Presidencia prepara estocada al plan actual de empleo público, pero no ofrece una alternativa

La Casa Presidencial afina un nuevo estudio con el que pretende darle otra estocada al proyecto de ley que limitaría el pago de beneficios salariales en el sector público. Alega que el texto en discusión no generaría el ahorro esperado para las finanzas públicas, pero no ofrece ningún plan alternativo que sí recorte gastos en estos pluses.

El presidente Luis Guillermo Solís y su ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, afirmaron a La Nación que Zapote prepara un estudio que ya arroja diferencias significativas con las cifras de ahorro que estimó la contralora general, Marta Acosta, sobre todo para las instituciones descentralizadas,

El 17 de enero, ante los diputados de la Comisión de Asuntos Sociales del Congreso, ella afirmó que el proyecto de ley de la liberacionista Sandra Piszk (expediente 19.506) generaría un ahorro de unos ¢270.000 millones en el sector descentralizado (1% del PIB) y unos ¢13.500 millones en el Gobierno central.

No obstante, dijo a La Nación este martes 24 de enero que la Presidencia probará que la Contraloría General de la República estaría equivocada en su estimación sobre las instituciones autónomas.

"El tema de empleo público se ha desmitificado mucho, me parece, en un debate en el que los medios han participado. Nosotros creemos que el proyecto de empleo público no tiene el peso para la resolución de los temas fiscales que el algún momento se le atribuyó. Eso es lo que hemos dicho", afirmó Solís.

Marta Acosta había añadido que el proyecto no ayudaría a paliar el déficit fiscal del Gobierno central, de un 5,1% del PIB, porque el ahorro se generaría sobre todo en las descentralizadas, cuyas cuentas no forman parte del cálculo del déficit.

"Lo dijo la señora contralora y nosotros tenemos unos números que son ajustados por el Ministerio de Hacienda y hay una discrepancia entre esos números que usó la contralora y los nuestros. Nosotros hemos revisado los nuestros y creemos que son los correctos", adelantó Luis Guillermo Solís.

¿Hay alternativa? Entonces, al consultársele a Solís si su Gobierno va a plantear una propuesta alterna al proyecto de empleo público que provoque ahorros mayores que el que redactó la diputada Piszk, el gobernante dijo que todo depende de cómo evolucione la realidad política y social del país.

"En eso estamos todavía (pensando en alternativas). Hay un espacio que tenemos antes de que se materialice, si es que se materializa, una huelga general que este país no necesita y que este Gobierno no quiere, porque me parece que le haría muchísimo daño a Costa Rica en estos momentos una huelga donde se puedan juntar diferentes representantes de sectores públicos que al final lo que van a generarle al país es una situación muy onerosa desde el punto de vista del tiempo, del trabajo y de las condiciones sociales", apuntó Solís.

Esa posición sobre la eventual huelga ha sido calificada por diputados opositores y por el sector empresarial, representado en la Unión de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), como un signo de que el presidente y su Gobierno tienen un pacto con los sindicatos para no aprobar ninguna reforma a los pluses salariales y a la forma en que se califica el desempeño de los empleados públicos, requisito para pagarles el beneficio de la anualidad.

"Seguimos trabajando y matizando el énfasis que le ponemos a esos proyectos (empleo público y reforma fiscal) a partir de la realidad. Aquí lo que hay no es un abandono de una tesis (necesidad de la reforma fiscal), lo que hay es un balance objetivo de la realidad", continuó el mandatario.

La oposición mantiene en firme su condicionamiento de que no aprobará el incremento de los impuestos sobre la renta y sobre las ventas, pretendido por Solís, mientras no se apruebe un proyecto de ahorro en empleo público.

Ante esa realidad, el presidente reconoció a este diario que ese plan de impuestos se desvanece. Agregó que ahora algunos sectores le exigen que no abandone su reforma tributaria para que él asuma el costo político en la campaña electoral.

En tanto, el ministro Sergio Alfaro no ofreció ninguna fecha para la presentación del nuevo estudio sobre los efectos del proyecto de ley de empleo público en el déficit fiscal.

Algunos diputados, como Sandra Piszk y el oficialista Ottón Solís, han insistido en que es inútil estimar ese impacto económico, pues el verdadero espíritu de la propuesta es acabar con el desorden que existe actualmente en el empleo público, donde hay diversos regímenes salariales, homologándolos en uno solo.

Mientras la Presidencia prepara el estudio, los diputados oficialistas y Hacienda exploran hasta dónde ceder con la reforma tributaria.

Pese a haberlo convocado desde el 9 de enero para su discusión durante las actuales sesiones extraordinarias, Casa Presidencial desacreditó los efectos del proyecto sobre la reducción del gasto público.

Un día después de la comparecencia de la contralora, los diputados de Sociales escucharon en audiencia sobre el proyecto al ministro de la Presidencia.

Alfaro incluso dijo que, en vez de provocar un ahorro, el plan dispararía el gasto público en pluses salariales.

