Cooperativistas atacan a diputado Morales Zapata por intervención del Infocoop

Sin estar presente en la intervención del Instituto de Fomento Cooperativo (Infocoop), el diputado oficialista Víctor Morales Zapata es uno de los actores principales en la trama política que enfrenta al gobierno con el movimiento cooperativo.

Este viernes, durante una conferencia de prensa contra la decisión de Casa Presidencial de tomar el control del Infocoop, el Consejo Nacional de Cooperativas (Conacoop) señaló a Morales Zapata como "el promotor" de la intervención por parte el Poder Ejecutivo.

La respuesta del legislador ante los ataques del movimiento cooperativo fue el silencio. La Nación lo llamó para solicitarle una reacción ante los argumentos del Conacoop para enfrentarlo, pero fue infructuoso obtenerla. Dijo que no tenía interés en hablar sobre el tema.

"Yo agradezco como siempre que me busquen para obtener información relacionada con temas que me ataquen, en este caso específico no tengo absolutamente ningún comentario", dijo el legislador. Se le consultó si no quería desmentir lo dicho por los dirigentes del Conacoop. "Ni siquiera ese afán (...) simplemente no quiero referirme al tema".

Por su parte, los dirigentes del gremio cooperativista rebobinaron el casete y argumentaron que, desde el 2014, el diputado Morales ha procurado controlar la estructura del Infocoop.

Jesús Villalobos, presidente del directorio del Conacoop, recordó que, en mayo del 2014, Morales Zapata y el entonces ministro de la Presidencia, Melvin Jiménez, convocaron a los representantes del sector cooperativo en el Infocoop para presentarles a dos personas para los cargos de director ejecutivo y la subdirectora ejecutiva del Infocoop. Los cooperativistas los rechazaron.

El dirigente dijo que esa fue "una primera bofetada" del gobierno hacia el Instituto, pues ambos puestos los elige la Junta Directiva por al menos cinco votos.

El Poder Ejecutivo argumentó que la intervención se debe al desorden administrativo que hay en el Infocoop y a sospechas de fraude en el otorgamiento de créditos. Pero la administración del instituto y el movimiento cooperativo rechazan las acusaciones y atribuyen la decisión al deseo del gobierno por controlar la toma de decisiones en el Instituto.

El principal activo del Infocoop es un patrimonio de más de ¢115.000 millones en fondos públicos que se destinan a girar créditos en condiciones favorables para las cooperativas.

El presidente del Conacoop sostiene que las acciones de Morales Zapata en torno al Instituto no han cesado y se han traducido en todo tipo de acciones, como "tergiversar" informes de la Contraloría General de la República para justificar la intervención que se materializó el jueves, cuando el presidente Luis Guillermo Solís publicó un decreto ejecutivo que nombra una junta interventora y la destitución de los directores cooperativistas.

"Víctor Morales es el 'hermano' del presidente. Así se dicen ambos", dijo Jesús Villalobos, en una declaración que pareció un intento de explicarse las razones detrás de la intervención.

Freddy González, secretario ejecutivo del Conacoop, tampoco se anduvo por las ramas cuando se le preguntó cuáles indicios tenía el cooperativismo sobre la presunta influencia de Morales Zapata en la intervención, directriz que su gremio considera como ilegal.

"Yo no sé si Víctor Morales Zapata es la mano derecha o mano izquierda del presidente. Lo que sí sé es que es la persona que más incide en él, porque un presidente sensato no haría una intervención como esta. ¿Ustedes se han preguntado si tiene lógica intervenir una institución que tiene ¢100.000 millones porque un grupo de 20 funcionarios pusieron una denuncia anónima? No tenemos ningún problema contra las denuncias, pero si un cooperativista está denunciado, que le den chance para que se defienda", afirmó.

González, quien además es dirigente en el Partido Liberación Nacional (PLN) afín al precandidato presidencial Antonio Álvarez Desanti, dijo que la intervención del Infocoop solo se puede explicar como una venganza del Gobierno "al mejor estilo de la izquierda venezolana" contra un movimiento cooperativo que se le ha plantado en contra a los proyectos de Ley de Economía Social Solidaria y de reforma al Banco Popular, ambos comandados por Víctor Morales Zapata en el Parlamento.

"Nos cortaron la cabeza a todos. Estamos hablando del movimiento cooperativo, una institución que tiene más de 40 años de historia de servicio al país", lamentó.

Víctor Morales Zapata forma parte de esa historia. El legislador fue presidente del Infocoop durante 8 años; en otros 12 años fue directivo de esa entidad y durante 9 años fue directivo del Conacoop que ahora lo ataca.

Pero esa historia se truncó el 17 de agosto del 2007, cuando el movimiento cooperativo en pleno destituyó a Morales del cargo de secretario ejecutivo del Conacoop.

"Víctor Morales Zapata no solo desea intervenir el Infocoop, también pretende por vías antidemocráticas intervenir en las elecciones del movimiento cooperativo. Su falta de liderazgo los impulsa a valerse del poder que tienen como autoridades de gobierno para torcer brazos y normas jurídicas e intentar así imponerse a la fuerza. Desde ya les advertimos que no permitiremos que se viole el Estado de Derecho ni la normativa vigente", reza un comunicado que el Conacoop circuló durante una conferencia de prensa, este viernes.

En el pasado, antes de resultar elegido como diputado del PAC en las elecciones presidenciales de febrero del 2014, Morales Zapata afirmó que "personas realmente corruptas, enquistadas en el movimiento cooperativo" lo habían tratado de destruir con acusaciones falsas, según dijo en una entrevista que le publicó en enero del 2014 el medio digital Informa-Tico.

El propio Luis Guillermo Solís lo incluyó en la lista de cuatro candidatos a diputados elegidos por él a dedo por el PAC, pero luego le pidió renunciar cuando salió a la luz pública un hecho del pasado.

En 1994, Morales Zapata enfrentó una acusación penal por un crédito que se le otorgó de forma presuntamente irregular a una cooperativa con fondos para el cooperativismo. El caso se resolvió mediante una conciliación, no hubo juicio.

Solís le reprochó no haber informado al PAC del caso. En ese momento, como hoy, Morales tuvo que aguantar el huracán y se mantuvo en la papeleta, con la que finalmente ganó.

Geovanny Villalobos, gerente de Coopelesca, y uno de los cuatro directores coperativistas del Infocoop que el Poder Ejecutivo destituó, afirma que "la movida" del diputado tiene un fin claro: controlar de nuevo a las bases del cooperativismo, que integran más de un millón de personas. Villalobos percibe que el fin último de Morales y del sector al que lidera dentro del gobierno es perdurar en puestos de influencia política en adelante, después de que acabe el gobierno de Luis Guillermo Solís en 13 meses.

"El que controle a tal cantidad de gente, tiene poder político", zanjó, indignado, el gerente cooperativo.

Los cooperativistas manifestaron su reproche contra el gobierno porque, además, alegan que las personas que nombró en la junta interventora son afines a Morales Zapata, algo que el diputado no aceptó ni confirmar ni descartar. La fracción de Liberación Nacional (PLN) también es de esa tesis.











