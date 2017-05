Vía a Monteverde tendrá asfalto luego de esperar más de una década

Proyecto iniciaría este año y concluiría en el 2018

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Tras más de una década de espera, los vecinos de Monteverde están más cerca de tener una carretera completamente asfaltada.

El Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) firmó hace dos semanas el contrato para concretar el pavimentado de los 18 kilómetros que hay entre Guacimal y Santa Elena, en Puntarenas.

De acuerdo con la información dada a conocer por la Gerencia de Construcción de Vías y Puentes, el proyecto tiene un costo de ¢6.300 millones e incluye el asfaltado, la construcción de muros de estabilización, protección de taludes, colocación de base de carpeta asfáltica, señalización horizontal y vertical y sistemas de protección de seguridad vial.

El plazo de ejecución de este proyecto será de 450 días, los cuales comenzarán a correr a partir del momento en que se dé la orden de inicio. Se estima que la obra estaría concluida antes de que termine el 2018.

El Conavi informó de que el proyecto no necesita ser refrendado por la Contraloría General de la República, pues se trata de una contratación directa ya aprobada.

Dentro del plan se incluye la pavimentación del tramo conocido como las Vueltas de San Luis, el cual no ha sido ampliado. No obstante, el Consejo no detalló si el proyecto incluye la ampliación.

La obra estará a cargo de la empresa Grupo Orosi.

Turismo optimista

Para el presidente de la Cámara de Turismo de Monteverde, Danny Ramírez, el plan de asfaltado de la carretera ha sido un "calvario" que pareciera llegar a su fin.

En su criterio, el hecho de no tener una vía en condiciones óptimas ha puesto a Monteverde en desventaja con respecto a otros destinos turísticos.

"Hay muchas agencias que lo esconden como destino por el deterioro que el estado del camino genera a sus unidades de transporte. Eso nos deja en desventaja competitiva, porque además se encarecen los costos del traslado", afirmó.

El representante de los empresarios explicó que pese a que la mayoría del turismo ingresa por las rutas de Tilarán o las Juntas de Abangares,–también en mal estado–, la mejora del acceso desde la Interamericana Norte favorecerá la visitación de turistas nacionales desde la Gran Área Metropolitana (GAM) y de quienes llegan en cruceros a Puntarenas.

"En esa ruta pasaron muchas cosas. En la primera etapa, que correspondía a la ampliación, los taludes quedaron mal estabilizados y de ahí nuestra insistencia para que empiece rápido y para que esos trabajos sean subsanados para evitar cierres por deslizamientos", dijo.

Además, según el empresario, durante años el mantenimiento que se le ha dado a la carretera ha consistido en arreglos en lastre que no duran más de cinco meses y complican el acceso durante la época lluviosa.

Promesas incumplidas

Los promesas de una carretera con asfalto se han escuchado durante años y en distintas administraciones.

La más reciente fue en julio del 2014 cuando el entonces ministro de Obras Públicas, Carlos Segnini, prometió que el proyecto se licitaría en el 2015.

LEA: MOPT promete licitar asfaltado de ruta de Monteverde en el 2015

Una promesa similar se hizo en el 2013, cuando el jerarca del MOPT del momento, Pedro Castro, aseguró que para lograr el tan ansiado asfalto buscaría variar un contrato de ¢1.000 millones para relastreado de la vía y aumentarlo a ¢4.700 millones necesarios para el pavimento.

LEA: MOPT procura asfaltar ruta a Monteverde

En el 2011, el exministro Francisco Jiménez fue más cauto y ante constantes manifestaciones vecinales, aseguró que harían las mejoras necesarias a la vía para que los vehículos livianos pudieran transitar sin problemas, eso sí manteniéndola en lastre.

LEA: 17 kilómetros de lastre son quebradero de cabeza

En el 2008 bajo la administración de Karla González también se prometió a los vecinos que la carretera sería completada hasta Monteverde en el 2009.

LEA: Arrancó reconstrucción de ruta a Monteverde











Comparta este artículo Nacional Vía a Monteverde tendrá asfalto luego de esperar más de una década Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Vía a Monteverde tendrá asfalto luego de esperar más de una década Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.