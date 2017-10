Magistrados separan al fiscal general de todas sus funciones por tres meses

Los magistrados de la Corte Plena separaron esta tarde al fiscal general Jorge Chavarría de todas sus funciones por tres meses, mientras se investiga por qué el Ministerio Público no incluyó un informe clave del OIJ a la hora de pedirle a la Sala III que desestimara una causa por presunto tráfico de influencias, contra los diputados Víctor Morales Zapata y Otto Guevara en torno al cemento chino.

En sustitución, fue colocada la fiscala de Fraudes, Emilia Navas Aparicio, quien además fue nombrada nueva fiscal subrogante ante la renuncia de Berenice Smith.

En cuanto al futuro de la investigación del caso del cemento chino, Navas declaró: "Yo no tengo conocimiento del caso porque no he tenido acceso al mismo, voy a estudiarlo, voy a formar un buen equipo de trabajo y vamos a hacer lo que nos corresponde, que es nuestro trabajo, hacer una investigación objetiva, con celeridad, buscando la prueba útil y pertinente, para tomar una decisión adecuada. Es tan sencillo como eso, hacer nuestro trabajo, lo que nos corresponde".

Además, consideró factible recuperar la confianza de la ciudadanía en la Fiscalía: "Por supuesto que sí, el Ministerio Público está conformado por muchísimos y muchísimas funcionarios honorables, comprometidos, responsables. Voy a traer a las mejores y a los mejores".

Noticia en desarrollo