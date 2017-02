José María Figueres sobre su decreto petrolero: 'Eso fue hace 20 años, hoy no estoy con la exploración'

El precandidato liberacionista José María Figueres defendió el decreto que firmó en 1998 para permitirle a las empresas petroleras suscribir contratos de exploración con el Estado costarricense, sin necesidad de presentar estudios de impacto ambiental de antemano.

Sin embargo, añadió que eso es cosa del pasado pues hoy no apoya la explotación de hidrocarbutos.

"Lo que se firmó fue un decreto que primero le permitía a las empresas decir a dónde querían hacer las exploraciones, porque no podían hacer un estudio ambiental a lo largo y ancho del país, para que luego fueran a hacer los estudios ambientales", dijo Figueres sobre la norma que salió de su firma y a la que hoy se aferra una compañía estadounidense para tratar de buscar crudo en la zona norte de Costa Rica.

"En ningún momento ese decreto exime a ninguna empresa de los estudios ambientales, pero eso fue hace 20 años. Hoy no estoy con la exploración petrolera, no estoy con la exploración de gas, no estoy con nada de eso. Quiero un país que esté libre de petróleo al 2035 y que se base 100% en las energías renovables", añadió el precandidato de Liberación Nacional (PLN).

Por su parte, el ambientalista Freddy Pacheco, quien llevó el decreto a los tribunales con el afán de anularlo, aseguró que Figueres lo visitó el 14 de diciembre en su casa, en Heredia, para consultarle sobre el tema. La visita se concretó un día antes de que, por segunda vez, se realizara una audiencia oral y pública dentro del proceso judicial en que él pide declarar "nulo e ineficaz" el decreto 26.750.

Pacheco asegura que el político le dijo: "Son de esas cosas que uno firma cuando es presidente, que casi ni se da cuenta, estaba terminando el Gobierno, son decretos ejecutivos que le llevan a uno los ministros".

"Me pidió que le explicara el decreto. También me dijo que no estaba interesado en ello, que no le interesaba, que estaba de acuerdo conmigo en que eso no debería ser. Me dijo que no estaba de acuerdo con el decreto", reveló el ambientalista.

El mandato presidencial de 1998 derogó 17 artículos del reglamento de la Ley de Hidrocarburos, donde se establecía que el Estado solo podía otorgar y firmar una concesión petrolera hasta que la compañía interesada presentara los análisis ambientales correspondientes.

En su lugar, el decreto estipuló que el contrato se podía suscribir con solo la presentación de un estudio bibliográfico sobre el potencial petrolero, sin necesidad de evaluar, en el campo, el impacto que la exploración y explotación podría ocasionar en el ambiente y sobre las personas.

Figueres firmó ese decreto el 27 de febrero de 1998 junto a su entonces ministro de Ambiente, René Castro.

La compañía estadounidense Mallon Oil, que se adjudicó una concesión para explorar petróleo en la zona norte durante el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez (1998-2002), se aferra a ese decreto para pedir al Estado la firma del contrato.

La validez de ese decreto presidencial llegó a los estrados judiciales porque Pacheco lo impugnó ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo desde julio del 2011.

No obstante, todo lo relacionado con la norma, tanto su vigencia como el proceso en el que se dirime su validez, está suspendido. El Tribunal Contencioso no puede dictar ninguna resolución final sobre su validez hasta que la Sala IV resuelva una acción de inconstitucionalidad que la Asociación Nacional de Empleados Judiciales (Anejud) interpuso en el 2014.

Si bien se trata de casos totalmente distintos, los magistrados suspendieron cualquier sentencia en la que esté de por medio el transitorio III del Código Procesal Contencioso Administrativo, el cual define cómo se pueden declarar nulas las decisiones tomadas por el Estado antes de abril del 2006.

Ley de aguas. Freddy Pacheco añadió que, durante la reunión, en la que también estuvieron presentes dirigentes heredianos de Liberación Nacional (PLN), Figueres Olsen se manifestó en contra del proyecto de Ley para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico, que busca crear un marco de protección para el agua más moderno que la legislación vigente, que data originalmente de 1942.

"No solamente hablamos de eso (el decreto petrolero), hablamos de la ley de aguas, yo se la expliqué y me dijo que estaba en contra, que estaba en la posición mía, que estaba de acuerdo conmigo en todo, solo le faltó proponerme para ser ministro de Ambiente, llegó presentándome como el mejor ambientalista de Costa Rica con la gente que andaba, usted sabe cómo es él", agregó Pacheco, quien es biólogo.











