Diputados piden al MOPT y Contraloría sentar responsabilidades por error en vía a megapuerto

Comparecencia en Congreso

Establecer quién o quiénes fueron los responsables y sentar responsabilidades por el error en el diseño del camino al megapuerto de Moín, que costará millones de dólares adicionales al país. Esta fue la exigencia que hicieron los diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público a las autoridades del MOPT y a la Contraloría General de la República.

Su petición se dio durante la comparecencia, este jueves, del jerarca del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Carlos Villalta; el director ejecutivo del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), German Valverde; el ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, y la contralora, Marta Acosta.

En su intervención, Villalta rechazó que la diferencia de 80 metros entre el punto donde finaliza el acceso temporal y el ingreso del puerto sea un error o una pifia. Según él, cuando se contrató la ruta provisional no existía claridad de las coordenadas geográficas sobre las que se levantaría la terminal portuaria.

Una vez que esas coordenadas fueron establecidas se debía realizar un nuevo trazado, lo que implicaba otra solicitud de viabilidad ambiental, que tomaría al menos un año. Por esa razón, añadió, optaron por mantener el trazado inicial y luego hacer el ajuste en la carretera de 2,8 kilómetros entre Sandoval de Limón y Moín.

Esa modificación costaría $14 millones de acuerdo a los cálculos realizados por el Consorcio del Atlántico, firma a cargo de la obra. Ese monto se suma a los $71 millones del contrato original.

La tarde de este jueves, Villalta dijo que como la Contraloría ya les había refrendado el proyecto por un máximo de $78 millones, solo habrá que poner $5 millones adicionales para resolver el entuerto.

Pese a que esta es la cifra que divulgó el ministro, los $7 millones que quedarían libres del contrato original, más $5 millones de aporte extra del Conavi, apenas suman $12 millones.

Estas respuestas; sin embargo, no llenaron las expectativas de los legisladores, principalmente de Ottón Solís, del Partido Acción Ciudadana.

"No me diga que no hay un error de alguien. ¿Quién era el coordinador de todo esto? Me parece que el MOPT (...) Señora contralora, alguien tiene que ser culpable, como en el caso de Soresco (plan fallido para construir refinería), alguien tiene que ser culpable, esto no es un accidente geográfico, no es un terremoto lo que genera estas pérdidas, no es un huracán, no es que Estados Unidos vino y nos obligó a hacer esto (vía) con 80 metros de diferencia, es un error de alguien en Costa Rica", expresó Solís.

Por su parte, la contralora sostuvo ante los congresistas que para la entidad que ella dirige sí existió un error en la planificación del proyecto y adelantó que la unidad respectiva está realizado una "auditoría profunda", para señalar quiénes fueron los responsables.

Acosta también advirtió que debido a estos ajustes existe el riesgo de que el país no pueda cumplir su compromiso de tener en operación dos carriles de la carretera para setiembre de 2017 y la vía completa para enero de 2018, cuando comenzarán a funcionar los dos primeros puestos de atraque de la terminal de contenedores, en manos de la holandesa APM Terminals.

El ministro de la presidencia hizo énfasis en que es urgente para el país finalizar a tiempo la obra, ya que solo así los exportadores costarricenses podrán tener el descuento de $20 por el movimiento de cada contenedor, acordado con el concesionario.

Estimaciones de Presidencia, al término de los 33 años de la concesión, indican que ese descuento sumaría cerca de $1.000 millones.











