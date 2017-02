¿Tocarlo o no tocarlo? Precandidatos del PLN con claras diferencias sobre empleo público

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Consultados sobre una eventual reforma para ponerle límites al régimen de remuneraciones de los empleados públicos, los precandidatos del Partido Liberación Nacional (PLN) dejaron al descubierto sus claras diferencias en los debates organizados por Grupo Extra y Ulacit, el lunes, y la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (Uccaep), el jueves.

Sigifredo Aiza: 'Que se diga que los empleados públicos son los culpables del déficit fiscal me parece un exceso'

"No se debe de plantear una guerra de los empleados públicos contra los empleados privados, porque me parece que todos deben de tener una dignidad. Todos deben de tener salarios dignos, salarios justos. Ahora, a mí me parece que tampoco es justo que se atribuya a los empleados públicos el problema en que está metido el país de déficit fiscal. Los empleados públicos son parte del Estado y del tamaño del Estado que tenemos. Necesitamos un Estado eficiente, un Estado que dé las garantías de que las cosas se van a realizar".

"Yo, cuando veo la persecución que se ha desatado contra los empleados públicos, yo digo: 'Bueno, yo estoy de acuerdo con que los privilegios desproporcionados no deben ser, pero de ahí a que los empleados públicos sean los culpables de lo que le está pasando al país desde el punto de vista fiscal, yo creo que es totalmente injusto'. Hay que respetar la dignidad de todos los empleados y, sobre todo, debemos de ir a la eficiencia en la función pública".

"Estoy de acuerdo en que en el sector público hay excesos que hay que corregir, pero de ahí a que se diga que los empleados públicos son los culpables del déficit fiscal me parece que es un exceso. Hemos gastado más de lo que nos corresponde, es decir, hemos tenido gobiernos gastones".

Rolando González: Primero 'pongamos en orden la cobranza' de impuestos

"En un gobierno que dirija este servidor ningún empleado público será perseguido ad portas. La seguridad del trabajo y de dignidad estará garantizada. No obstante, creo que hay que hacer dos abordajes. Uno tiene que ver con la calidad del funcionariado de nuestro país, que hemos dejado que vaya disminuyendo por falta de controles y por falta de metas para medir su resultado; y otro, que es donde pongo el dedo en la llaga, que es la cantidad de jefaturas inoperantes que tenemos en muchas instituciones. Es muy difícil que una institución, donde los jerarcas han contribuido a crear modelos de correlación en beneficio recíproco, puedan marchar adecuadamente".

"En el 2016, 14 de cada 100 empleados son del sector público. En el 2010, eran 16 de cada 100. Ahora hay 250.000 empleados públicos, menos que antes, y sigue creciendo la fuerza laboral en el sector privado. El país se va liberando, lo que se debe hacer, imprescindiblemente, es que valoremos las duplicidades institucionales, fusionemos aquellas instituciones donde eso se pueda hacer con participación social".

"Hay un 8% entre evasión, elusión y morosidad, comencemos por ahí, pongamos en orden la cobranza de lo que se debe. No va a haber ninguna solución fiscal si no se atienden los diferentes componentes en una concentración nacional, con plazos perentorios, donde sí entre empleo público pero no como lo está pensando Antonio (Álvarez Desanti), de que primero hay que castigar al funcionario y después ver qué se hace en materia de impuestos".

José María Figueres: 'Al 5% que obtiene las calificaciones más bajas, los invitemos a que dejen de trabajar para el Estado'

"Yo tengo un problema con la forma en que se está planteando este tema en el país, porque es prácticamente una guerra entre los que trabajan para el sector público y quienes trabajan para el sector privado y eso no beneficia a nadie. Tampoco es cierto que todos los que trabajan en el Estado son unos vagos como muchas veces se suele decir. Hay gente buena que trabaja en el Estado. Aquí el tema está mal planteado. Quiero proponer, respetando los derechos adquiridos, que aquellas personas nuevas que entren al Estado tengan un sistema de salarios donde primero bonifiquemos al 20% que consigue las más altas calificaciones con base en desempeño y en eficiencia. Y al 5% que obtiene las calificaciones más bajas, los invitemos a que dejen de trabajar para el Estado y que busquen otra cosa que hacer".

"Las transferencias del Estado son un 35% de los gastos (del Estado), la atención de la deuda es un 33% y el tercer rubro es el 28%, que son los salarios. Entrémole a las cosas de una forma ordenada, en donde reflejemos que queremos lograr ahorros importantes en cada uno de estos y no solamente en los salarios, en donde sí, hay algunas consideraciones de fondo que deberíamos de ponerle atención a lo largo de un tiempo prudencial porque la economía costarricense no está para todos".

Antonio Álvarez: 'Hay desigualdad. Reformemos el empleo público. Hay que equiparar los 14 sistemas diversos que hay'

"Aquí estamos frente a un problema de justicia, donde hay una desigualdad dentro del mismo sector público. Por eso no llevan razón ni Sifrigedo ni don José María diciendo que esto es un tema entre el sector público y el privado. Aquí lo que sucede es que tenemos un grupo de empleados públicos que, estando en el mismo puesto, ganan ¢2 millones y otros estando en el mismo puesto y con las mismas funciones, ganan ¢600.000. De que tenemos funcionarios en el sector público que, cuando se pensionan, en unas instituciones perciben 20 salarios por cesantía y otros que están en el Gobierno central, reciben ocho salarios por cesantía".

"Es un problema de equidad, es un problema de justicia laboral, están teniendo condiciones diferentes, de privilegios para algunos y de insuficiencia y condiciones mínimas para tener buena calidad de vida e ingresos de otros. Por esta razón, hay que entrar a reformar el sistema de empleo público. Hay que buscar una equiparación entre los 14 sistemas diversos que hay".

"Reformemos el tema del empleo público, paremos esa situación que está generando una erosión importante a los recursos del Estado y una vez que resolvamos empleo público y establezcamos la regla fiscal, entremos a ver los proyectos que tienen que ver con IVA (creación del impuesto al valor agregaddo) y renta. En síntesis, reformemos el empleo público y después pasamos a la discusión de la carga tributaria de los costarricenses".











