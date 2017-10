Ottón Solís le enumera a Celso Gamboa las 8 mentiras que ha 'construido' en escándalo del cemento

San José

El diputado Ottón Solís le enumeró esta noche al magistrado Celso Gamboa lo que él considera son siete mentiras que este magistrado de la Sala III ha dicho en torno a la investigación sobre el cemento chino.

Durante la comparecencia de Gamboa ante la Comisión Investigadora de Créditos Bancarios, el legislador de Acción Ciudadana (PAC) atribuyó al juez haber construido realidades conforme se descubren nuevos elementos en este escándalo por presunto tráfico de influencias. Le dijo que ha intentado hacer pasar los hechos como casualidades, pero en su criterio las siguientes versiones han sido "mentiras":

-Que viajó a Panamá a comprar ropa de bebé en octubre del año pasado. Esa fue la primera versión que ofreció al consultársele por qué coincidió en un viaje de dos vías a ese país con el importador de cemento chino, Juan Carlos Bolaños.

-Que hizo ese viaje espaldas de su esposa para cubrir "un asunto de pasiones clandestinas".

-Que en el viaje tuvo reuniones extraterritoriales con amigos, en referencia al reconocimiento de que tomó unos tragos con el importador de cemento chino, Juan Carlos Bolaños, en un hotel en el que coincidieron en Panamá.

-Que fue una coincidencia que su letrado, Justo Pastor López, llamara al exfiscal Frankarlo Pessoa unas cinco veces para consultarle el estado de una causa judicial del Banco de Costa Rica (BCR) contra su ex subgerente, Guillermo Quesada, por presuntamente haber violado presuntamente el secreto bancario de varios clientes bancarios. Bolaños alegó que él recibió una denuncia sobre posibles actos de corrupción en ese expediente, en torno a la reinstalación de la persona, lo denunció a la Fiscalía y pidió al letrado llamar para dar seguimiento al tema.

-Que fue una coincidencia que él llegara al escritorio de Gabriela Quirós, una asistente de la Fiscalía, en compañía de Juan Carlos Bolaños cuando este acudió a pedir una certificación de una causa judicial en la que figuraba como investigado.

-Que se trató de una coincidencia que se fuera en el mismo vuelo en que iba Juan Carlos Bolaños hacia Panamá y que, igualmente, fue casual que regresara en el mismo vuelo a Costa Rica en el que viajaba el empresario cementero.

-Que Celso Gamboa dijera que Ottón Solís lo buscó en el 2015 para denunciar presuntos actos anómalos del Directorio Legislativo de ese entonces, cuando, según Solís, él visitó en su casa al hoy magistrado, mientras era subjefe del Ministerio Público, para denunciarle un posible hecho de corrupción con un proyecto de vivienda en el cantón guanacasteco de Bagaces.

-Además, el diputado acusó al alto juez penal de haber solicitado un día de vacaciones en setiembre pasado para hacerlo pasar como el día libre que tuvo en octubre pasado para visitar Panamá en compañía de Juan Carlos Bolaños.

"Aquí ya le demostré a usted el montón de mentiras con que usted arma su vida. Es mentira tras mentira. Hay demasiadas coincidencias que habría que creer para creer que esas llamadas de su letrado eran casualidad", afirmó Solís ante la negativa del magistrado.

"Ojalá las autoridades del Poder Judicial lo tomen en cuenta y tomen decisiones fuertes (contra Gamboa) porque se trata de la autoridad máxima en administración de justicia y no hay ningún crimen que se cometa que no sea con la mentira y los que administran justicia no pueden creer que esa sea una herramienta aceptable para defenderse o para vivir su vida privada o en la institución (Poder Judicial)", afirmó Solís frente a un Celso Gamboa que guardó silencio.

La legisladora Sandra Piszk, de Liberación Nacional (PLN), también concluyó al final de la audiencia de Gamboa que este mintió "reiteradamente" a la comisión investigadora sobre sus nexos con el empresario Juan Carlos Bolaños.