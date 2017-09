Pastor evangélico Carlos Avendaño intentará volver por tercera vez al Parlamento

San José

El exdiputado Carlos Avendaño, actual presidente del Comité Ejecutivo del Partido Restauración Nacional (PRN), será candidato a diputado por tercera vez. Este sábado fue ratificado como el aspirante de su fuerza política en el primer lugar de la papeleta diputadil por San José.

La reunión partidaria se efectuó en el auditorio del Centro Evangelístico de Zapote, desde la mañana de este sábado. Durante la elección de Avendaño como aspirante a diputado estuvieron presentes 69 de los 70 delegados a la Asamblea Nacional del PRN. Su elección sucedió por unanimidad.

Desde ya Avendaño asegura que de lograr la curul impulsará "con más fuerza que nunca" una agenda de temas en la que la defensa de la familia tradicional, la lucha contra el aborto y en defensa de la vida, así como la oposición contra las uniones entre personas del mismo sexo, tendrán un lugar preponderante.

"Con más fuerza que nunca van a defender esos temas, nos han choteado diciéndonos que no son temas país ¡Claro que sí! Todos los demás temas convergen hacia la familia y hacia la vida. Si la vida no es un tema país estamos mal, si el aborto no lo es, estamos mal, si la familia no lo es, estamos mal. En las encuestas está claro que el pueblo costarricense es conservador, que está a favor de la vida, de la familia, de los principios y valores e iremos con más fuerza que nunca a defenderlos", adelantó.

El candidato presidencial de Restauración Nacional, el actual diputado, Fabricio Alvarado, dijo que el respaldo de partidos políticos como Acción Ciudadana (PAC) y Liberación Nacional (PLN) a la agenda de la ideología de género y en favor de derechos de minorías hace necesario que existan fuerzas como su divisa, para resguardar posiciones tradicionales que comparte la mayoría del país.

"En los últimos años, a partir del actual Gobierno, los que impulsan la ideología de género han venido metiendo el tema con más fuerza en la Asamblea Legislativa. Hicimos un recuento y hay cerca de 15 proyectos que tienen que ver con educación sexual distorsionada, y solo en relación con la comunidad LGBTI hay 3 o 4 cuatro proyectos. Nosotros no defendemos a cuatro gatos frente a esa agenda, defendemos a la mayoría de los costarricenses que están en contra de esos temas" afirmó Alvarado.

Avendaño criticó además el desempeño fiscal del actual gobierno del Partido Acción Ciudadana (PAC) y dijo que en caso de volver al Congreso impulsará temas como la mejora en la calidad del gasto público antes que respaldar una reforma tributaria que incremente los ingresos del Gobierno Central.

"Tenemos una clara posición en contra de más impuestos como es la tónica de los últimos gobiernos, y no entrarle fuertemente a la solución de la evasión fiscal, la mala distribución de los recursos, y el mal manejo del gasto público. No es posible que el actual gobierno baje la inversión presupuestaria en educación, en obras, en construcción, y lo aumente en publicidad, en viajes, en consultorías. Creemos que el presupuesto nacional hay que meterle el bisturí para hacer una redistribución sana", comentó.

Si bien su partido no ha logrado obtener más de un diputado desde el 2006, Avendaño dijo que la cantidad de electores que los ven como una opción sí se ha incrementado a lo largo de los años, por lo que ve factible obtener hasta 7 diputados en el 2018.

"Vemos factible que los primeros lugares de las 7 papeletas de candidatos a diputados logren resultar elegidos, porque hay muchos núcleos de la sociedad costarricense que creen en la defensa de los valores que hace nuestro partido", zanjó.

Fabricio Alvarado agregó que los asambleístas estuvieron de acuerdo en impulsar a Carlos Avendaño como candidato a diputado por la experiencia legislativa que tiene, cualidad que le serviría al partido en caso de lograr aumentar la cantidad de diputados que llevará al Parlamento en el 2018.

Candidato recurrente

La primera vez que Avendaño ganó una curul fue para el periodo 2002-2006. Lo hizo en representación del Partido Renovación Costarricense, fundado por Justo Orozco. Sin embargo, Avendaño no culminó el periodo como legislador de esa fuerza pues se independizó después de tener roces con Orozco.

Posteriormente retornó a Cuesta de Moras para ser parlamentario en el periodo 2010-2014. Al culminar esa diputación asumió las riendas del Comité Ejecutivo de Restauración Nacional.

El partido, además de Avendaño, tuvo como diputado al pastor evangélico Guyón Massey (2006-2010) y en la actualidad tiene una curul que ocupa el periodista y predicador Fabricio Alvarado.

Carlos Avendaño es recordado por haberse subido al Monumento Nacional en el 2005, durante su primera diputación, para protestar por el cierre de templos evangélicos.

Durante su segundo periodo como congresista se enfocó en frenar a punta de mociones el proyecto para legalizar la práctica de la fecundación in vitro (FIV) en el país.

Lista de candidatos a diputados de Restauración Nacional para 2018

San José:

1. Carlos Avendaño

2. Floria Segreda Sagot

Alajuela:

1. Nidia Céspedes

2. Ignacio Alpizar

Heredia:

1. Jonathan Prendas

2. Adriana Fuentes

Cartago:

1. Xiomara Rodríguez

2. Geovany Marín

Puntarenas:

1. Carmen Chan

2. Melvin Núñez

Guanacaste:

1. Milaydi Alvarado

2. Óscar Alvarado

Limón:

1. Eduardo Cruikshank

2. Marulin Azofeifa