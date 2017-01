Álvarez Desanti renuncia a la presidencia de la Asamblea por las 'especulaciones' del PAC

El precandidato presidencial Antonio Álvarez Desanti anunció este miércoles que renunciará a la presidencia de la Asamblea Legislativa a partir del próximo 22 de enero, y hasta que concluya la convención interna del PLN el 3 de abril, debido a lo que calificó como "especulaciones" de los diputados del Partido Acción Ciudadana (PAC).

El legislador opositor fue claro que dejará el cargo en atención al pedido que le hicieron varios diputados de Gobierno, quienes alegaron el martes que él podría aprovecharse de su puesto para la precampaña del PLN.

"Por motivos que prefiero no calificar, algunos diputados han especulado que mi condición de presidente del Directorio y precandidato podría propiciar un uso indebido de mi cargo. Otros, además, han sugerido que ocupar el puesto de Presidente me sitúa en una posición de privilegio en perjuicio de otros aspirantes", dijo el congresista.

“Cuando se trata de razones éticas y razones morales uno debe ser muy prudente y, si hay una especulación de esa naturaleza levantada por la fracción de Gobierno, yo he tomado la decisión de que voy a separarme temporalmente del cargo. Con esto entonces evitamos que se pueda dar cualquier tipo de especulaciones”, dijo el verdiblanco.

”Por esa razón he decidido separarme del cargo de Presidente del Directorio de la Asamblea Legislativa a partir del próximo 22 de enero y hasta que concluya el proceso interno en el Partido Liberación Nacional”, expuso en una carta enviada al vicepresidente legislativo, el libertario José Alberto Alfaro.

En esa misma nota informó que, desde el lunes, solicitó a la administración del Congreso que se le suspenda el pago de cualquier tipo de remuneración durante los próximos tres meses, hasta que concluya el proceso interno en Liberación.

Luego de que Álvarez Desanti inscribiera el martes su precandidatura, lanzando críticas al gobierno de Luis Guillermo Solís, diputados del PAC le pidieron en el plenario que renunciara a la presidencia del Directorio legislativo.

"Sostener ese rol de facilitador del debate lo puede distraer de su campaña política. Él ha hecho señalamientos que merecen un debate de fondo y lo he invitado a que renuncie a la presidencia y baje a la curul a dar ese debate, en dos temas específicos: infraestructura y transporte", dijo la oficialista Marcela Guerrero.

Epsy Campbell, en tanto, le dijo: "No puede renunciar a la invitación que le hace mi compañera Marcela Guerrero, ni encubrirse en su rol de presidente, porque es diputado y utiliza la investidura que tiene para hacer control político y no contestar, diciendo que lo hará después del 2 de abril. Debatamos de igual a igual, no se puede aprovechar de su rol y de su investidura".

Ese mismo martes, el liberacionista respondió que no renunciaba por un sentido de responsabilidad, porque sus sustitución le complicaría el trámite legislativo al Gobierno de Solís, pero se veía tentado a hacerlo.

"El más feliz de dejar la silla de la presidencia sería yo y dedicarme de lleno a la campaña, porque representa un costo en términos de tiempo y dificultades. Si usted (Franklin Corella) me dice que el Gobierno se siente más cómodo con que yo me vaya, le cuento que me está dando una buena idea, porque parte de las razones para no irme es por cumplir con responsabilidad un cargo", dijo.

