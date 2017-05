Álvarez Desanti: 'Los cristianos han sido aliados naturales del PLN; no nos rasguemos las vestiduras'

El candidato liberacionista, Antonio Álvarez Desanti, defiende su apoyo a la postulación de Gonzalo Ramírez, diputado del partido evangélico Renovación Costarricense, a la presidencia de la Asamblea Legislativa. Alega que los grupos cristianos han sido aliados naturales del Partido Liberación Nacional (PLN) y que en un congreso multipartidista hay que llegar a acuerdos, aunque no se coincida en temas como los de derechos humanos.

Agrega que si Ottón Solís hubiese ganado, también habría tenido que explicar cómo logró un acuerdo con el Frente Amplio y, a la vez, con el Movimiento Libertario.

–¿Dónde calzaron Liberación Nacional y Gonzalo Ramírez, estrictamente, desde el punto de vista de pensamiento?

–Yo debo decirle que, si la memoria no me falla, todos los proyectos de ley que votamos este año, don Gonzalo los votó conmigo. No recuerdo haber tenido ningún proyecto en el que pensáramos diferente. Votamos la agenda fiscal, las pensiones, quitamos las pensiones de los diputados, pusimos la caja única, establecimos leyes para el combate al narcotráfico y en todos votamos juntos. No recuerdo que en este año de labores, Gonzalo y yo tuviéramos una diferencia a la hora de votar un proyecto de ley, creo que él votó en todos los casos igual que doña Marta Arauz (diputada del PLN) y yo.

"Si hoy estuviera aquí sentado Ottón Solís, como presidente de la Asamblea Legislativa, habría que preguntarle cómo logró que el Frente Amplio y Movimiento Libertario votarán por él cuando él dice que quiere empleo público y el Frente Amplio dice que no, cuando él dice que quiere impuestos y Otto Guevara dice que no".

–Antonio Álvarez, el candidato de Liberacion Nacional, durante su gestión como diputado ha defendido proyectos como la eutanasia pasiva y ha hablado a favor de uniones civiles entre personas del mismo sexo. ¿Tiene alguna equivalencia de pensamiento con Gonzalo Ramírez?

–En esos casos, no. Si usted puede ver, hemos tenido debates acalorados, tuvimos un debate muy fuerte en la Comisión de Asuntos Jurídicos por el proyecto de ley de sociedades de convivencia, pero es que en la Asamblea Legislativa no todos pensamos igual en todo, sería imposible que los 57 pensáramos igual, claro que en esos temas hemos opinado diferente.

"En el caso de sociedades de convivencia, he criticado que le hayan puesto 600 mociones. Me parece que ese proyecto debería avanzar y discutirse, pero igual le puedo decir que tengo discrepancias en otros proyectos de ley con diputados de mi mismo partido y no por eso les voy a dejar de hablar ni a expulsarlos de Liberación Nacional. Yo apruebo la paridad horizontal. Hay compañeros muy estimables que estuvieron conmigo en la campaña interna de Liberación Nacional, que están a muerte en contra de la paridad horizontal, del derecho electoral de las mujeres de paridad horizontal, y no por eso dejo de hablarles.

"El proyecto mío de muerte digna no ha salido de la comisión no por los diputados cristianos, si no por el PUSC que está en contra del proyecto y, entonces, ¿por qué no me cuestiona que el PUSC votara por mí hace un año?

"Antonio Alvarez, por encima de todo, es un demócrata, un libre pensador, respeta lo que otras personas piensen sobre esos temas. Yo no estaría aquí, pero si se va a dar una discusión sobre esos proyectos de ley, habrá una discrepancia entre Gonzalo y yo, pero no solo Gonzalo. En Liberación Nacional hay diputados que se han opuesto también a estos proyectos; tampoco porque los liberacionistas que se han opuesto a estos proyectos o están en contra, los vamos a echar de Liberación.

"El ejercicio parlamentario implica una tremenda amplitud de mentalidad para poder hacerlo. Si hoy estuviera aquí sentado Ottón Solís, como presidente de la Asamblea Legislativa, habría que preguntarle cómo logró que el Frente Amplio y el Movimiento Libertario votaran por él cuando él dice que quiere empleo público y el Frente Amplio dice que no, cuando él dice que quiere impuestos y Otto Guevara dice que no. Cómo Otto Guevara vota por una persona que levanta la bandera por los impuestos. Eso es la democracia, hay que pensar y podemos pensar diferente".

–En una nota de este medio, se cuestionó a Gonzalo Ramírez por dos hechos que ocurrieron en el 2001 y el 2002. Estuvo hasta en prisión preventiva por falsificar la firma de un juez para liberar los gravámenes que había sobre uso de propiedades. ¿Eso no pesó para escogerlo a él?

–Yo este tema no lo conocía o no lo recordaba, no sé cuando se publicó ese tema, verdad.

–Fue hace bastante tiempo. En el 2008 el Colegio de Abogados lo suspendió.

–Del 2008 para acá, yo no conocía esa situación; sin embargo, cuando la situación se presentó, lo que hemos escuchado, y lo que es real, es que don Gonzalo tuvo una sentencia favorable.

-Concilió.

–Bueno, él tiene una sentencia que da el caso por cerrado, pero tiene su hoja de delincuencia limpia. Nosotros debemos de respetar el principio de inocencia. Si él no tiene una condena penal, yo no le puedo sustituir a él esa condena penal sobre un hecho que además públicamente no se ha discutido. Los electores lo trajeron a la Asamblea Legislativa. Para mí esto es nuevo, le confieso, yo eso no lo conocía y llegó aquí a la Asamblea Legislativa y fue nombrado. Hace unos años se nombró a un presidente que tuvo una condena penal de cuatro años y había cumplido su pena de prisión.

-¿El antecedente da para disculpar ese error del pasado?

–Bueno, me pone a juzgar un hecho que en detalle no conozco y preferiría no hablar sin conocer qué fue lo que pasó. Yo me enteré ayer por primera vez en redes sociales y lo que le puedo decir es que don Gonzalo no tiene ninguna condena penal.

–Don Fernando Berrocal, ahora en Facebook, posteó que Liberación está jugando un juego peligroso al aliarse con partidos evangélicos, puesto que el año pasado en el congreso ideológico el partido se decantó a favor del Estado laico, y dice él que va en contra de lo que 2.500 liberacionistas rubricaron en ese congreso idelógico. ¿Ese tipo de detalles sensibles se barajaron en esta elección?

–Es que no estamos nosotros discutiendo aquí si hay Estado laico o no. No hay ningún acuerdo con don Gonzalo en decir que vamos a tolerar que no haya Estado laico, ese tema no se discutió. Me extraña, porque, precisamente, don Fernando Berrocal en la campaña de don Johnny Araya fue el que nos trajo un acuerdo con los pastores evangélicos para que llegáramos a un acuerdo en la campaña política respaldando propuestas de los pastores evangélicos. Fue don Fernando Berrocal el que nos trajo un documento que nosotros firmamos con la Alianza Evangélica hace tres años.

–Viendo las secuelas que ha dejado la elección de don Gonzalo, ¿no se puede calificar como un error haberlo elegido en el directorio?

–Cualquiera hubiera dejado secuelas. Si hubiéramos votado por Otto Guevara, hoy estarían diciendo en Liberación Nacional que cómo elegimos a una persona que representa un pensamiento antiliberacionista; si hubiéramos elegido a Ottón Solís, nos hubieran dicho que cómo elegimos a una persona que ataca constantemente a Liberación Nacional. No hay forma de quedar bien.

"Los cristianos han sido aliados naturales del PLN antes de que yo llegara a la Asamblea Legislativa y oigo a ministros y personas que se rasgan las vestiduras y en sus gobiernos, cuando estuvieron en sus gabinetes".

"Lo que sí debemos de tener presente es que ¿acaso es nuevo que Liberación Nacional se alíe un primero de mayo con los cristianos? Los últimos ocho años que hemos gobernado, Liberación ha tenido a los cristianos en sus acuerdos, en todos los acuerdos. Los cristianos han sido aliados naturales de Liberación Nacional antes de que yo llegara a la Asamblea Legislativa, y oigo a ministros y personas que se rasgan las vestiduras y en sus gobiernos, cuando estuvieron en sus gabinetes, los acuerdos se dieron con grupos cristianos. Si quieren que juzguen a Liberación Nacional en lo que ha sido su política, pero no que vengan como si esta fuera la primera fracción que hace un acuerdo con los grupos cristianos".

–Es molestia que uno ha visto en algunos liberacionistas, los que le cité fundamentalmente.

–Don Fernando Berrocal es un tema que no le ha pasado la derrota con don José María Figueres. Don Fernando se veía en la Asamblea Legislativa si don Jose María ganaba, un sueño de toda su vida se le ha apagado y obviamente pues ha venido criticándome durante la campaña y después de la campaña. Lo curioso es que me critique ahora con el tema evangélico, cuando él nos llevó los documentos que firmamos nosotros hace tres años con la Alianza Evangélica.

-¿No teme que voces como María Luisa Ávila, Leonardo Garnier, Kevin Casas y Fernando Berrocal, que tienen peso dentro de Liberación Nacional, le zafen la tabla de cierta forma?

–Los que usted menciona estuvieron con Jose María Figueres. Kevin Casas estuvo con don Jose María Figueres; María Luisa Ávila estuvo con don Jose María Figueres; Fernando Berrocal estuvo con don Jose María Figueres.

–¿Don Leonardo Garnier?

–No sé con quién estuvo, pero son personas que no votaron por mí, estuvieron con José María Figueres.

–¿Es un asunto político, entonces?

–No, no, no. Yo no quiero decir que es un asunto político. Lo que quiero decir es que usted me está preguntando si esto me va a afectar, lo que le estoy diciendo es que me está hablando de un ala que fue figuerista.

–¿Esto para nada cree que va a resfriar su campaña?

–No, en lo más mínimo. Primero, la gente sabe que Antonio Álvarez cumple los acuerdos, no fui yo el que tomó el primer acuerdo hace dos años, pero era un acuerdo de Liberación Nacional, no esperen que Antonio Álvarez no cumpla un acuerdo.

"Segundo, no empezó ahora la alianza de Liberación Nacional con grupos cristianos, desde hace ocho años o más han sido aliados del Partido Liberación Nacional, y si usted revisa los directorios liberacionistas, encuentra en todos ellos participación de grupos cristianos.

"Tercero, tenemos diferencias en visión de algunos temas que también las tenemos con cristianos que están dentro de Liberación Nacional, entonces que no vengan ahora a decir que Liberación entra en una nueva etapa, es lo mismo que hemos hecho en los últimos, probablemente, 12 años".

–El PUSC fue ayer especialmente puntillozo. Ellos dicen que Gonzalo Ramírez va a ir a hacer campaña en iglesias evangélicas a favor de Álvarez Desanti.

–Yo no sé. Primero, yo soy católico y en las iglesias católicas no se puede hacer campaña.

–¿Hay algún cálculo político de parte del PLN para ganar los votos del sector evagélico?

–Es que el acuerdo se tomó hace dos años.

–Pero en este nuevo contexto, Antonio Álvarez candidato y todo lo demás, ¿hay alguna intención?

–Antonio Álvarez tiene un solo discurso, y no voy a decir que lo que hoy digo de candidato, mañana soy presidente y es un contexto diferente. Si el partido se comprometió hace dos años a honrar ese compromiso, había que cumplirlo. Si ellos no llegaban a un acuerdo, no tenían los votos o no ponían un candidato, quedábamos por la libre, pero los acuerdos son para cumplirse.

"Repito, no entiendo cómo si hubiera ganado Ottón Solís hubiera podido gobernar con Patricia Mora, Otto Guevara o Rosibel Ramos. Entonces, no nos rasguemos las vestiduras. Claro, el que gana es al que se cuestiona, pero lo que quiero decir es que si hubiéramos perdido y ganado Ottón, es exactamente lo mismo. Ottón le prometió una cosa a la izquierda y otra a la derecha, ¿qué hubiera hecho si queda presidente? Yo no sé, pero esto lo único que evidencia es que debemos de reducir la proliferación de partidos y respaldar mayores participaciones elctorales del candidato que gane la presidencia, para que pueda tener su propio peso sin tener que andar haciendo alianzas".

-Van a llover voces que van a decir que Antonio Álvarez está defendiendo posiciones antidemocráticas, llamando al bipartidismo y todo lo demás.

–Y lo voy a decir durante la campaña, voy a pedir a las personas que voten por mí y por mis candidatos y candidadas a diputados. Yo necesito una fracción grande y mayoría legislativa para poder gobernar.

–Prácticamente, ha faltado un milímetro para que en la Asamblea Legislativa se califique a Gonzalo Ramírez de yihadista.

–Yo he oído toda la vida que Ottón Solís es un talibán, no soy yo, todo depende de como usted lo quiera ver.

–¿No es peligroso casarse con una persona puesta en lo más radical?

–Gonzalo ha sido mi mano derecha en el directorio, está sentado a mi derecha en el directorio. Ha sido una persona con quien he tenido una excelente relación, he visto que a la hora de ejecer ese poder, ha sido una persona sensata, prudente. El presidente legislativo tiene que entender que aquí es todo frenos, contrapesos y balances. En el momento que el presidente legislativo se separe un milímetro de lo que se considera lo correcto, lo van a crucificar.

"A mí me crucificaron porque fui precandidato de Liberación Nacional y tuve que irme. Los lectores de La Nación son testigos de que tuve que irme de la Asamblea Legislativa porque me convertí en precandidato presidencial. Estoy seguro de que cualquier persona que se separe un milímetro de un comportamiento que se considera de equilibro, va a tener una reacción tremenda de los compañeros y se va a tener que acomodar".

–El primer pastor evangélico en presidir la Asamblea Legislativa lo hace en el contexto en el que nunca antes la agenda de derechos humanos había estado tan sobre el tapete.

–No es tan real, los proyectos no están en el plenario.

–Pero están tramitándose en comisiones, en propuestas presentadas en la Asamblea Legislativa.

–Pero él preside el plenario, no las comisiones. La discusión no ha estado en este momento.

–Pero los proponentes esperan que lleguen al plenario.

–Nosotros tenemos tres años de estar esperando, no han llegado, no han salido de la comisión. El proyecto mío de muerte digna no ha salido de la comisión, no por los diputados cristianos, si no por la Unidad Social Cristiana, que está en contra del proyecto. Entonces, ¿por qué no me cuestiona que la Unidad Social Cristiana votara por mí hace un año?

–Porque en la Unidad Social Cristiana no hay un pastor evangélico.

–No, pero no se necesita ser un pastor para que usted defienda sus proyectos, y el proyecto no ha caminado por eso. La agenda de derechos humanos, como usted la llama, que es mucho más que esto, porque hablo de los derechos de las personas en el sistema penitenciario, contra las que ellos no tiene ningún problema tampoco, ¿verdad?, y hablamos también de otros derechos.

"La discusión está en el tema de la parte de derechos de parejas del mismo sexo, pero esta agenda no está en discusión en el plenario y nosotros seguiremos con nuestra agenda. Todos los años uno se pregunta sobre este tema, también al revés, que si cuando ellos votan por nosotros, nosotros nos comprometemos a que las cosas no se hagan y la verdad es que siempre se ha dicho que estos temas no se discuten.

"Repito, yo que fui uno de los promotores más fuerte de fertilización in vitro, no lo pude llevar a 38 votos porque la fracción de Liberacion Nacional estaba dividida, entonces, no tiene que ir usted a buscar a los cristianos, también tenemos gente dentro de nuestro partido que tiene esas opiniones con las cuales yo discrepo".

–La conclusión es que esos proyectos no van a avanzar en la Asamblea, no porque don Gonzalo sea pastor evangélico.

–Exactamente, no porque tenga a Gonzalo de presidente, igual como no pudieron avanzar la Ley de Extinción de Dominio, para quitarle los bienes a los narcotraficantes, porque el Movimiento Libertario se ha opuesto, a pesar de ser el proyecto estrella del presidente de la Asamblea Legislativa y un presidente que a usted le consta ha ejecido la presidencia con firmeza.

"Entonces no he podido ni sacar mi proyecto estrella porque los libertarios se oponen a que les quitemos los bienes a los narcotraficantes y a los que lavan dinero. El presidente de la Asamblea no es un dictador, tiene que mantener los equilibros, no hay que llegar a sobredimensionar lo que pueda hacer o no un presidente de la Asamblea".

–¿Ve en don Gonzalo ese equilibro necesario para presidir el Congreso?

–Sí, y espero que así sea. Y estoy seguro de que, si en algún momento don Gonzalo pierde ese norte, que espero que no sea y estoy seguro de que no, tenga la seguridad de que va a haber 50 diputados que van a recordarle que está actuando incorrectamente.

–Se decía ayer que Liberación Nacional va a gobernar por interposición de manos de don Gonzalo en este Congreso a partir de su elección.

–Eso es ofender a don Gonzalo, aquí nadie maneja a un diputado ni a un miembro del directorio, aquí todos son personas independientes. Nosotros vamos a poder llegar a acuerdos con don Gonzalo a base de razón y negociación.

-¿Lo que sucedió afectará cómo se va a desenvolver la campaña política a partir de hoy?

–Sinceramente, no creo. Debo decirle que nosotros en este proceso de llegar a la presidencia de la República tendremos mil escaramuzas. Hoy es esta, mañana buscarán otra. El proceso va a ser agitado y así vamos a continuar, pero la campaña va a estar muy por encima de una discusión u otra sobre estos temas.

"Es muy importante recordarles a los liberacionistas que don Gonzalo apoya y ha apoyado toda nuestra agenda de desarrollo de visión social, de redistribución de riqueza, de la lucha contra la corrupción, que son banderas que ha levantado Liberación Nacional y que don Gonzalo y los diputados cristianos han apoyado.

"Los liberacionistas debemos de sentir que el grupo de diputados cristianos ha estado cerca nuestro cuando hemos intentado promover leyes y legislación desde la óptica de Liberación Nacional. También apoyó el benemeritazgo de Daniel Oduber, un tema muy importante para los liberacionistas que no apoyaron otros partidos minoritarios".











