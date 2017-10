Fiscal consideró 'anormal' que se pidiera desestimación en su ausencia

El fiscal general de la República, Jorge Chavarría Guzmán, consideró 'anormal' que durante un viaje de trabajo de tres días a República Dominicana se diera la solicitud del Ministerio Pública a la Sala Tercera para desestimar la causa penal por el delito de tráfico de influencias contra los diputados Víctor Morales Zapata y Otto Guevara Guth.

"El viaje era muy corto. Eran tres días. Yo venía conversando con él (el fiscal asistente Enrique González encargado de llevar el caso). Él no me habia comentado. No quiero insinuar absolutamente nada, pero yo considero que el procedimiento debido es que él me hubiera comentado el día anterior: 'si usted sale del país se lo puedo pasar a doña Berenice'" Smith, la fiscala subrogante que suple al fiscal general en caso de ausencia y quien firmó la petición, explicó.

Chavarría insistió en que ese requisito de informarle a él, es lo que le llama la atención.

La explicación la brindó el funcionario judicial durante una conferencia de prensa este miércoles en la tarde para hablar sobre el tema de desestimación y un informe del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) sobre llamadas telefónicas que relaciona al empresario Juan Carlos Bolaños Rojas con los legisladores Morales, Guevara y el exdiputado Wálter Céspedes Salazar.

El jefe del Ministerio Público admitió que, en este caso, él es el responsable de la investigación pues se involucra a personas que tienen un fuero de protección, pero dijo que por falta de disponibilidad, la Corte Plena había autorizado hace varios años que esos asuntos los lleve un asistente, con el cual el fiscal general debe tener un contacto directo.

Chavarría dijo que ese contacto se venía dando e incluso manifiestó que él conoció sobre el análisis de las llamadas que está en el informe 876-OPO/UAC/ART-2015 del OIJ, pero aclaró que no lo analizó. "Le comenté a Riky (así conocen a Enrique González) sobre el informe para que lo analizara", dijo.

Rechaza alejarse del caso

Consultado sobre una petición que hizo el presidente de la Corte Plena, Carlos Chinchilla Sandí, para que se le separe de las investigaciones relacionadas con el caso del cemento, Chavarría respondió: "Honestamente creo que el caso lo estamos llevando bien. No tengo motivos éticos, o sea que mi conciencia me diga tengo que retirarme. No los tengo (...) estoy trabajando conforme a la Ley y la Constitución".

Explicó que el Tribunal de la Inspección Judicial puede pedir que lo separen del cargo cuando tengan acreditado que haya infrigido el deber de probidad.

"Solo me puedo retirar del conocimiento de la causa (...) cuando las personas que estén involucradas en el caso me recusen (...) y a quien le corresponde conocer de la recusación del fiscal general, no es la Corte Plena (integrada por los 22 magistrados) ni a la Inspección, el órgano competente es la Sala Tercera (penal)", dijo.

Chavarría dijo que hasta este miércoles no había sido notificado sobre algún procedimiento en su contra. Estimó que esa información es necesaria para saber cuáles son los alcances y si tiene derecho a pedir revocatoria o aclaración.

"Si yo veo que los razonamientos que está dando la Inspección Judicial son razonables, aunque no esté de acuerdo con ellos por respeto a la constitucionalidad del Poder Judicial, obviamente yo me acogería, para disipar cualquier duda. No tengo ningún interés personal en el caso, solo que se cumpla le ley", afirmó.

Asimismo, Chavarría dijo que en temas relacionados al cemento chino, el Ministerio Público está tramitando un total de nueve procesos distintos.

"En todos ellos los sigo de cerca porque en cualquier momento algún fiscal podría investigar a alguna persona con fuero especial y esa postestad solo la puede asumir el fiscal general (...) si ellos intervienen podrían ser acusados del delito de violación de fueros", agregó.

El jefe del ente acusador del Estado dijo que antes de que finalice este año se tendrán resultados de algunas de las pesquisas.

A las 8:18 p. m. de este miércoles, el Poder Judicial emitió un comunicado donde anunció que la Corte Plena votó para separar a Chavarría y Smith de las investigaciones.

"Magistrados y magistradas que integran Corte Plena acordaron por voto de mayoría separar del conocimiento de los casos que tengan relación con las investigaciones de la importación del cemento chino, al fiscal general de la República, Jorge Chavarría Guzmán y a la Fiscal Subrogante, Berenice Smith Bonilla.

"Por ello se designó a la Fiscal Adjunta Emilia Navas Aparicio para asumir la competencia del Fiscal General respecto de los hechos en que fue separado", dice el comunicado de prensa.