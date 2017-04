Óscar Arias sugiere a Álvarez Desanti proponer cambios en 5 áreas

El expresidente Óscar Arias recomendó al precandidato liberacionista, Antonio Álvarez Desanti, proponer cambios en cinco temas de cara a la campaña electoral del 2018.

Según el dos veces mandatario, Álvarez Desanti podría impulsar la apertura del mercado eléctrico y una reforma tributaria que aumente los impuestos a las personas de mayores ingresos.

Además, recomendó mejorar la competitividad del país para mejorar la calidad de los salarios y de la calidad de vida, así como ordenar el empleo público y evaluar a los maestros para mejorar la educación.

No obstante, Arias dijo estar escéptico sobre la posibilidad de lograr algunos de estos cambios.

El expresidente apoyó al ahora candidato del PLN para el 2018 en la convención interna contra el también exmandatario José María Figueres Olsen.

Álvarez Desanti dijo en campaña que escucharía el consejo de los Arias.

Apertura eléctrica

Según Arias, el país debe permitirle al sector privado que invierta en en la generación eléctrica de fuentes renovables. Actualmente, las empresas privados solo pueden participar si tienen un contrato para venderle energía al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), no pueden venderle a usuarios.

"Hay algo que tenemos que aprender y es que el usuario, como lo vemos con los teléfonos, a la gente no le importa si es Kölbi el que le ofrece el servicio o si es Claro, o si es Movistar, lo que le interesa es que sea bueno, que sea barato y que sea de calidad el servicio. Y lo mismo pasa con el Instituto Nacional de Seguros (INS) hoy en día. Un agricultor lo que quiere es un seguro barato y un empresario igual, y un ama de casa igual, para asegurar su casa y no le importa quién les ofrece el servicio, sino, que sea competitivo y barato, de calidad", argumentó el exgobernante.

El segundo gobierno de Arias no tuvo tiempo de impulsar la reforma del sector eléctrico, luego de abrir los mercados de telecomunicaciones y seguros. El gobierno de Laura Chinchilla no lo hizo ni tampoco el actual.

Un sistema tributario más progresivo

"Luego, Toño (Antonio Álvarez) si quiere disminuir la pobreza y si quiere disminuir la desigualdad, y si quiere tener resultados más positivos en el campo más que lo que hemos logrado en el pasado, porque la pobreza bajó de un 54% en los años de (el expresidente Rodrigo) Carazo, a más o menos un 20% en la actualidad. Antes de la crisis del 2008, yo logré bajarla al 17,5%, después volvió a subir. Pero, si queremos reducirla de ese 20%, hay que invertir por lo menos un 5% del producto interno bruto, porque solo así vamos a poder crecer (económicamente) por encima de un 5%".

"Y, si no crecemos por encima de un 5%, no vamos a poder reducir la pobreza. Pero no solo creciendo más, porque no hay teoría del derrame. Tenemos que tener un sistema tributario más progresivo, donde los ricos paguen como ricos, cosa que no existe en América Latina, posiblemente con excepción de Brasil. Y si los ricos no pagan más y el sistema se vuelve regresivo, con impuestos indirectos, como lo sabemos en toda América Latina, el coeficiente de Gini (que mide la desigualdad) no cambia antes de pagar impuestos".

Rechazó además la propuesta de Donald Trump en EE. UU., porque en su criterio lo que quiere es quitarle los impuestos a los ricos: "Es Robin Hood al revés, ayudarles a los ricos. No es lo que necesita Costa Rica ni ningún país de Latinoamérica pero ciertamente las cargas tributarias de América Latina, con excepción de la brasileña, son bajas, los Estados son débiles, muchos otros países tienen problemas mucho más serios que el nuestro, pues buena parte de esa carga tributaria se utiliza para gasto militar, para estar comprando armas como Venezuela y Brasil. Gracias a Dios ese no es el caso nuestro, pero no nos alcanza para construir la infraestrucuctura, por ejemplo".

Empleo público

"Él (Álvarez) está comprometido con ese ordenamiento del empleo público y Liberación ha sido muy categórico en eso y muy transparente. Las dos cosas tienen que ir de la mano: la reducción en el gasto social y el aumento de nuevos ingresos. Desde hace tres años yo escribí para La Nación un artículo que decía casualmente eso. Así han resuelto los problemas fiscales países europeos, o sea, que no estamos inventando el agua tibia, así lo hizo David Cameron en Inglaterra después de la crisis del 2008.

Ninguno de los últimos gobiernos ha logrado aprobar ni una reforma tributaria ni un ordenamiento del empleo público.

Competitividad

"Hacer de Costa Rica una sociedad más competitiva, solo siendo más competitivos vamos a mejorar la productividad de la mano de obra, podremos mejorar los salarios, la calidad de vida, podremos construir esa infraestructura que no hemos logrado construir a través de los años".

Educación

"En el campo educativo, tenemos que mejorar la calidad de la educación. Yo aquí soy muy escéptico porque, mientras no mejoremos la calidad de los educadores, no podremos mejorar la calidad de la educación. Dime quién es tu maestro, la verdad es que aquí en Costa Rica los sindicatos se van a resistir a que se vayan a medir la capacidad de nuestros maestos, como en toda América Latina".

"La única razón por la cual Islandia, Corea del Sur, Singapur tienen la mejor calidad de educación es porque los educadores son los mejores graduados de las universidades y permanentemente se están midiendo los conocimientos. Ahí yo soy un poco escéptico y posiblemente en todo lo demás que hemos conversado".











