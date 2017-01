Óscar Arias: 'Si el PLN no gana en el 2018, desaparece'

12 años después de afirmar que el PLN moriría si no ganaba las elecciones del 2006, el expresidente Óscar Arias ofrece de nuevo mismo el argumento político. Hoy declara que, de no ganar los comicios del 2018, la agrupación verdiblanca desaparecerá.

El panorama ha cambiado desde esa entrevista que dio a La Nación el 30 de enero del 2005, cuando él era precandidato. Hoy, con sus aspiraciones electorales descartadas desde setiembre pasado, el exmandatario lanza la advertencia sobre el futuro de Liberación Nacional (PLN) en apoyo al precandidato Antonio Álvarez Desanti.

El respaldo surge en momentos en que la lucha interna por la candidatura presidencial apenas inicia, una pelea que se definirá en la elección del domingo 2 de abril, y que también pone en el ring electoral al expresidente José María Figueres, el diputado Rolando González y el exdiputado Sigifredo Aiza.

Para Arias, Álvarez tiene el mejor perfil de los cuatro y, de hecho, asegura que en caso de que José María Figueres gane la convención, el PLN perdería "contra cualquiera".

"Yo se lo dije a José María: me duele mucho que la historia nos cuente que don Pepe fundó Liberación Nacional y que su hijo lo enterró". De seguido, un extracto de la conversación que sostuvo Arias con este diario.

¿Por qué y por qué de forma repentina, planteó usted su apoyo a Antonio Álvarez?

Las distintas ocasiones en que me reuní con José María para conversar sobre el futuro de Liberación Nacional y cuando yo todavía consideraba la posibilidad de aspirar a una candidatura por tercera vez, siempre manifesté que quizá lo más conveniente para el Partido era que ambos nos retiráramos, porque tanto él como yo, pienso que tenemos la obligación de propiciar nuevos liderazgos, cosa que no es fácil. Porque no hay un liberacionista de 35 años que tenga la posibilidad de ser candidato en este momento. Así es que al final yo me retiré, y después apareció la candidatura de Antonio Álvarez.

¿Qué razones le llevan a apoyar a Antonio y no a otro precandidato?

Como todos sabemos, Antonio conoce el servicio público, le ha servido al país desde diferentes posiciones. En la década de los 80's, estuvo en mi gabinete al igual que José María (Figueres), y la verdad es que yo creo que la mayoría de los costarricenses ya tuvieron la experiencia de lo que es ir a un partido nuevo, porque querían un cambio, y que aprender a gobernar no es una cosa fácil. A mí me parece que va más uno a la segura con un líder como Wiston Churchill que comienza a gobernar en 1940, después de estar 40 años en el Parlamento, que con un Donald Trump que no sabe nada de nada.

DEL ARCHIVO: Oscar Arias: 'Si Liberación pierde, se muere'

¿Qué tomó en cuenta a la hora de decidir su apoyo?

Para tomar esta decisión, la pregunta que me hago es: ¿queremos o no los liberacionistas y los costarricenses en general que Liberación Nacional sobreviva o desaparezca? Un Partido que le ha dado mucho a este país, como todos sabemos, porque si no gana en el 2018, desaparece.

¿Usted cree que si Liberación no gana en 2018, desaparece el Partido?

Bueno, es que dos derrotas consecutivas desilusionan a la dirigencia de un Partido y los va dejando, y eso le ha pasado a montones de partidos en todo el mundo, incluyendo a nuestro país. Yo creo que si Liberación no gana en 2018 desaparece, y yo creo que esa fue la razón fundamental que utilizaron las estructuras del Partido, la dirigencia del Partido para convencerme a mi en el 2004 de que yo debía volver, porque les garantizaba un triunfo.

¿Siente que Álvarez Desanti garantiza un triunfo que no les daría Figueres?

Voy a contestar a esa pregunta de otra manera. En todas las encuestas, se observa que José María pierde contra cualquier otro candidato en febrero de 2018. Yo no puedo olvidar una encuesta de mayo del año pasado, publicada por La Prensa Libre y realizada por Víctor Borges y Asociados, que decía que Figueres perdía contra cualquiera de las figuras políticas actuales e, incluso, contra una figura no política pero de gran prestigio como Evaristo Coronado. Es decir, eso es así y eso es lo que indican todas las encuestas.

¿Y su lectura política le indica lo mismo?

Sí, sí señor. Yo le enseñé a José María Figueres cuando nos reunimos, las encuestas de Flory (Flora Isabel) Rodríguez. Ella fue su ministra de Comunicación, él no puede dudar de la veracidad de esas encuestas y, todas, Demoscopia, Cid Gallup, las de Flory, todas.

Aún así José María Figueres insistió en seguir...

El me lo manifestó. En las encuestas de Flory yo le ganaba 4 a 1 en la convención, y yo le dije, '¿para qué hacer convención?' y me dice 'no, si usted quiere ser candidato, yo lo voy a enfrentar'. Y después de hablar con varios líderes políticos de diferentes partidos, yo tomé la decisión de retirarme.

Y ahora toma la decisión de apoyar a Antonio Álvarez.

Sí. Tomé la decisión de apoyarlo, porque con Figueres sabemos que Liberación pierde en febrero del 2018. Con Antonio hay mucha posibilidad de que Liberación pueda triunfar. Figueres tiene apoyo de liberacionistas, pero no tiene apoyo de nadie que no sea liberacionista, de nadie que no sea libercionista, y para ganar se requiere pescar mar adentro.

LEA: Álvarez Desanti inscribe precandidatura con alabanza a Óscar Arias y crítica a Luis Guillermo Solís

Entiendo, para llegar al 40% de los votos en primera ronda.

Sí, entonces, esa es la razón. Yo he tenido desaveniencias con él.

¿Con José María Figueres o con Antonio Álvarez?

Con Antonio, son de conocimiento público, pero es una persona que toma decisiones, que tiene una gran capacidad para negociar, y creo francamente que tiene las ideas y las personas que lo van a apoyar, para enfrentar los problemas que hoy tiene Costa Rica, y creo que Liberación Nacional ha demostrado durante muchas décadas que sabemos gobernar, y eso es así de simple.

¿Don Antonio lo buscó a usted?

Bueno, mi hermano (Rodrigo) le dio el apoyo desde hace tiempos y no es que me buscara. Es por estas razones que le he dado que creo que con Toño Álvarez hay una posibilidad grande de que, de ser escogido el candidato en una convención de nuestro partido, el pueda llevar al triunfo a nuestro partido en la elección del 2018. Con Figueres no, y yo se lo dije a José María: 'Me duele mucho que la historia nos cuente que don Pepe fundó Liberación Nacional y que su hijo lo enterró'. Con esto termino: Yo he dicho muchas veces que servirle al pueblo de Costa Rica ha sido el mayor honor de mi vida, y vivo eternamente agradecido de que los liberacionistas me dieran su confianza en dos oportunidades para regir los destinos de este país. Y por ello no quisiera que este partido, que ha dejado una huella importante en el desarrollo de esta sociedad, desaparezca y eso es, nada más, lo que me lleva a darle el apoyo a Toño.











