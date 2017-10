PAC pide renuncia de Mariano Figueres

La cúpula, los diputados y el candidato presidencial del PAC, Carlos Alvarado, pidieron a Mariano Figueres renunciar al cargo de director de la DIS bajo el argumento de que incumplió "con su deber de proteger al Estado costarricense y al presidente de la República", Luis Guillermo Solís.

En criterio de la dirigencia del gobernante Partido Acción Ciudadana (PAC), Figueres no alertó oportunamente sobre la relación entre el polémico importador de cemento chino, Juan Carlos Bolaños, y el diputado Víctor Hugo Morales Zapata.

El director de Inteligencia y Seguridad (DIS) participó en la reunión que el presidente Luis Guillermo Solís sostuvo con Juan Carlos Bolaños, en diciembre del 2015, la cual estuvo antecedida de seis encuentros que el empresario logró tener en Casa Presidencial, al menos dos de ellos gracias a la intermediación de Morales Zapata, quien también intercedió en favor del empresario ante instituciones como la Dirección General de Aduanas y la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) por negocios del importador.

Según el PAC, a pesar de las revelaciones sobre los vínculos de Morales y Bolaños, Mariano Figueres "sigue otorgándole un trato sorprendentemente deferente Morales Zapata", por ejemplo, al negarse a reconocer que el diputado ha mentido.

"Tampoco explica las razones por las cuales, conociendo esa relación entre el diputado y Bolaños, no advirtió oficial y debidamente de los riesgos", dijo el partido de gobierno en un comunicado, pues el director del la DIS dijo que él conoció de la cercanía entre ambos e incluso calificó a Morales Zapata como el "embajador" del empresario.

Aunque Figueres alegó, el viernes ante el Congreso, que él no vio nada de malo en las reuniones de Bolaños, porque en ese momento no estaba siendo investigado, el diputado del PAC Ottón Solís le dijeron que era inaceptable que esa persona asistiera a tantas reuniones en Zapote, aun cuando la expresidenta Laura Chinchilla había ordenado a la DIS hacerle un perfil por la forma tan insistente en que reclamaba gestiones a la expresidenta de la CNE, Vanessa Rosales.

Figueres dijo que ese informe habría sido indebido, porque la DIS no investiga personas, y que él no encontró registros.

No obstante, Ottón Solís le dijo: "Es un desastre y revela que ustedes no se dan cuenta de la corrupción cercana a la presidencia. Usted no se ha interesado en este caso, no le interesa, usted tiene argumentos muy pobres. Suena que en la DIS le están dando un tratamiento ventajoso a este caso".

El PAC también cuestionó que Mariano Figueres dijera que Morales Zapata indujo error al viceministro de Hacienda, Fernando Rodríguez, cuando le pidió información sobre las trabas que tenía un cargamento de 20.000 toneladas de cemento chino para ingresar al país, lo que provocó que Rodríguez le pidiera información al director de Aduanas, Benito Coghi, diciéndole que el presidente Luis Guillermo Solís estaba interesado en que el tema se aclarara.

Figueres insistió en que Morales se atribuyó hablar a nombre del Presidente de la República, versión que Casa Presidencial ha alegado, pero el candidato presidencial del PAC, Carlos Alvarado, pidió la renuncia del viceministro por considerar que las explicaciones no han sido satisfactorias.

"Siendo coherentes con la necesidad de que las personas que han sido señaladas en estas denuncias se separen de sus cargos; sumado a la duda razonable sobre si el señor Figueres auspició las prácticas del diputado Morales Zapata con Juan Carlos Bolaños, o bien incumplió con sus responsabilidades, solicitamos a Mariano Figueres la renuncia inmediata a su cargo como director de la DIS. Retirarse de su cargo es el mejor aporte que puede darle al Presidente de la República", dijo la agrupación.