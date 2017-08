Otto Guevara y Luis Vásquez justifican así sus reuniones con el importador de cemento chino

Los diputados Otto Guevara y Luis Vásquez, del Movimiento Libertario y de la Unidad Social Cristiana (PUSC), confirman haber sostenido reuniones con el importador de cemento chino, Juan Carlos Bolaños. Afirman que, en las citas, hablaron de las dificultades para abrir el mercado de este producto en Costa Rica.

Ambos dicen haber levantado la voz en el Congreso en pos de la apertura del mercado y haber hablado del tema con el exministro de Economía, Welmer Ramos, quien finalmente modificó un reglamento que impedía comercializar cemento con más de 45 días de embodegado, lo que dificultaba la importación de este insumo de construcción.

LEA: Luis Guillermo Solís confirma presencia de Mariano Figueres en cita con importador de cemento

Guevara y Vásquez alaban la decisión de Ramos y el respaldo del presidente Luis Guillermo Solís, pero niegan haber hecho gestiones en favor del empresario Juan Carlos Bolaños.

El viernes, Bolaños fue cuestionado por sus recurrentes contactos con políticos y por sus siete visitas a Casa Presidencial, en la Comisión legislativa que investiga los préstamos del Banco de Costa Rica (BCR), en donde él obtuvo un crédito de $20 millones para importar cemento.

TAMBIÉN: Empresario del cemento chino admite recurrentes reuniones en Casa Presidencial

Ante los diputados, Bolaños dijo no recordar a todos los diputados con los que se reunió, pero mencionó a Guevara y a Vásquez.

Dijo no recordar reuniones con Víctor Morales Zapata, diputado de Acción Ciudadana (PAC) muy cercano al presidente Solís, pero en entrevista con La Nación, Otto Guevara sí admite que Morales Zapata estuvo en un encuentro con Juan Carlos Bolaños:

Otto Guevara: 'El presidente está convencido de que es conveniente abrir el mercado de cemento'

-¿Para qué se reunió con don Juan Carlos Bolaños (importador de cemento chino)?

Yo conozco a Juan Carlos desde el 2011 creo yo, hace seis o siete años. Tengo una relación de amistad con él desde hace seis o siete años.

-¿O sea, usted se frecuentaba con él desde antes de que usted entrara a la Asamblea?

Ah sí, sí, nosotros tenemos una amistad desde tres años antes de que yo llegué a la Asamblea.

-¿Usted hizo alguna gestión en favor de él para tratar de agilizar la modificación del reglamento en el MEIC?

No, no, yo ni siquiera sabía que él estaba interesado en participar en esa actividad económica. Conceptualmente nosotros toda la vida, como partido, siempre hemos señalado que han existido barreras legales reglamentarias, seudotécnicas para impedir la importación de cemento de cualquier destino.

"(Juan Carlos Bolaños) me comentó que pretendía traer cemento y en ese momento yo le digo: 'Yo estoy levantando la voz y creo que he conversado con Welmer Ramos (entonces ministro de Economía) sobre el tema. Welmer Ramos es quien tiene la última palabra, me parece que Welmer y el presidente de la República están convencidos de que es conveniente para el país abrir el mercado de cemento y me parece que eso es fabuloso, porque los intereses que se mueven detrás de las dos cementeras son muy grandes'". Otto Guevara

"De hecho, con quien hablo para corroborar esto es con Luis Guillermo Loría, de la Lanamme (Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales), quien me informa; luego lo valido con Macho Zamora, Rafael Ángel Zamora, de Pedregal, y me hacen ver que efectivamente había en el reglamento de cementos unos incisos que afectaban la importación.

Y de hecho, entonces, creo que hay una participación mía (en el plenario), creo que de agosto-setiembre del 2014, donde hablo de la importancia de que el gobierno modifique los reglamentos para que se permita la importación de cemento de cualquier país. Tengo entendido que Cementos Progreso, de Guatemala, tiene interés en traer cemento a Costa Rica y Cementos Argos, de Colombia y bueno, resulta que también hay cemento chino y que Juan Carlos empezó a buscar abrir un nicho en el mercado costarricense".

-Si eran amigos, ¿él nunca le comentó lo que estaba viviendo, de esas trabas en el reglamento?

No, eso salió como a finales del 2014, principios del 2015, fue hasta entonces que yo me enteré que él pretendía ingresar en esa actividad económica.

-¿Usted lo cita, hablan sobre el tema?

No, como le digo, nosotros conversamos socialmente, nosotros nos relacionamos socialmente, entonces me comentó que pretendía traer cemento y en ese momento yo le digo: 'Yo estoy levantando la voz y creo que he conversado con Welmer Ramos (entonces ministro de Economía) sobre el tema. Welmer Ramos es quien tiene la última palabra, me parece que Welmer y el presidente de la República (Luis Guillermo Solís) están convencidos de que es conveniente para el país abrir el mercado de cemento y me parece que eso es fabuloso, porque los intereses que se mueven detrás de las dos cementeras son muy grandes'".

LEA: Exministro de Economía Welmer Ramos: 'Aquí no podía haber un mercado abierto de cemento'

En muchas intervenciones mías en el plenario, yo he dicho que respaldo al presidente y a Welmer Ramos en su decisión de hacer una modificación de esa normativa seudotécnica para permitir la importación de cemento.

-¿Él nunca ha ido a su despacho para hablar sobre el tema?

No sé si a mi despacho habrá ido, pero socialmente me reúno (con él). Él fue a mi cumpleaños, yo he ido al cumpleaños de la esposa de él. Tenemos una relación social desde hace siete años.

-¿Y las veces que han conversado sobre el tema ha sido en reuniones sociales o también en reuniones formales de trabajos?

Sí, yo participe en una reunión en la Asamblea Legislativa, donde participamos varios diputados y Welmer Ramos.

-¿Y estaba don Juan Carlos también?

Sí, sí, me acuerdo que era una reunión en la sala de sesiones del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), donde estaba, si mal no recuerdo, Welmer y varios diputados, en el que sentido de que ahí estaba un importador que le seguían haciendo la vida imposible para poder incursionar en esta actividad económica por un cambio en la normativa que se estaba implementando, básicamente se había hecho una consulta al reglamento y se estaba en el proceso de implementarla y había alguna resistencia de algunos mandos medios para aplicar la nueva normativa.

-¿Quiénes participaron en esa reunión diputados del PUSC? ¿Don Welmer y usted?

Sí, y creo que Víctor Morales Zapata (diputado de Acción Ciudadana) también.

-¿Y para el momento de esa reunión usted ya estaba enterado de todo?

Sí, esa reunión fue con el propósito de que fuéramos enterados de esas dificultades que existían, tengo entendido porque eso fue hace tiempo, en la aplicación de la nueva normativa.

-¿Es normal que se reúnan varios diputados y un ministro con un importador específico?

Sí, sí, sí, a cada rato llegan. Le doy el ejemplo, empresarios autobuseros llegan a reunirse todos los días sobre el modelo tarifario, sobre la forma en que Aresep (Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos) está haciendo las cosas. Dirigentes sindicales van todos los días a impulsar cierta legislación. Dirigentes empresariales llegan todos los días para que legislación que se está tramitando, no se tramite de la forma en que se está tramitando porque podría apretarles.

"Nosotros somos representantes populares y, entonces, aquí tenemos algo que tiene que ver con un interés, para mí con interés ideológico, programático de defensa del consumidor. Estoy metido en esto porque estoy convencido de que la competencia favorece a los consumidores. Yo como diputado haré todo lo que esté a mi alcance para que se eliminen todas las barreras legales técnicas que existan para las diferentes actividades económicas".

"Ahora, por ejemplo, hay empresarios que quieren incursionar en geotermia que me han visitado porque hoy hay un monopolio en geotermia y ellos quisieran ver si hay alguna posibilidad hacia futuro de romper ese monopolio estatal en manos del ICE (Instituto Costarricense de Electricidad) para incursionar ellos en ese mercado. Claro que yo los recibo".

-¿Bajo esta visión que usted me habla, qué gestiones hizo usted ante el gobierno para modificar el reglamento?

Conversé con Welmer Ramos sobre eso, básicamente haciéndole ver que hay un reglamento con disposiciones seudotécnicas que estaban impidiendo la importación de cemento de otros países. Y Welmer que ya como asesor parlamentario, en periodos anteriores y economista, tenía claro que efectivamente había una barrera legal de entrada a ese mercado, me dijo que había interés de eliminarla en favor de la sociedad costarricense, como es el mejor interés de la sociedad costarricense eliminar todos los monopolios que todavía quedan y también oligopolios que todavía quedan sustentados en reglamentos o leyes que impiden que haya una participación efectiva.

-¿Básicamente hubo un consenso con don Welmer?

Cuando yo converso con él, él sabe que hay una disputa que se da inclusive sobre la norma técnica y donde se recibió una presión muy grande de algunos actores de la sociedad civil, donde Cemex y Holcim tienen un brazo muy largo, que se oponían a esa reforma que se estaba haciendo al reglamento y yo fui una de las voces que se levantó para señalar ese reglamento y que esa barrera legal de entrada no tenía ni pies ni cabeza, y que nosotros debíamos abrir las puertas de nuestras fronteras para que entrara cemento de calidad de otros país y que de esa manera pudiéramos beneficiar a los consumidores.

Luis Vásquez: 'Han querido hacer creer que es un pecado que diputados se reúnan con empresarios'

-¿Por qué se reunió con don Juan Carlos Bolaños?

En una ocasión o en un par de ocasiones tal vez, llegó a la Asamblea Legislativa a reunirse con legisladores. Para mí era importante conocer cuál era la situación en aquel momento de la apertura porque yo no soy parte activa de lo que estaba sucediendo en el MEIC y quería enterarme de la situación, sobre todo porque siempre he creído que es importante la apertura de los mercados.

"Me explicó cual era la situación, me llamaba la atención que en gobiernos socialcristianos y en gobiernos liberacionistas nunca se había avanzado en ese tema, entonces me explicó la situación sobre el tema del bodegaje. Y bueno, cuando se dio el tema de la discusión en el Parlamento, hace como ocho meses, yo fui una de las personas que levanté la voz, y la mantengo activa, sobre el tema de la apertura del mercado, tanto en cemento como en gas que ya también quieren cerrarlo".

"Me parece que han querido hacer creer que hay un pecado en que los diputados se reúnan con empresarios. Yo la verdad es que no le tengo miedo a la reunión con empresarios y me parece que es importante mantenerlas. Me reúno con empresarios en Limón, me reúno con empresarios en San José, me reúno con empresarios siempre para buscar proyectos de reactivación económica". Luis Vásquez

-¿Él solo llegó a explicarles la situación o llegó a pedir algún tipo de ayuda?

Yo por lo menos le pedí explicaciones sobre cuál era la situación porque, para hablar en el plenario, uno necesita definitivamente tener certeza de lo que está pasando.

"Pedí sobre cuál era la situación en el MEIC porque no soy parte activa, ni podía hacer absolutamente nada por la apertura, en el sentido de que eso le correspondía a un ministerio el hacerlo o no hacerlo. De las normas de calidad tampoco tenía que ver absolutamente nada, porque no podía hacerlo, no podía resolver una situación de las cuestiones internas de calidad del cemento".

"Como diputado no podía hacer nada, pero sí quería enterarme de cuál era la situación real de lo que estaba sucediendo y por qué era que yo veía en documentación de importaciones que se han dado desde hace muchos años, de que la importación siempre se ha dado desde México, Guatemala, Panamá, de todo lado, pero no de China y me explicaron que era la situación del bodegaje".

-¿Usted hizo alguna gestión ante el MEIC después de las reuniones?

Ninguna.

-¿No hizo consultas ni nada por el estilo?

Lo que yo hice, lo hice en el Plenario a la vista y paciencia de todos mis compañeros diputados y el pueblo de Costa Rica.

-¿Usted hizo alguna gestión en favor de él?

Ninguna gestión directa, ni me reuní con el señor presidente (Luis Guillermo Solís), ni fui a Casa Presidencial. En algunos momentos cuando llegaba Welmer Ramos (entonces ministro de Economía) le pedía también (explicaciones), porque en esto uno como abogado busca ver qué es lo dicen las partes y, entonces, me explicaba sobre el tema, el mismo tema que es recurrente, que es el tema del bodegaje, que había una prohibición de embodegar (cemento).

-Usted dice que directamente no, ¿indirectamente?

Si directamente no lo hice, indirectamente no podría hacerlo, no hay forma. Si se puede llamar indirectamente, tal vez lo que dije en el plenario y hoy lo mantengo todavía. Creo en la apertura, creo que el hecho de que este Gobierno haya tenido la valentía de hacer unos cambios que al parece otros gobiernos no lo hicieron, me parece que era importante rescatarlo y alabarlo. Y yo he reconocido la labor que en aquel momento, como funcionario público, hizo el señor ministro del MEIC, en aquel momento (Welmer Ramos), y este Gobierno, que es lo que he dicho en el plenario.

-¿Existía un duopolio del mercado del cemento entre Cemex y Holcim?

Me parece que existía y me parece que la apertura del bodegaje permite que haya más empresarios interesados de importar de otros lados como Guatemala, Panamá y otros países, México sobre todo.

-Usted me dice que se reunió una vez con Bolaños o quizás dos, ¿dónde se reunieron?

Una vez llegó a reunirse, no sé si era con las fracciones, a pedir explicaciones de cómo estaba el asunto y la otra (reunión) a la cual yo lo cité a título personal. Compartí con él en el despacho para que me informara cuál era la situación, ya que él estaba en la Asamblea, entonces que pasara y me explicara.

"Yo me reúno continuamente con todos los empresarios que yo pueda para ver cómo abrimos mercados, para ver cómo colaboramos para que haya una reactivación económica".

-¿Él se reunió con toda la fracción del PUSC?

No, no recuerdo por lo menos.

-¿Pero sí estuvieron otros diputados?

No recuerdo sinceramente que estuviera con otros diputados, lo que sí, hablo a título personal, me parece que han querido hacer creer que hay un pecado en que los diputados se reúnan con empresarios. Yo la verdad es que no le tengo miedo a la reunión con empresarios y me parece que es importante mantenerlas. Me reúno con empresarios en Limón, me reúno con empresarios en San José, me reúno con empresarios siempre para buscar proyectos de reactivación económica.

-¿Usted se reunió con él en otro lugar fuera de la Asamblea, en el hangar qué el tiene, en su casa?

No, no, siempre fue en la Asamblea.

-¿Esas reuniones de cuándo datan, del 2015?

Sí, sobre todo cuando se inició la discusión a lo interno del parlamento. No recuerdo cuándo fue, sí fue en el 2016, más o menos, recuerdo que fue como a principios del año pasado.

-¿Usted empieza a hablar de la necesidad de modificar el reglamento del cemento después de hablar con él o desde antes?

Cuando yo escucho que en el Parlamento se abre el tema, que lo abren otros compañeros, que tampoco voy a mencionar porque usted lo puede buscar (en las actas), en ese momento yo me intereso en el tema y busco la información porque tampoco uno puede hablar por hablar, y es cuando comienzo a enterarme de la reglamentación que hay, y de la imposibilidad que hay, no de la importación porque siempre se ha permitido y siempre se ha dado, sino del bodegaje.