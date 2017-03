Rolando González ve posible una segunda ronda en el PLN

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

El precandidato liberacionista Rolando González ve posible que el aspirante presidencial del PLN se tenga que escoger en una segunda ronda, luego de la convención interna de este domingo 2 de abril.

Ese escenario se produciría si ninguno de los postulantes obtiene al menos el 40% de los votos válidos. Se celebraría probablemente en junio, dijo el secretario general de Liberación Nacional (PLN), Fernando Zamora, aunque advirtió de que la decisión final la tomaría el Tribunal de Elecciones Internas.

"Hay un desencanto en muchísima gente por la agresividad que han desarrollado Antonio Álvarez Desanti y José María Figueres", justificó el diputado González, quien prevé que los votantes verdiblancos le darán la oportunidad a "un candidato profundamente liberacionista", en referencia a él mismo.

El cuarto aspirante es el exdiputado Sigifredo Aiza.

"La veo como una posibilidad (la segunda ronda), no como la mayor. Esperaría que resolvamos en primera instancia por conveniencia del partido", agregó González.

El precandidato sostiene que él salió fortalecido de los debates, como un "liberacionista claro, sin contradicciones, como un educador que aprovecha cada espacio para fortalecer la democracia y como una persona que procura promover sus ideas sin maltratar a otros compañeros".

Al consultársele si prefirió ignorar hechos cuestionables del pasado de otros candidatos liberacionistas, alegó que no desperdiciaría un espacio de exposición pública para atacar, sino para darse a conocer.

"Creo que son temas profusamente discutidos, desde hace años. Si me brindan espacio en los medios de comunicación en un debate, es para saber de mí, de mi trayectoria de mis propuestas, y no para que los utilice en destrozar a otros", respondió.

"La estrategia de ellos le hace daño a ellos y al PLN, la mía es un llamado a la unidad y al respeto. Hay un daño (al PLN), muy importante y, si soy el candidato, lo cauterizaré en corto plazo porque no he dejado heridas", continuó.

González adelantó que, si no gana, ayudará al candidato que los liberacionistas escojan, porque esa ha sido la historia de su vida en la política. Álvarez Desanti, en cambio, afirmó que no se ve incorporando a Figueres en una campaña, si gana la contienda.

En cuanto a los últimos preparativos, Rolando González dice que él está respaldado por una "organización silenciosa", basada en redes sociales, la espontaneidad y algunas estructuras ordinarias.

"En el caso de dos de mis contendores, hay un operativo multimillonario para llevar gente a votar, mientras que en el movimiento que lidero todos los votos son por voluntariado, no hay transporte financiado ni pago de combustible, pero hemos percibido un crecimiento sostenido a partir del inicio de los debates, que han expuesto mi figura, mi trayectoria y mis propuestas y me han convertido en la alternativa para el liberacionismo que no tiene por qué avergonzarse de nada", sostuvo.

Al preguntársele si hay razones para avergonzarse de los otros candidatos, contestó: "No me refiero a ellos".

Este viernes, González visitará casas puerta por puerta en Alajuela. Luego, participará en un programa radiofónico.

El sábado, sostendrá una evaluación de su campaña y coordinará el trabajo del domingo, vía telefónica, con su dirigencia.

Sus colaboradores más cercanos, en este momento, son José Rafael Soto y Óscar Izquierdo, su jefe de campaña.

Sigifredo Aiza niega retirarse de la contienda

Por su parte, mediante un comunicado de prensa, Aiza negó que se retire de la contienda a causa de la muerte de su padre. Su movimiento aseguró que algunos centros de llamadas de otros candidatos, sin especificar nombres, estén llamando a ciudadanos para hacer correr un rumor a partir de una publicación que informa sobre la suspensión de algunas actividades, no de una renuncia.

"Esta situación y la publicación de este medio, aunada con la mala fe de algunos grupos políticos, a los que el doctor Aiza ha criticado vehementemente, por secuestrar al Partido y por querer continuar con sus políticas empobrecedoras, solo refleja el temor de otros precandidatos liberacionistas, ante el crecimiento que ha tenido el doctor Sigifredo Aiza las últimas semanas", dijo la tendencia.

Figueres en el Pacífico central

En tanto, José Manuel Peña, vocero de prensa de José María Figueres, manifestó que el día del candidato verdiblanco empezó muy temprano en Miramar de Puntarenas, donde se reunió con un amplio grupo de simpatizantes.

Luego estuvo en el cantón de Esparza hasta pasado el mediodía, donde celebró el 20 aniversario de un centro de educación privada. Según Peña, en Esparza la gente se mostró muy entusiasmada y feliz por su presencia.

Para horas de la tarde retornó a San José, ya que a las 7:30 p. m. asistiría a una actividad de cierre de campaña por parte de compañeros del cantón central de San José, en un parqueo público.

Para el día sábado está previsto que Figueres descanse en la Hacienda La Lucha.

El domingo recibirá a la prensa con un desayuno a las 6 a.m. en la casa; luego a las 7:30 a.m. asistirá a la tumba de su padre José Figueres Ferrer, donde dejará una ofrenda floral y conversará con 'don Pepe'.

Luego a las 8:30 a.m. votará en la mesa 205 de la escuela de San Cristobal Sur de Desamparados, situada dos kilómetros al oeste de la entrada a La Lucha.











