Director de 4 empresas de Juan Carlos Bolaños gestionó vacaciones de diputado del PAC

Una persona que figura como director de al menos cuatro sociedades de Juan Carlos Bolaños, empresario de cemento chino, gestionó el alquiler de una casa en la playa para las vacaciones del diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), Víctor Morales Zapata, en diciembre de 2015.

El diputado reconoció a La Nación que Luis Diego Rodríguez Sánchez, a quien identificó como un 'conocido de hace muchos años', le ayudó a ubicar una casa de alquiler en Guanacaste a último minuto para disfrutar de las vacaciones de fin de año con su familia. Argumentó que él forma parte de una 'red de personas' con las que suele tratar para realizar gestiones.

El precio de la casa rondó entre los $3.000 y $4.000, confirmó Morales, quien no precisó la fecha en la que se realizó la reservación ni los días de disfrute. Dijo que dio el dinero en efectivo.

No sé, yo desconozco donde trabajaba él, no es algo que me preocupara en algún momento.

Según Morales, en ese momento, él desconocía los vínculos de Rodríguez con Juan Carlos Bolaños, con quien el legislador del PAC se encontró, ocho meses antes de estas vacaciones, en un reunión en Casa Presidencial en la que se conversó sobre las limitaciones reglamentarias para importar cemento en Costa Rica.

El congresista sostuvo que no sabía de qué vivía la persona que le consiguió el hotel.

Consultado por este medio, Juan Carlos Bolaños negó haberle pagado a Morales sus vacaciones, al tiempo que confirmó que Rodríguez es parte de las juntas directivas de algunas de sus empresas, pero no de Sinocem, la importadora de cemento.

"Es muy sencillo, en realidad en mi caso yo no soy una persona que trabaje con transferencias bancarias... es un comportamiento para mí muy usual, no soy tecnológico en materia bancaria".

De acuerdo con el Registro Nacional, el gestionador de las vacaciones de Morales Zapata es secretario en las juntas directivas de las empresas Inversiones e Inmobiliaria del Grupo JCB y JCB Distribuidora desde 2009; así como fiscal y secretario, respectivamente, en las sociedades Link Belt Distribuidora y JCB Constructora y Alquiler, desde 2016.

Morales aseguró que él pagó el alquiler de la propiedad, aunque el depósito lo realizó una persona que envió Rodríguez para realizar el pago en ventanilla del Banco de Costa Rica (BCR).

Este martes, los medios de comunicación CRHoy.com y Diario Extra publicaron notas periodísticas sobre la desestimación de una causa en contra de Morales por esta transacción, en la que un denunciante anónimo asegura que el diputado recibió de Juan Carlos Bolaños el pago de sus vacaciones a cambio de favorecer los encuentros con funcionarios.

Estas son las explicaciones que dio el diputado a La Nación.

¿Cómo es que se da este tema de la reservación?

Muy sencillo: Un hermano mío viene de Boston, eso provoca que queramos ir a pasear, organizamos la familia para localizar una casa; mi sobrina hace la localización de una casita en Cóbano, pero la casita no tiene capacidad para todos, pero cuando yo me percato de eso, ¡diay ya es tarde!

Y yo me topé que ya tenía encima los días de vacaciones, empiezo a buscar dónde se dan esas condiciones (de espacio), no localizo. Nosotros íbamos al Caribe sur, Guanacaste no era costumbre ir.

Entonces llamo a varias personas; yo funciono con redes de personas, entonces llamo a Diego, que lo conocí hace mucho en Presidencia (de la República), trabajó en Protocolo, entonces le expongo el tema a Diego: 'Mirá, ocupo a ver si me ayudás a localizar una casa'. Me dijo que si localizaba algo que me avisaba, entonces me avisó y me dijo que tenía varias opciones; incluso es por Facebook que nos comunicamos.

Él me manda las muestras, hay opciones que yo no puedo asumir económicamente porque son casas muy caras, he dicho claramente que esta casita no tiene piscina, es la que yo escojo, tenía un precio que valía la pena y le digo que sí, que me mande las muestras, escojo la opción y él es el que me hace el trámite con el mensajero que me envía; entiendo que hubo un cambio de mensajero, y punto.

El dinero lo pongo yo, no hay pago de un tercero.

Luego yo me entero, yo no sabía que Diego trabajaba para las empresas del importador. Yo desconocía que él trabajara para esa persona; me ponen una denuncia anónima, por consiguiente se investiga y se me notifica que se desestimó la causa.

¿Cuándo se reservó la casa?

No preciso los días exactos, pero fue en diciembre a finales, en días de Navidad.

¿Con cuánto de anterioridad?

La reserva la hicimos prácticamente el mismo día o el día siguiente, al filo, no hay una reserva previa con anticipación.

¿Por qué no utilizó los recursos electrónicos como transferencias para reservar la casa?

Es muy sencillo, en realidad en mi caso yo no soy una persona que trabaje con transferencias bancarias... es un comportamiento para mí muy usual, no soy tecnológico en materia bancaria.

Si a mí me genera confianza, yo confío en la gente, y fui yo el que busqué a Diego para que me ayudara.

¿Diego es su amigo?

Lo conocí en Casa Presidencial, en gestiones cooperativas hace muchos años. Luego no supe qué sucedió con él para dónde iba a trabajar, es una persona con redes en materia de hoteles y etcétera porque trabajaba en protocolo.

¿Y según usted que hacía Diego para vivir?

No sé, yo desconozco donde trabajaba él, no es algo que me preocupara en algún momento.

¿Cómo se enteró dónde trabajaba?

Después, cuando me ponen la denuncia.

¿A nombre de quién está el recibo de la casa?

A nombre de Víctor Hugo Morales. Doy instrucciones que en los recibos se consigne que soy yo para no tener problemas con terceros.

¿Usted tiene forma de demostrar que retiró esa cantidad de dinero de sus cuentas y que tiene un recibo?

Yo, desde que todo esto empezó, le di la autorización al jefe de fracción para abrir mis cuentas, levantar el secreto bancario, someterme a una investigación patrimonial.

"En ese sentido, mis dineros vienen de mi salario, fácilmente se podría corroborar que existía ese monto".

Pero para este caso, ¿el dinero salió de usted?

Sí. Yo lo que te puedo decir es que los dineros a veces no los saco de un solo tiro, los voy sacando; en algunos momentos, con cierta capacidad de ahorro pequeña, así es como funcionan las vacaciones familiares, prevemos un ahorro, no es que tengamos una disponibilidad bancaria para sacar $4.000 de un banco.

Tiene que existir un comprobante de que esa plata salió de su cuenta.

Entiéndame, usted parte del supuesto de que yo saqué el dinero con el monto total de una vez, pero es que cada vez que a mí me pagan yo saco como ¢2 millones en promedio. Usted lo puede corroborar.

Bueno, yo no lo puedo corroborar, a menos de que usted lo muestre.

Es que yo tengo que decirte que le dije al jefe de fracción para que abran mis cuentas.

"No te puedo decir por memoria cuánto tuve que sacar de mi cuenta para pagar eso".

¿Quién hace el depósito en el banco?

El que hace el depósito es el mensajero.

¿Diego solo le consigue la casa?

Claro.

¿Quién es el mensajero que deposita?

No lo sé.

Pero usted le dio la plata a esa persona...

No, yo le di la plata a un mensajero con el que me mandan los documentos, él me dice que me va a hacer el depósito y que va a enviar los comprobantes, entonces tranquilidad, pero a mí eso no me preocupa porque aparece la cédula en el depósito.

¿Entonces le parece solo una coincidencia que este hecho esté tan cerca de las visitas de Juan Carlos Bolaños a Casa Presidencial o de las gestiones que usted hizo para él con Melvin Jiménez?

Es algo a lo que en la vida cotidiana acá en la Asamblea estoy expuesto toda la vida. Uno anda caminando por buen camino. Ahora es muy fácil hacer todo el recuento, pero así no funciona la vida ni tampoco la conciencia, al menos mía, de la vida. La vida va transcurriendo en hechos que con el tiempo son un proceso.

"De corazón se lo digo, a uno no le parecen raras las cosas cuando actúa de buena fe".

Don Víctor, ¿cómo es que se funciona con redes de personas?

Redes de personas es algo muy importante, allá donde usted vaya generando relaciones en la vida, lo que va creando son confianzas. Entonces usted me dice ahorita: 'He oído de la zona de Bijagua y que es muy bonito, me encantaría ir', entonces yo le puedo decir que yo tengo un contacto ahí, que si querés te pongo en contacto para que te pueda mostrar lo que es Bijagua.