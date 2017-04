Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Noticia La Nación: Luis Guillermo Solís: salida de Venezuela de la OEA no le resta obligaciones en derechos humanos

Nacional Luis Guillermo Solís: salida de Venezuela de la OEA no le resta obligaciones en derechos humanos

El presidente Luis Guillermo Solís lamentó la decisión del gobierno de Nicolás Maduro de sacar a Venezuela de la Organización de Estados Americanos (OEA), pero sostuvo que eso no lo exime de respetar los derechos de los ciudadanos.

Solís declaró que la salida del país suramericano "no le resta obligaciones en derechos humanos", pues estos son universales y, además, Venezuela continúa siendo parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

"Lo que digo es que lo hemos señalado, queremos más democracia, no menos; más respeto para los derechos humanos, queremos más respeto a la institucionalidad democrática de ese país. No me parece que la anunciada salida contribuya a ese propósito", señaló el mandatario costarricense.

El presidente de la República dio estas declaraciones la mañana de este jueves en una conferencia de prensa en la Casa del Artista en Guadalupe, donde presentó una herramienta para dar a conocer las obras de infraestructura que impulsa esta administración.

Costa Rica se unió a la petición de 15 países miembros de la OEA para que se convoque una reunión de cancilleres para valorar la situación de Venezuela que suma casi 30 muertos durante las protestas de abril.

Esa petición fue acogida este miércoles por el Consejo Permanente de la OEA. El lugar y la fecha de la reunión están por definirse.

De inmediato Venezuela reaccionó con la salida del organismo, acusando a sus miembros de ser intervencionistas y mercenarios y de actuar, bajo el liderazgo de Estados Unidos, para derrocar al presidente Maduro. "El entreguismo de algunos países de la región lo pagarán caros", dijo la canciller Delcy Rodríguez, al llamarlos "una comparsa de Judas que pretenden la intervención".

El proceso voluntario de returo tardaría 24 meses, una vez que Venezuela presente una carta de denuncia contra la OEA al secretario general del organismo, Luis Almagro.

Según un comunicado de la Cancillería de Costa Rica, el objetivo de la reunión de ministros de relaciones exteriores es acordar un "proceso de acompañamiento y búsqueda de soluciones, para que Venezuela encause su rumbo en la senda democrática, en conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 20 de Carta Democrática Interamericana."

"Ese es el espíritu, y no otro el que motiva la participación de Costa Rica y otros Estados en este proceso", recalcó Manuel González, canciller costarricense.