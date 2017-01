Sigifredo Aiza se inscribe como cuarto precandidato del PLN y duda de proyecto para reformar pluses

Al convertirse en el cuatro precandidato presidencial del PLN, el médico nicoyano Sigifredo Aiza dijo que, de ganar la convención interna, les solicitará a los diputados de su partido frenar el proyecto de ley que le pondría tope al gasto en los pluses salariales del sector público (expediente 19.506).

Luego de inscribir su aspiración en el Balcón Verde, el exdiputado y actual médico de la CCSS (en Nicoya) declaró que, si bien está opuesto a abusos en los beneficios salariales del Estado, pide que el plan de ley de la verdiblanca Sandra Piszk sea visto de forma más reposada.

Se trata de una propuesta que el Directorio Político de Liberación Nacional (PLN) fijó como una de las prioridades del partido a nivel legislativo.

"No estoy diciendo que lo deshechen, sino que sean que sean escuchados los empleados públicos. Ya cometimos un error con los educadores (con la reforma a pensiones durante el Gobierno de José María Figures), no lo cometamos otra vez (...). Yo no abofeteo al empleado público. No es justo medirlos a todos con la misma vara", recalcó el aspirante.

Fernando Zamora, secretario general del PLN, presente durante la inscripción de Aiza, negó que la posición del precandidato vaya en contra de la que fijó el Directorio Político.

"Entiendo que don Sigifredo está pidiendo no que se elimine el proyecto, sino que se revise para depurarlo y mejorarlo y eso no va en contra de la posición del Directorio", agregó Zamora.

Dardos a contendores. Aiza también lanzó ataques solapados a dos de sus contendientes por la candidatura verdiblanca, sobre todo al diputado Antonio Álvarez Desanti y al expresidente José María Figueres. También compite en esta justa el legislador Rolando González.

Además de lamentar la reforma al régimen de pensiones del Magisterio ocurrida durante el gobierno de Figueres (94-98), Aiza dijo que otros de los aspirantes se han dedicado a defender "poderosos intereses económicos" dejando de lado la consigna fundacional del PLN de reducir la pobreza.

Y cuando se le pidió ser más específico, atribuyó la adhesión del expresidente Óscar Arias a Antonio Álvarez Desanti a una alianza para proteger esos intereses. "Era lo esperable", dijo al consultársele qué opinaba sobre el apoyo del arismo a Álvarez.

Con el lema de campaña "Yo hago la diferencia", Aiza dijo que en un eventual gobierno suyo acabará con las dádivas en la lucha contra la pobreza y afirmó que se rehúsa a ver a los pobres como un botín político.

Agregó que su énfasis también será el desarrollo de las zonas rurales.

Su movimiento, dijo, se caracterizará por la ética y la transparencia que, recalcó, han caracterizado su vida.

Aiza fue diputado del PLN en el periodo 2002-2006. Este viernes se hizo acompañar por un discreto grupo de ciudadanos de Alajuelita, Nicoya y de la comunidad china de Alajuelita.

Como los restantes 3 precandidatos del PLN el médico tuvo que depositar ₡25 millones para abrir la puerta de la convención, que se efectuará el próximo 2 de abril.

La inscripción de Aiza esta tarde fue amenizada por el alcalde de Nicoya, Marco Jiménez.

El exdiputado estuvo acompañado de su esposa y sus hijas.

"Liberación Nacional nació enarbolando tres banderas, la lucha contra la corrupción, la lucha contra la pobreza y la lucha contra la mala fe. Guiados por esos objetivos, nuestros padres fundadores construyeron por décadas durante el siglo pasado un país solidario, lleno de oportunidades. La construcción de este modelo económico (...) permitió surgir el fortalecimiento de una boyante clase media trabajadora, lamentablemente con la complicidad de algunos compañeros que hoy compiten en la candidatura del Partido Liberación Nacional y que ya han tenido oportunidad de ocupar cargos de gobierno".

"Se han aplicado para beneficios de algunos sectores, medidas económicas y políticas que, ajenas a los orígenes del Partido Liberación Nacional, han impactado reduciendo la capacidad de esta clase media y emprobeciendo importantemente a sectores costarricenses".

"Al día siguiente de qye el Tribunal de Elecciones Internas me declare candidato del Partido Liberación Nacional, iniciaré labores con los señores diputados para solicitarles en primera instancia que detengan el proyecto de ley de empleo público", añadió Aiza tras firmar su inscripción.

La presencia de más de dos candidatos aumenta la posibilidad de una segunda ronda en la elección interna del PLN, pues el estatuto partidario dice que habrá una segunda elección si ningún candidato obtiene al menos el 40% de los votos.











