Dos ríos separan del bachillerato a alumnos de Quepos aislados por la tormenta Nate

Samuel ha estudiado mucho para el examen de bachillerato de Matemáticas porque es la materia a la que le tiene más miedo. Sin embargo, es todavía mayor su temor de no poder hacer la prueba la próxima semana, pues vive en Cerritos de Quepos, una comunidad que se quedó sin camino ni puente con el paso de la tormenta Nate, a inicios de octubre.

Como no hay forma de llegar, a menos que se cruce a pie el río Cañas o se haga equilibrio en un largo tubo instalado sobre el río La Gallega, y que de un día para otro se convirtió en un frágil puente colgante, los delegados del Ministerio de Educación Pública (MEP) podrían no llegar con las pruebas para Mora y una decena de alumnos más del Liceo Rural Cerritos.

Más que los exámenes, esa preocupación le quita el sueño a este muchacho que lleva mucho tiempo preparándose para los exámenes; lo mismo le sucede al director del centro educativo, Ricardo Torres.

El funcionario guarda la esperanza de que para el martes 31 de octubre, cuando inician las pruebas, la Municipalidad, la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) o el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) hayan abierto un acceso para que los delegados del MEP puedan entrar a la comunidad.

"Yo me siento capaz de hacer los exámenes, pero me preocupa que los delegados no puedan pasar, ¿no ve que para bachillerato tienen que venir de afuera para custodiar los exámenes y cuidarnos en la prueba? Si no han abierto el acceso el martes, los delegados podrían pasar por el río o por el tubo, pero solo si el río no ha crecido, si crece, no se podrían devolver, sería muy peligroso", contó Mora.

Debido a que el pueblo está incomunicado, los docentes que viven fuera de la comunidad, que son la mayoría, no han podido llegar para ayudarles con los repasos de bachillerato. Según el joven, solo el profesor de Matemáticas, de apellido Pérez, quien sí vive en el pueblo, los apoya con repasos de esa materia y de las otras en las cuales tengan dudas.

El director explicó que desde el 5 de octubre las clases están suspendidas en ese centro educativo. El lunes va a verificar si el paso fue abierto y, en caso de que no, va a comunicar al MEP la situación.

Lilliam Mora, directora de Gestión y Evaluación de la Calidad del Ministerio de Educación Pública (MEP), dijo que hasta el martes que comienzan las pruebas podrán saber en cuáles centros no se pudieron llevar a cabo por problemas de acceso o de otro tipo.

"En ese caso se debe comunicar la situación al MEP, debidamente justificada, y procederemos a reprogramar las pruebas", explicó Mora.

La funcionaria añadió que, luego de la tormenta, se hizo un barrido en los colegios más afectados, un total de 10, para ver si estaban en condiciones de hacer las pruebas de bachillerato y, según ella, tanto docentes como alumnos dijeron que sí, a pesar de que muchos se quedaron sin colegio, como en el caso del Liceo Yimba Caj, ubicado en el territorio indígena de Rey Curré, en Buenos Aires de Puntarenas.

Este centro quedó inhabilitado tras haberse inundado hasta el techo. El techo se cae a pezados; el mobiliario, los equipos de cómputo, la cocina, pizarras y pupitres se perdieron.

LEA: Rey Curré: El liceo que estuvo sumergido ahora se deshace entre el barro

La directora de Yimba Caj, Shirley Cordero, explicó que ella reunió a los padres de familia para preguntarles si estaban de acuerdo con que sus hijos hicieran las pruebas y todos dijeron que sí.

"Solo una alumna perdió el uniforme, los cuadernos y la materia en la tormenta. Yo hablé con ella y le dije que podíamos hacer la solicitud de que ella hiciera las pruebas en abril, pero ella prefirió hacerlas este año. A ella se le permitió que fuera sin uniforme a hacerlas, sus profesores le ayudaron con sacar copia de la materia", manifestó Cordero.

A pesar de que la funcionaria del MEP afirmó que todos los alumnos de los colegios afectados estuvieron de acuerdo en hacer los exámenes, Sandra Díaz, estudiante del Liceo Rural La Luchita, en San Isidro de El Guarco de Cartago, considera que ella no está preparada debido a que luego de la tormenta, en su colegio se suspendieron las clases dos semanas, precisamente cuando tocaban los repasos para las pruebas nacionales.

"Ni yo ni mis cinco compañeros que vamos para bachillerato nos sentimos preparados. Hasta esta semana comenzaron los simulacros para 'bachi' pero sin repaso alguno, incluso el director envió una nota al MEP para ver si nos daban una semana más de tiempo para prepararnos pero en el MEP dijeron que no era posible", indicó la estudiante.