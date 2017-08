'U' públicas recibirán un 3,7% de aumento para el 2018

Para el próximo año, las universidaddes públicas recibirán un incremento del 3,7% en el presupuesto del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES). Este porcentaje equivale a ¢17.707 millones en la transferencia del 2018, en comparación con la del 2017.

Este martes en la noche, la Comisión de Enlace, integrada por los rectores de las cinco universidades públicas; la ministra de Educación, Sonia Marta Mora; el ministro de Hacienda, Helio Fallas y la ministra de Planificación, Olga Marta Sánchez, firmaron el acuerdo sobre el incremento.

El presupuesto pasará de ¢478.570 millones, en el 2017, a ¢496.279 millones. El año pasado, las universidades recibieron un alza del 8,6% con respecto al 2016.

El 3,7% de aumento representa un 1,38% del producto interno bruto (PIB) del 2018, o sea, una disminución con respecto al porcentaje del PIB que se dio en el 2017, que fue de un 1,42%.

"Ayer nos reunimos en la Comisión de Enlace y, al final de la noche, logramos un acuerdo de aumento del 3,7%. Lógicamente, fue una negociación muy compleja no solo por la situación fiscal que vive al país, si no también que las universidades teníamos que velar para que las actividades sustantivas de los centros no se vieran afectadas. Las becas y beneficios no se verán afectados, pero ese presupuesto será muy restringido, dependerá de cómo lo enfrente cada institución. Creo que, internamente, los planes desarrollo se van a ver afectados", dijo Luis Guillermo Carpio, rector de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) y actual presidente del Consejo Nacional de Rectores (Conare).

El dinero del FEES se distribuye entre la Universidad de Costa Rica (UCR), que recibe un 57,79%, la Universidad Nacional (UNA) con un 23,40%, el Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR) al que le corresponde 11,3% y la Universidad Estatal a Distancia (UNED) que se beneficia del 7,51%.

El aumento está dentro del rango de la inflación esperada para el 2018 que es entre 2% y 4%, según el Banco Central.

Limitación

El rector de la UCR, Henning Jensen, dijo a La Nación que el incremento del 3,7% para el 2018, implica tomar medidas de contención del gasto ya que tendrían limitaciones.

"Comprendemos la situación del Gobierno, pero aclaro que no se darán recortes en becas, ni en ningún servicio estudiantil, tampoco en salarios, equipamiento o infraestructura. Los servicios sustantivos seguirán normalmente. Nos hemos preparado para afrontar esta crisis, hemos disminuido la anualidad y hemos tomado medidas de contención del gasto durante los últimos cinco años", dijo Jensen.

En el caso de la Universidad Técnica Nacional (UTN), ellos no reciben dinero del del FEES, pero sí reciben el porcentaje de incremento igual al del Fondo, el cual proviene de fondos del Ministerio de Educación Pública (MEP).

Para el 2017, recibieron ¢32.645 millones. En el 2018, ese presupuesto aumentará en ¢33.853 millones.

"(Con ese presupuesto) solo gastos de operación vamos a poder incluir, eliminamos toda posibilidad de invertir en infraestructura nueva y equipamiento. No queda mas remedio y las universidades no pueden estrujar más el presupuesto en condiciones tan difíciles, el país el cual está al borde del abismo por no haber reformado las normas tributarias", dijo Marcelo Prieto, rector de la UTN.