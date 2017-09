Otto Guevara sobre viaje en helicóptero con Juan Carlos Bolaños: 'Él nos invitó a mi mujer y a mí... somos amigos'

El diputado y candidato presidencial del Movimiento Libertario (PML), Otto Guevara, reconoció que hace un año viajó, de cortesía, en un helicóptero con Juan Carlos Bolaños y que se hospedó en Tempate, una finca del empresario ubicada en Guanacaste, donde tiene una mansión.

"Yo soy amigo de Juan Carlos Bolaños desde 2011 como lo sabe todo el mundo, nuestras familias son amigas. Él nos invitó a mi mujer y a mí Tempate y, estando allá, dimos una vuelta recreativa en helicóptero... Somos amigos, fue un viaje recreativo", señaló Guevara.

El diputado no consideró inapropiado recibir las cortesías de Bolaños, pese a su investidura: "Si un amigo mío me invita a su casa porque tiene una fiesta, ¡diay yo voy! O si tiene una casa en la playa, yo voy, es lo más natural y normal", enfatizó.

Roberto Arguedas, un piloto de la empresa aérea Veasa, dijo este jueves a los diputados que llevó a Guevara y a una mujer a Tempate, junto con Bolaños, pero este último y él regresaron a San José.

Guevara ofrece una versión distinta: dice que él y su pareja llegaron por sus medios a la propiedad de Bolaños, donde se hospedó un fin de semana, y de allí partieron a realizar un vuelo recreativo en el helicóptero que era conducido por Arguedas.

Vuelo de emergencia

Por su parte, el diputado y exprecandidato a la Presidencia de la República del Partido Liberación Nacional, Rolando González, dice que llamó directamente a Bolaños para pedir un vuelo de emergencia a Upala por el huracán Otto, porque conocía que 'él podía tener alguna capacidad de movilización'.

González reconoció que, un día después de la emergencia por el paso del huracán, pidió a Bolaños un vuelo para llegar a la zona, sin ofrecer pago alguno y sin que Bolaños tampoco le mencionara un precio.

"Al día siguiente de las inundaciones consulté si había vuelos a Upala, y por eso me apersoné al aeropuerto Tobías Bolaños. Había hablado por teléfono con Juan Carlos Bolaños para preguntar si él tenía alguna movilidad para la emergencia. Me manifestó que era posible, pero al final no hubo ningún vuelo", señaló.

El congresista defendió que llamó a Bolaños porque 'tenía entendido' que él podía conseguir el servicio, porque era 'público en los medios' que el empresario tenía esas facilidades.

Arguedas también dijo en la comisión de créditos que el viaje con González fue instruido por Bolaños, pero que no les fue posible hacerlo por el cierre del espacio aéreo.

Viaje de cortesía en visita corta

Por su parte, Johnny Leiva afirmó que él ha visitado la finca de Bolaños porque comparten el gusto por los caballos.

Añadió que conoce a su familia y que el empresario, a su vez, ha visitado su casa para una actividad social.En cuanto al viaje en helicóptero, según el jefe de campaña del PUSC, lo que ocurrió fue que Bolaños visitó el hotel y centro de aventuras que la familia de la esposa del diputado.

"Él llegó en helicóptero con su familia, esposa, hijos y su mamá; ya que yo, mi esposa e hijo estábamos ahí y ellos querían llegar a hacer canopy, bañarse en las aguas termales y tirarse en el tobogán de agua. Estuvieron entre 4 o 6 horas y se fueron, nosotros nos quedamos ahí en el hotel. Ese día, ahí mismo, me invitó a hacer un sobrevuelo en el helicóptero, que fue de unos minutos y es la única vez que lo he usado".

"Mis actuaciones con el señor Bolaños en el ámbito público han sido probas y en el ámbito privado han sido cordiales. Rechazo rotundamente cualquier vinculación con tráfico de influencias y no acepto que se ponga en duda mi nombre, mi honorabilidad y mi lealtad con principios éticos que he defendido", continuó Leiva.

Respecto de los vuelos, la legisladora Patricia Mora afirmó: "Es preocupante, porque cuestan caroS esos viajes en helicóptero, porque no cualquiera se sube a hacer paseos por la provincia de Guanacaste, pudiendo pagarlos. Evidentemente, esas amabilidades de don Juan Carlos es lo que luego ha comprometido el silencio de muchos y la complicidad".

"No sé si son regalados (los viajes en helicóptero), pero cuando es un viaje corriente, él (el piloto) dijo que no lo llamaba Juan Carlos Bolaños. El dueño del helicóptero llama cuando es alguien relacionado con él. Nos hubieran enseñado esos recibos, pero nadie los enseña, podría pensar que no los tienen".