documentación lista de acuerdo a lo que pedía el MEIC, y en ese momento no la tenía."Esa empresa Sinocem no está con la documentación lista, no tiene las autorizaciones del MEIC".

"Para el momento de la autorización, ya el MEIC ha modificado los reglamentos", apuntó.