PAC desinfla su aspiración de subir los impuestos

Evalúa renunciar a la idea de subir de un 13% a un 15% el impuesto de ventas

Creen que sería un logro gravar servicios hoy exentos sin subir la tasa; oposición reitera que no habrá reforma fiscal si no se limitan los pluses salariales

San José

Horas después de que el Gobierno torpedeó el proyecto para ordenar los pluses salariales del empleo público, uno de los diputados más cercanos al presidente Luis Guillermo Solís reveló que el oficialismo también está dispuesto a reducir su aspiración inicial de aumentar los impuestos de ventas y renta.

Tan es así que están dispuestos a renunciar a la idea de subir de un 13% a un 15% la tasa del impuesto de ventas.

Según el legislador de Acción Ciudadana (PAC), Víctor Morales Zapata, él y su compañero de bancada, Henry Mora, exploran cuáles serían los cambios mínimos que la oposición aceptaría para estos tributos, en aras de que el Parlamento "asuma su responsabilidad para reducir el déficit fiscal".

LEA:Gobierno procura desacreditar el proyecto de empleo público que él mismo convocó

La reforma completa que el gobierno pretendía está cuesta arriba ahora que Zapote desacreditó el plan de empleo público, iniciativa que los opositores exigían antes de subir impuestos.

El diputado Morales sostuvo que "sería un logro país" si durante este periodo constitucional (2014-2018) el Congreso aprueba la transformación del tributo sobre las ventas en un impuesto al valor agregado (IVA) y si diera el aval a algunos elementos para modernizar el impuesto sobre la renta.

La transformación del impuesto de ventas en IVA implica gravar servicios que hoy están exentos, como los alquileres, los gimnasios, la abogacía o los servicios privados de educación y salud.

Sin embargo, el gobierno de Solís también quería subir la tasa de un 13% a un 15%. Solo ese aumento en la tasa equivalía a un 66% de los ingresos adicionales que el Ejecutivo esperaba recaudar con la creación del IVA (¢266.000 millones de ¢400.000 millones). Es decir, casi un 1% del PIB.

Con los proyectos de reforma a ventas y renta, Hacienda pretende recaudar un 2% del PIB por año. Son cerca de ¢600.000 millones que colaborarían a tapar el hoyo fiscal del Gobierno.

Morales Zapata dijo que el PAC es realista y está dispuesto a ceder en sus aspiraciones de recaudación fiscal, pues sabe, que sin los votos de la oposición, no lograría transformar en realidad su meta de acarrear más recursos al erario.

'Para los conocedores de la materia, se sabe que con solo tranformar ventas en IVA ya eso sería un logro país. Y desde el punto de vista del Gobierno, la verdad es que ninguno de los ingresos que se generarían le llegarían en tiempo a esta administración', Víctor Morales Zapata.

En tanto, el hueco en las finanzas del Gobierno central ascendió en el 2016 a un 5,1% del producto interno bruto (PIB) y la calificadora de riesgo Fitch Ratings degradó este jueves la calificación de riesgo de Costa Rica debido a los grandes déficits fiscales y a la falta de reformas para solucionar el problema del rápido crecimiento de la deuda pública. Este hecho podría implicar un aumento en las tasas de interés.

La exploración de alternativas, reconoció Morales, surge a raíz de las complicaciones que enfrenta el proyecto para reformar el empleo público y para ponerle tope al gasto en pluses salariales.

La oposición condicionó desde mayo pasado el inicio del debate de los proyectos tributarios a que primero se aprobaran iniciativas para reducir el gasto del Gobierno Central, entre ellas el plan de empleo público (expediente N.° 19.506) que fue convocado el 9 de enero pasado por Casa Presidencial para que reiniciara su trámite legislativo durante las actuales sesiones extraordinarias.

Sin embargo, este miércoles el ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, criticó el plan ante los diputados de la Comisión de Asuntos Sociales con el argumento de que su impacto sobre el déficit sería reducido y que, en vez de reducir el gasto, más bien podría aumentarlo.

La actitud de Casa Presidencial desató una lluvia de críticas de parte de la oposición legislativa, que la acusó de estar en compadrazgo con los sindicatos que se oponen a que se reformen los pluses de los empleados públicos.

LEA: Maniobra del Gobierno hunde el proyecto que limitaría los pluses salariales

Morales Zapata dijo que la exploración de alternativas se da en ese nuevo contexto legislativo turbio para los intereses del Gobierno.

"Habiendo quedado demostrado que el tema del empleo público, tal y como está planteado, es de carácter más ideológico y político que sustantivo en términos de su contribución a reducir el déficit fiscal, diay, pues lo que queda es ponernos de acuerdo a qué tipo de reforma (fiscal) podemos llegar", explicó el legislador a La Nación.

En cuanto al impuesto de renta, Morales no especificó en qué están dispuestos a ceder. En el plan original, entre otras cosas, incorporaría dos tramos de pago para los salarios más altos, hasta con un 25%, y gravaría a las cooperativas grandes con un 30% sobre sus utilidades.

'Para los conocedores de la materia, se sabe que con solo tranformar ventas en IVA ya eso sería un logro país. Y desde el punto de vista del Gobierno, la verdad es que ninguno de los ingresos que se generarían le llegarían en tiempo a esta administración', Víctor Morales Zapata.

El subjefe de la fracción del PAC, Franklin Corella, dijo estar al tanto del plan de Morales Zapata y de Henry Mora, aunque dijo que sus acciones no se han discutido todavía a lo interno de la fracción.

La búsqueda de alternativas que iniciaron Morales Zapata y Henry Mora también fue acogida en Casa Presidencial.

Este jueves, el diputado opositor Mario Redondo (Alianza Demócrata Cristiana) confirmó que el viceministro de la Presidencia para Asuntos Legislativos, Luis Paulino Mora, se le acercó para consultarle si estaría de acuerdo en renunciar a su condicionamiento de aprobar primero la reforma al empleo público para entrar a discutir el aumento en los impuestos.

Redondo explicó que le plantearon que, a cambio de quitar del camino el proyecto de empleo público, el Gobierno se comprometería a impulsar un proyecto para crear una regla fiscal, medida apoyada por la oposición para sancionar a los funcionarios que irrespeten eventuales límites al gasto público.

DEL ARCHIVO: Gobierno evita pedir vía rápida para variar pluses e impuestos

El legislador cartaginés también reveló que la Presidencia le propuso renunciar a la aspiración de subir el impuesto de ventas al 15%, transformado en IVA, siempre y cuando se amplíe la base impositiva del impuesto; se decir, se graven más servicios.

"Esa propuesta ya me la había hecho el diputado Henry Mora. Yo le contesté al viceministro que no estaba dispuesto a renunciar a la condición que puso la oposición para entrar a discutir los proyectos tributarios", explicó el diputado.

En medio de panorama legislativo sombrío para la reforma fiscal, el ministro de Hacienda y primer vicepresidente, Helio Fallas, dijo que su cartera está dispuesta a escuchar propuestas de modificación que hagan los diputados.

"Inmediatamente los señores diputados muestren su anuencia a conversar sobre los proyectos de IVA y renta, Hacienda estará en la mejor disposición de sentarse a conversar con ellos sobre estos proyectos, buscando facilitar su discusión y aprobación", adelantó.

Fallas no contestó cuál sería el máximo en nueva recaudación vía impuestos al que Hacienda estaría en disposición de renunciar en caso de que se facilite una negociación con los diputados opositores.

Otros partidos ni siquiera estarían en disposición de escuchar una propuesta similar departe del oficialismo.

Maureen Clarke, jefa de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), afirmó que su bancada ni siquiera contemplará aprobar ninguna reforma total o parcial a los impuestos mientras el plenario no apruebe el proyecto para poner límite al pago de pluses salariales.

"Ese proyecto seguirá caminando en la Comisión de Asuntos Sociales, y hasta que no se apruebe no habrá más impuestos. En PLN no va a aceptar un diálogo que tenga como fin quitar esa condición del camino. Si los proyectos de impuestos no avanzan, es porque el Gobierno y su fracción no tienen la capacidad para sacarlos adelante", enfatizó la coordinadora verdiblanca.

Luis Vásquez, diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), recalcó ante el plenario que su fracción puede asegurarle al país que no respaldará el aumento en la carga tributaria que pretende la administración de Luis Guillermo Solís.

DEL ARCHIVO: Gobierno insiste en subir tasa del IVA en reforma fiscal

"No vamos a permitir que se le aplique el trámite acelerado a los proyectos para más impuestos y no lo estamos diciendo hoy, lo dijimos desde el 1°. de mayo pasado. Pedimos un compromiso para contener el gasto antes de pensar en más impuestos", afirmó.











Comparta este artículo Nacional PAC desinfla su aspiración de subir los impuestos Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: PAC desinfla su aspiración de subir los impuestos Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.