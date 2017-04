Presidente Luis Guillermo Solís engaveta su discurso anticorrupción

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

El presidente de la República, Luis Guillermo Solís, se guardó su discurso anticorrupción, ese que fue su bandera en su ruta hacia la presidencia y durante los primeros días de su gestión.

Ahora, el mandatario asegura que hablar de corrupción no es lo suyo. Lo dice así, en momentos en los que arrecian las críticas hacia su gobierno, por la 'pifia premeditada' de 80 metros que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) incluyó adrede en el contrato de construcción de la vía que conectará la Ruta 32 con la Terminal de Contenedores de Moín (TCM).

"Yo soy poco dado a andar hablando de corrupción, como lo hacen (otros) con frecuencia, hasta no tener los elementos que me permitan afirmar algo de manera contundente", señaló Solís ante la prensa este martes en el Teatro Nacional, donde anunciaba un gigantesco proyecto turístico en Guanacaste.

El diputado y fundador del Partido Acción Ciudadana (PAC), Ottón Solís, es uno de los primeros que le recuerda al mandatario que antes era más proclive a hablar de corrupción y ahora prefiere guardar silencio. En una carta enviada al presidente, el legislador le refresca la memoria con algunos párrafos del discurso de los primeros 100 días de la administración.

"Atinadamente, usted señaló en ese informe que 'la irresponsabilidad, la sinvergüenzada y las chambonadas en el Estado no pueden seguir siendo disimuladas, ni toleradas. No solo por razones éticas y morales, que las hay muchas, sino, principalmente, porque tales disfunciones tienen costos y consecuencias sociales'", cita el diputado Solís en su carta.

Aunque en el pasado el presidente hizo constantes denuncias sobre la impunidad en la gestión pública, Solís sostiene ahora que "este es un país en el que generalmente las investigaciones no quedan truncas".

Haciendo una revisión de su discurso, desde que era candidato a la Presidencia, Solís centró sus dardos anticorrupción en el tema de infraestructura. Así fue como amenazó con el cierre del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y de sus "hermanitas perversas", refiriéndose a los demás consejos del Ministerio de Obras Públicas y Transportes.

"Vamos a intervenir la red vial nacional, cerrar el CONAVI y fortalecer al MOPT para volver a hacer infraestructura pública, sin concesiones abusivas y sin corrupción", señaló en la red social Facebook el 5 de enero de 2014, previo a la primera ronda electoral.

También señaló, el 8 de enero de ese año, por la misma red social, que "#Corrupto es todo aquel quien roba dinero público, tanto como quien deja de hacer su trabajo o lo realiza de forma defectuosa".

Investido ya como presidente, en su informe de 100 días, del 28 de agosto de 2014, Solís mencionó la palabra corrupción 17 veces. Esta rendición de cuentas resultó en la denuncia de supuestos actos de corrupción que envió para su investigación, pero que fueron desestimados por la Fiscalía.

Informe de los primeros 100 días, 28 de agosto de 2014:

La palabra "corrupción" destaca 17 veces en el discurso, donde también hace referencia a la impunidad.

– "Así es como el país se nos fue hundiendo en una espiral de corrupción e ineficiencia, que hoy a casi todos nos asfixia y nos irrita".

– "En la mayoría de las oficinas públicas el desorden es inimaginable; la ineficiencia, intolerable; la irresponsabilidad, insospechada. Todos sabemos que esto se magnifica y reproduce en semejante caldo de cultivo: corrupción, corrupción y más corrupción".

– "Conviene recordar que los costos directos de los principales casos de corrupción de los últimos quince años ascienden a cerca de ¢60.100 millones".

– "Pareciera que en Costa Rica hay corrupción, pero no hay corruptas ni corruptos. Nunca o casi nunca aparecen los culpables. Y cuando aparecen, muy pocas personas resultan condenadas".

– "La impunidad premia a los cínicos, a los sinvergüenzas, a los irresponsables y a los incapaces".

Comentarios de Solís en redes sociales:

– 14 de julio de 2014

Video de Youtube "La corrupción ha secuestrado a Costa Rica"

Facebook

– 18 de febrero de 2017. Sobre avances en el gobierno.

"Costa Rica avanza sin corrupción. Sí, esto también cambia. Construimos democracia. Gobernamos con honestidad"

– 22 de octubre de 2016. En respuesta a declaraciones de Laura Chinchilla del 22 de octubre de 2016.

"... se está desentrabando la construcción de obra pública estratégica en carreteras, escuelas, hospitales y acueductos varados por años, y se combaten excesos en convenciones colectivas y pensiones que habían crecido sin freno durante décadas. Todo esto se ha obtenido sin manchas de corrupción, sin escándalos como el de la trocha, o el del uso de un jet privado."

– 30 de enero de 2014. Comentario por gira en Santa María de Dota.

"Hoy recorremos Santa María de Dota, convencidos que somos un país lleno de ideas, lleno de ganas, llenos de inmensas oportunidades; pero nos han hecho creer que estamos atados bajo una absurda ingobernalidad y corrupción"

– 30 de enero de 2014. Respuesta comentario del entonces candidato liberacionista, Johnny Araya.

"Johnny Araya mencionó que en el PAC le "majamos la manguera" a Liberación Nacional. ¡No podía estar yo más de acuerdo! Le majamos la manguera a la corrupción, al salariazo, la refinería, la Trocha y a muchos más abusos."

– 29 de enero de 2014.

"Somos la única opción que puede sacar a la corrupción de Liberación Nacional del gobierno. ¡Y les vamos a ganar!"

– 23 de enero de 2014. Firma de la Red Ciudadana por un Gobierno Abierto.

"NO más corrupción, NO más impunidad y SI a más acción ciudadana participativa."

– 22 de enero de 2014. Por encuesta que le da ventaja en segunda ronda.

"Somos la única opción que puede sacar del gobierno a la corrupción y la inoperancia de Liberación Nacional."

– 8 de enero de 2014.

"#Corrupto es todo aquel quien roba dinero público, tanto como quien deja de hacer su trabajo o lo realiza de forma defectuosa. NO podemos tolerar un gobierno ineficiente, que reclama ingobernabilidad solo para justificar sus cuestionados negocios".

– 8 de enero de 2014

"Quien cometa un acto de corrupción, no sólo tendrá pena de cárcel, sino deberá pagar de su propio patrimonio todo daño al erario público. #CeroCorrupción"

– 5 de enero de 2014

"Vamos a intervenir la red vial nacional, cerrar el CONAVI y fortalecer al MOPT para volver a hacer infraestructura pública, sin concesiones abusivas y sin corrupción"

– 16 de noviembre de 2013.

"El país necesita un gobierno PAC, que elimine las prácticas clientelistas que han implantado los partidos tradicionales; urge erradicar la corrupción, evasión fiscal y falta de transparencia en las inversiones públicas."

– 7 de noviembre de 2013.

"Necesitamos personas capaces, honestas, con un expediente limpio y comprometidas para que este país vuelva a ejecutar las obras pendientes, eliminando la red de corrupción de estos últimos 8 años de Liberación Nacional."

– 25 de octubre de 2013.

"Propongo cerrar el CONAVI y los Consejos que han lesionado el interés nacional. ¡Es posible hacer infraestructura vial limpia y sin corrupción!"

– 25 de octubre de 2013.

"Sí podemos pensar en una declaratoria de emergencia nacional, que se haga sin corrupción, con verdaderos controles y fiscalización. Hay emergencia en infraestructura y urge reparar los 2.000 puentes que peligran en repetir la tragedia."

– 25 de junio de 2013.

"Las diferentes manifestaciones de hoy en San José y el resto de cantones que se sumaron solo evidencian la indignación y malestar que siente el pueblo costarricense ante los incontables casos de corrupción y el pésimo gobierno que hemos vivido a cargo del PLN".

– 4 de enero de 2013. Por la salida de Rodrigo Arias de la campaña de Liberación.

"El resultado negativo de las encuestas evidencia que el pueblo le cobra la factura a los Arias por la imposición de un modelo de desarrollo impulsado por el gobierno anterior y que tiene continuidad en la administración actual, ambos de Liberación Nacional (...) A ello se debe agregar una corrupción galopante en el manejo de la gestión pública."

Declaraciones a la prensa

– 22 de octubre de 2016. Respuesta a críticas de expresidente Laura Chinchilla.

Luis Guillermo Solís: Chinchilla 'nos heredó una alta percepción de corrupción política'

– 27 de agosto de 2015. Por denuncias del informe de 100 días desestimadas por la Fiscalía.

"El hecho de que se hayan desestimado algunas de esas acusaciones, no quiere decir que (esos casos) no existieron, lo único que significa es que no hubo suficientes pruebas para constatarlo".

– 2 de setiembre de 2014. Artículo de opinión en La Nación.

"Temo también que los estragos provocados por la ineficiencia estatal, medidos en términos estrictamente económicos, podrían ser todavía más graves que los causados por la corrupción que drena las finanzas públicas."

"Reconozco con ello que corrupción e ineficiencia no son lo mismo, pero insisto en que tienen un mismo origen, y que igual afectan al usuario de los servicios públicos que frenan la producción nacional."

– 25 de mayo de 2014. Entrevista de La Nación.

"Me dejaron una finca encharralada. Una buena finca, pero encharralada. No por este último gobierno sino por los últimos 30 años de políticas públicas que no llegaron donde tenían que llegar".