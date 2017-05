MEP prorroga por tres años la convención colectiva sin revisarla

La convención colectiva que cobija a 80.000 funcionarios del sector educación estará vigente por tres años más, sin que mediara revisión y negociación del acuerdo laboral entre las partes.

Este fue el acuerdo al que llegaron este martes tres de los cuatro sindicatos de educación. La Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) quedó fuera del contrato laboral por segundo año consecutivo.

Mauricio Azofeifa, encargado de prensa del MEP, informó este jueves que la prórroga se dará a partir de este viernes, sin ninguna reforma o modificación de las cláusulas. El convenio fue firmado el Ministerio, la Asociación Nacional de Educadores (ANDE), que tiene 60.000 afiliados, el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación Costarricense (SEC) y el Sindicato de Trabajadores de Comedores Escolares y Afines (Sitracome).

La decisión tensa las relaciones entre la APSE y el Ministerio de Educación Pública (MEP) debido a que este sindicato solicitó al Ministerio y a los otros tres gremios ser incluidos en una nueva negociación. Sin embargo, no hubo respuesta, según denunció Ricardo Molina, presidente de la Asociación.

La APSE presentó, incluso, una propuesta de convención colectiva, la cual no se tomó en cuenta para el acuerdo firmado el martes. Por esa razón, la organización anunció medidas por haber sido excluido.

LEA: Sindicatos de educación se pelean derecho para negociar convención colectiva

La APSE afirma que el Ministerio, al prorrogar la convención de manera automática, se aparta de la directriz presidencial de noviembre de 2015, según la cual todas las entidades públicas deben denunciar sus convenciones para revisar si existen posibles cláusulas abusivas.

Azofeifa explicó que no hubo desobediencia a la directriz presidencial.

"Se había hecho un estudio hacia el 2015, con la instruccion emitida por el señor presidente, de renegociar para ver si había cláusulas abusivas, una vez hecho estudio, se sometió al comité de políticas para renegociación (del Ministerio de Trabajo) y se determinó que no habia cláusulas abusivas. Por eso, este martes, se llegó al acuerdo de continuar por tres años la actual convención", declaró.

Sobre la exclusión de APSE, Azofeifa manifestó que los titulares de la convención colectiva son la ANDE, SEC y Sitracome y que, en téminos jurídicos, el MEP no está obligado a incidir en decisiones intersindicales, ya que es a los sindicatos a los que corresponde decidir si incluyen o no al cuarto gremio. APSE representa a 38.000 afiliados.

"El MEP no emite opinión porque sería incidir en la autonomía sindical", dijo.

Promesa

Ricardo Molina, presidente de la APSE, dijo que la ministra de Educación, Sonia Marta Mora, y su asesor, Pablo Zúñiga, le prometieron que iban a denunciar la convención para negociarla.

De hecho, en declaraciones a este medio, Azofeifa aseguró que el acuerdo iba a ser denunciado este jueves, úlltimo día para hacer la gestión ya que la convención vence el 11 de junio, pero las partes tienen que realizar la gestión un mes antes.

Azofeifa explicó, que, en efecto, desde abril se negociaba una tercera convención, pero que, en esta semana, todo cambió.

"Se llegó a la conclusión de que la opción más válida era prorrogar la convención, ya que satisfacía los intereses de ambas partes y para esto no es necesaria la denuncia porque no se negocia nueva convención", detalló el funcionario.

Azofeifa insistió en que la ministra sí le dio una respuesta formal a la APSE de su propuesta de convención colectiva.

La respuesta fue, según el encargado de prensa, que era "inviable negociar un nuevo acuerdo porque ya existía uno con los interlocutores formales de los trabajadores de la educación (ANDE, SEC y Sitracome)"

Recordó que APSE puede recurrir a instacias patronales diferentes para expresar su molestia.

La Nación llamó a Gilberto Cascante, presidente de la ANDE, pero dijo desconocer el acuerdo al que llegaron, aunque el MEP envió una foto luego de firmado el convenio en el cual él estaba presente.

Hace un año, el Ministerio de Educación excluyó a la APSE de la convención colectiva, porque esa organización hizo un llamado a huelga.

LEA: MEP excluye al APSE de convención colectiva por llamar a huelga

APSE: 'No vamos a permitir esta deslealtad sindical'

Para Ricardo Molina, presidente de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), el hecho de haber prorrogado la convención colectiva sin tomarlos en cuenta es una deslealtad sindical y un atropello. Por lo ocurrido, amenazó con una huelga general y pérdida de confianza en el MEP.

A continuación, sus declaraciones:

– ¿Qué respuesta recibió de los sindicatos y del MEP sobre la posibilidad de negociación?

– Ninguna respuesta, ninguna comunicación; ni un sí ni un no, un silencio total a cualquier posibilidad de negociación, conversación o diálogo. No hay apertura a la comunicación.

– ¿Qué les prometió la ministra?

– Ella conversó directamente con el ministro de Trabajo ( Alfredo Hasbum) y le dijo y le aseguró que la convención iba a ser denunciada. Pablo Zúñiga, el asesor de la ministra, me aseguró personalmente que se iba a denunciar el acuerdo laboral, hasta recalcó que se iba a hacer en acatamiento a la directriz presidencial de que todas las convenciones debían ser denunciadas. Nosotros nos preguntamos si el presidente estará enterado y si estará de acuerdo.

– ¿Qué cambios proponían en su propuesta de convención?

– Teníamos varias propuestas, una de ellas es la creación de un manual de procedimientos para asignación de recursos docentes, que pretende ordenar los nombramientos y eliminar la desigualdad en la contratación de puestos. Propusimos analizar la asignación de las lecciones de planeamiento para que los compañeros que den menos de 44 lecciones tengan derecho a las lecciones de planeamiento. Proponíamos mejores condiciones laborales para los empleados de título 1, como agentes de seguridad, conserjes, trabajadores de comedores escolares, entre otros.

– ¿Sospechan que el MEP y los otros sindicatos se pusieron de acuerdo para excluir a la APSE?

– Es eso lo que podemos concluir, si negociaron, entre ellos, de manera secreta a espaldas de los afiliados. No hay transparencia, no se respetó la directriz presidencial. La APSE presentó su propuesta de convención colectiva y el MEP no respondió nada. Legalmente no corresponde prorrogar la convención existente hasta que no hubiera un pronunciamiento sobre la nueva propuesta y se definiera quién es el titular de la convención de acuerdo al número de afiliados y su representación.

– ¿Tomarán acciones?

– Vamos a empezar con acciones jurídicas y políticas que incluyen las movilizaciones, acciones en las calles y no se descarta un movimiento de huelga. No vamos a permitir semejante deslealtad sindical en esta negociación, es un atropello a a legítima representación de la APSE.

– ¿Lo ocurrido cambia, de alguna forma, la relación con el MEP?

– Claro. Pablo Zúñiga era nuestro interlocutor ante el MEP, y ahora ya no, hay una pérdida de confianza. Vamos a buscar otro interlocutor válido y de confianza. De igual forma hacemos un llamado a la ministra para que nos atienda, no hemos sido atendidos por ella desde el 2014.











Comparta este artículo Nacional MEP prorroga por tres años la convención colectiva sin revisarla Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: MEP prorroga por tres años la convención colectiva sin revisarla Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.