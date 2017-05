Nuevo presidente legislativo descarta frenar uniones civiles gais y FIV

Gonzalo Ramírez afirma que no usará puesto para bloquear agenda de derechos humanos

El pastor evangélico Gonzalo Ramírez, elegido este lunes como presidente del Congreso, afirma que no usará sus potestades como jerarca legislativo para frenar proyectos polémicos que su partido adversa como las uniones civiles entre personas del mismo sexo y la fecundación in vitro, entre otros.

Durante entrevista con La Nación, Ramírez también sostuvo que no le debe favores políticos al Partido Liberación Nacional (PLN) ni a su candidato presidencial, Antonio Álvarez, por haber impulsado su candidatura para llegar a la silla principal del Castillo Azul.

Por ello, aseveró, no se le verá haciendo campaña en favor del aspirante verbiblanco en foros evangélicos, como lo insinuaron congresitas del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

El diputado, eso sí, dejó entrever que entre sus planes de acción figura revivir el debate sobre el plan fiscal, iniciativa que, de aprobarse, le podría resultar muy conveniente al PLN en caso de ganar las próximas elecciones nacionales y no tendría que acarrear el costo político de aumentar impuestos.

A continuación, lea parte de las declaraciones dadas por este abogado de 42 años.

¿Cuáles factores influyeron en que usted fuera elegido después de nueve horas de recesos?

- Si usted revisa, el Frente Amplio tiene dos fracciones. La Unidad tiene dos fracciones, Acción Ciudadana yo no sé cuántas fracciones puede tener. Los minoritarios somos muchos. Tenemos más de nueve fracciones y ponerse de acuerdo con nueve ya es difícil, con más de nueve es todavía un desafío mayor.

"Llegar a tener hoy un presidente en la Asamblea Legislativa es todo un desafío por el multipartidismo que hay, y también ponernos de acuerdo en diferentes temas y agendas. Además de que las agendas de diferentes agrupaciones son muy distantes entre unas y otras y es ahí donde tenemos el desafío de ser facilitadores y un puente en el último año".

- Usted viene de un partido evangélico, ¿qué futuro tiene los proyectos relacionados con derechos humanos, muchos de los cuales objetan en su partido, como las uniones civiles entre personas del mismo sexto?

- Nos estamos uniendo un grupo minoriarios y Liberación Nacional, al final tuvimos votos de algunos compañeros del Movimiento Libertario y de Accesibilidad Sin Exclusión, y de tres partidos más. Eso quiere decir que hay una alianza para construir pero, además, voy a ir a conversaer con los que no votaron por mí para construir.

"Lo que hoy pasó en la votación pasó y creo que tenemos suficiente madurez para ir a hablar con diferentes partidos".

- ¿Temas como las uniones gais y otros como la entanasia se van a frenar durante la presidencia legislativa de un pastor evangélico?

- Nosotros no vamos a usar la presidencia para frenar nada. No vamos a claudicar con nuestros valores, pero eso no avanza aquí ni en las comisiones. Eso (la agenda de derechos humanos), no es función del presidente de la Asamblea Legislativa

- En el Frente Amplio, Edgardo Araya dijo que prefería votar por Ottón Solís que por un fundamentalista religioso ¿es usted un fundamentalista?

-Me suena un poco especial porque él tiene a la par a un sacerdote católico (el diputado Gerardo Vargas Varela). Y usted va y le pregunta a ese sacerdote que es del FA y le dice que él no vota con el matrimonio homosexual ni por el aborto. Entonces, no se vale decirles fundamentalistas a los del Frente y los que están a la par no. Si él dice ser del FA, parece que no tiene por tan amplio su partido.

El jefe de fracción del PUSC, William Alvarado, dijo, por su parte, que su bancada no iba a votar por un diputado que fuera a hacerle propaganda política al candidato del PLN, Antonio Álvarez Desanti.

-Nunca hemos hecho eso. Lo que hicimos fue entregar un reconocimiento a la Alianza Evangélica y a un pastor. Y se hizo solamente para entregar un reconocimiento y don Antonio, su servidor y la secretaria, Marta Arauz, lo entregamos en calidad de representantes del Directorio legislativo.

"Don Antonio no tuvo ninguna participación más que la entrega (del reconocimiento). Eso no es verdad. Eso fue algo que salió en la prensa, pero nunca comprobaron que se le diera foro (a Álvarez). El presidente de la Asamblea Legislativa entregó un reconocimiento a un sector.

- ¿Se compromete usted a no frenar mediante las herramientas que le confiere el Reglamento Interno, como las resoluciones de la Presidencia, la agenda de derechos humanos?

-Nosotros no vamos a usar la Presidencia para impedir que los temas se voten de una forma democrática. No hemos claudicado con nuestros principios y valores ni lo vamos a hacer.

"No hemos negociado absolutamente nada con lo que usted llama derechos humanos, y nosotros estamos abiertos a hacer una presidencia que pueda construir en favor de este país y del diálogo, por supuesto. Hay diferentes voces en este país y nunca hemos estado cerrados a escucharlas. Nunca hemos ofendido y nunca hemos cerrado la puerta.

- Don Antonio Álvarez impulsó su candidatura a la presidencia de la Asamblea. ¿Usted va a impulsar y apoyar la candidatura de Antonio Álvarez a la presidencia de la República?

-No. Nosotros somos parte del Partido Renovación Costarricense y en los próximos meses tendrá las elecciones internas para nombrar a la Asamblea Nacional y ahí vamos a escoger a un candidato o candidata para la Presidencia y para lasdiputaciones y vamos a estar enfocados en defender a Renovación Costarricense porque creemos que los cristianos tenemos mucho que aportar.

-¿Eso descarta una adhesión de la comunidad evangélica a Antonio Álvarez, tal y como sucedió con la candidatura a alcalde de San José de Johnny Araya?

-Tengo que serle claro: dentro de las iglesias cristianas hay saprissistas, liguistas y heredianos. Hay liberacionistas, de la Unidad, del FA y del PAC, y de los partidos nuestros.

- Se rumoró toda la semana pasada en el Congreso de que el PLN le dio su respaldo por la relación política que hay entre su esposa, Paula Vargas (vicealcaldesa de San José) y Johnny Araya ¿Desmiente ese rumor?

-No hay ninguna componenda de antes. Fue una construcción multipardista y usted pudo ver cuáles fueron los partidos que nos apoyaron, fracciones minoritarias. Los 18 votos del PLN han puesto en esta Asamblea al anterior y al trasanterior presidente legislativo, porque tienen muchos más votos que las demás fracciones.

¿Cómo están sus relaciones con Casa Presidencial? ¿Es cercana?

-Nuestra relación es buena. Con el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, tenemos una buena relación pero, por supuesto, ahora, desde este puesto, vamos a tener una mayor cercanía.

La votación termina 24 a 26, y a usted se le suman votos del FA, lo cual le permite a usted llegar a la presidencia ¿Qué reflexión hace del hecho de que fuera la división el FA la que propicia su elección?

-Le recuerdo que el año pasado ocurrió parecido. Es lo normal en esta Asamblea Legislativa. Dentro de las nueve fracciones tienen divisiones.

¿Qué oportunidad hay de que se apruebe un plan fiscal durante su presidencia?

-Es sencillo, vamos a ponerlo sobre el tapete y le vamos a pedir a las fracciones que lo discutamos con responsabilidad, porque el país necesita en este lugar hombres y mujeres responsables con las futuras generaciones. Lo vamos a poner con responsabilidad sobre la mesa para llegar a un acuerdo en favor de Costa Rica.











