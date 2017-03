BCR cambia versión sobre la elección de Pedro Pablo Quirós

Banco dijo que colegio de ingenieros lo recomendó para dirigir ampliación de carretera a san ramón

El 9 de marzo, durante una entrevista con La Nación , Mario Barrenechea, gerente general del Banco de Costa Rica (BCR), aseguró que el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA) recomendó a Pedro Pablo Quirós, exjerarca del ICE, para dirigir la construcción de la nueva vía a San Ramón.

“Me lo propuso el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos. A varios órganos les pedí que me dieran nombres y, de ahí, sacar una terna para director del proyecto. De ahí salió Pedro Pablo”, dijo Barrenechea en esa ocasión.

Este diario preguntó al CFIA si era cierto lo dicho por Barrenechea. Esa entidad respondió que ellos no sugirieron la elección de Quirós.

“Aclaramos que desde CFIA no se dio ninguna recomendación sobre el señor Pedro Pablo Quirós para el puesto de director de proyecto para la ampliación de la vía San José- San Ramón”, expresó el Colegio mediante su oficina de prensa y relaciones públicas.

Al conocer el pronunciamiento del CFIA, volvimos a consultar a Barrenechea, quien dijo haberse confundido en la primera entrevista.

“¿Quién lo recomendó?, una cosa es quién le pasa a uno un nombre y otra es recomendaciones o referencias que uno recibe. Yo creo que mencioné el Colegio, un poco erróneamente, pero solo un poco erróneamente, porque el Colegio sí ha mostrado una gran complacencia con el nombramiento de Pedro Pablo”, dijo el gerente general del BCR, en una nueva conversación, realizada por teléfono, el 21 de marzo.

Añadió que ningún político aconsejó o pidió la designación de Quirós.

El Banco de Costa Rica tiene a cargo el fideicomiso para la ampliación de los 60 kilómetros entre San José y San Ramón, la cual debe empezar en los próximos meses.

La llegada del expresidente del ICE a esa obra generó fuertes reacciones de diputados , ya que Quirós fue cuestionado, en el pasado, por mal manejo de fondos públicos.

Quirós fue acusado, en 2010, por el Ministerio Público por los delitos de peculado y malversación al utilizar un helicóptero, contratado para inspeccionar los daños causados por el terremoto de Cinchona, para ir a ese y otros sitios.

De acuerdo con la Fiscalía, él usó la aeronave para asistir a dos reuniones que no tenían nada que ver con la gira mencionada y a una boda. Los hechos ocurrieron el 21 de marzo del 2009.

En 2011, el funcionario fue condenado a un año y tres meses de prisión por esta falta, pero la Sala Tercera anuló, en junio del 2013, la pena y, en un nuevo juicio, en 2015, fue absuelto.

¿Quién lo recomendó? Luego de ser desmentido por el CFIA, Barrenechea aseguró que un abogado, de nombre Gonzalo Cervantes, fue quien aconsejó la llegada de Quirós al BCR.

“A la edad mía, eso de recomendar, con la experiencia que uno tiene, no. Yo lo que hice fue mencionarle a Barrenechea a este señor(Quirós), que lo había conocido y que me había comentado su amplia experiencia en proyectos a nivel internacional, eso fue lo que hice yo”, declaró Cervantes a este diario.

El jurista, quien dice ser especialista en fideicomisos, admitió que nunca ha trabajado con Quirós.

“Yo soy abogado, no puedo recomendar a una persona como profesional, si esa persona es de otro campo, ¿me explico?

”Si usted me dice: ‘recomiéndeme un abogado’, eso es diferente porque yo conozco esa profesión, pero si usted me dice recomiéndeme un ingeniero, yo no podría”, agregó.

A la espera. Días atrás, el Consejo Nacional de Vialidad informó de que aún estudia las adendas al contrato de fideicomiso firmado con el BCR para la ampliación de la ruta.

El acuerdo de fideicomiso fue refrendado por la Contraloría General de la República en enero, pero, en febrero, el BCR propuso cambios para tener más autonomía en decisiones relativas a la construcción de la vía.











