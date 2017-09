Amante del fútbol y la música recibirá la Antorcha de la Libertad

El día de Edward Díaz transcurre entre sus clases, su banda de garage colegial y finaliza con dos horas de fútbol. Ahora, a esa rutina, debe incorporarle su entrenamiento para correr en una actividad que le llena el corazón de orgullo.

Edward, estudiante de noveno año del Colegio Técnico Profesional Barrio Irvin, en Guanacaste, fue seleccionado por el Ministerio de Educación Pública (MEP) para ser el primer costarricense que correrá con la Antorcha de la Libertad, el miércoles 13 de setiembre, día en que el símbolo llega al puesto fronterizo de Peñas Blancas, proveniente de Nicaragua.

Según dice, lo eligieron por ser un estudiante muy activo en la institución pues forma parte de la banda del colegio El Malinche, toca el piano, la guitarra y la batería.

Además, todas las noches asiste a entrenar fútbol de 6 p. m. a 8 p. m. con la Sub-17 del Municipal Liberia. Se desempeña como portero y ni siquiera los fines de semana descansa; sábados y domingos también sale a atajar penales. Cuenta que con frecuencia le dicen que se parece a Keylor Navas, el portero de la Sele.

"Hace como dos semanas me informaron que me habían escogido a mí para tener el honor de recibir la Antorcha. Seguro me eligieron porque a mí me gusta participar mucho en cosas de la institución, soy muy activo. Me siento muy orgulloso de haber sido seleccionado. Para mí es una felicidad completa, es la primera vez que lo hago, siento que represento a cada estudiante a nivel nacional, me siento orgulloso de sentir la patria y vivirla", contó Díaz, quien tiene 16 años y es vecino de Cuajiniquil.

La jerarca del Ministerio de Educación Pública, Sonia Marta Mora, será la encargada de recibir el símbolo de la independencia de España de manos de su homóloga de Educación de Nicaragua.

Las actividades artísticas y culturales programadas para el recibimiento de la Antorcha en Peñas Blancas iniciarán a las 9 a. m. del próximo miércoles 13.

Dos días después, el 15 de setiembre, se celebrarán 196 años desde que Centroamérica decidió independizarse.

Un joven polifacético. A Edward, como si no tuviera ya suficientes actividades, le gusta componer canciones. Además, confiesa, es "muy bueno" para el inglés.

"Luego de jugar fútbol los fines de semana, me gusta ponerme a crear música, me gusta crear mis propias canciones y todo. Yo hago el ritmo y estoy empezando a componer la letra de las canciones", dijo el guanacasteco.

El joven es el segundo de tres hermanos. Sus padres laboran en la venta de mariscos y Edward les ayuda en vacaciones.

Cuando salga del colegio quiere estudiar Derecho e idiomas.

Este portero y músico deberá incluir ahora entre sus conquistas, ser el primero de 20.000 estudiantes en llevar la Antorcha en su recorrido de 386 kilómetros en suelo costarricense.

Durante el trayecto, otros estudiantes de colegios de las cabeceras de las provincias recibirán el fuego de la Independencia hasta llevarlo a la provincia de Cartago, el 14 de setiembre por la noche, donde el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, lo espera.