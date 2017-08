Víctor Morales Zapata exige a Ottón Solís renunciar a la inmunidad: 'Usted sí va a tener que responder'

En medio de una intensa discusión en el plenario, donde llovían críticas hacia el presidente, Luis Guillermo Solís, por sus ataques a varios diputados, Víctor Morales Zapata le pidió al fundador del PAC y compañero de su fracción, Ottón Solís, que renuncie a la inmunidad para enfrentar una demanda judicial que le piensa presentar.

"Ottón Solís, usted sí va a tener que responder a lo que, en forma temeraria, cobarde e irresponsable, ha manifestado en medios de comunicación. Usted va a tener que renunciar a la inmunidad para enfrentar las denuncias que hizo porque, efectivamente, la honra se tiene que defender, los valores se defienden con coraje".

"El fundador del PAC, en el momento en que lo denunciemos por las palabras infundadas, tiene que renunciar a la inmunidad y enfrentarse para demostrar con hechos lo que usted cobardemente, temerariamente y perversamente, propias de una actitud cobarde, ha dicho ante los medios de comunicación. No se puede permitir que el resentimiento le haga daño al país, usted no fue y no lo será", dijo Morales Zapata en el plenario.

Esa amenaza de demanda hacia el fundador del Partido Acción Ciudadana (PAC) fue el clímax de la discusión que fueron calentando, poco a poco, Fabricio Alvarado, de Restauración Nacional; Sandra Piszk, de Liberación Nacional; Mario Redondo, de Alianza Demócrata Cristiana (ADC); Edgardo Araya y Patricia Mora, del Frente Amplio, y también el liberacionista Ronny Monge, quien preside la Comisión Investigadora de los Créditos del BCR.

"Es que yo dije muchas cosas. (...) Diay, dije que o Juan Carlos Bolaños mentía, cuando dijo que él hacía las citas solo, en cuyo caso el presidente está en problemas, porque significa que había dado la orden de que se le recibiera, pero no cualquier persona tiene ese acceso; o Bolaños está encubriendo a alguien, eso es lo que creo que dije", comentó Ottón Solís.

"Siempre que alguien se va a lo personal, es porque no tiene respuestas. Yo espero que el presidente las tenga. Yo sí sé que no estoy cuestionado por tráfico de influencias, que no he convertido este despacho en tránsito frecuente de empresarios y de interesados en gestiones con el Estado", apuntó.

Aseguró que, en varias entrevistas, dijo varios nombres y que, ante la amenaza de demanda, lo que puede decir es: "Todo se toma de quien venga, cuando hay enojo e ira, es porque no se tienen argumentos racionales para responder".

El marco de la amenaza de Morales es la investigación parlamentaria que se lleva a cabo en relación con el préstamo por $20 millones que el Banco de Costa Rica (BCR) le hizo al empresario Juan Carlos Bolaños para que importara cemento de China bajo la marca Sinocem.

Bolaños asistió a cita de esa comisión investigadora el viernes pasado y ratificó que tuvo varias citas en la Casa Presidencial, donde además del presidente, Luis Guillermo Solís, estuvo el jerarca de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), Mariano Figueres.

Además, el importador de cemento mencionó citas en el Congreso con diputados como Luis Vásquez, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), y el libertario Otto Guevara.

Este lunes, el presidente dio declaraciones al respecto de esas reuniones, de la presencia de Figueres y de la investigación parlamentaria.

A criterio de Alvarado, Piszk, Araya y Mora, las declaraciones del mandatario solo buscan bajarle el tono a la investigación y todos ellos defendieron a Ottón Solís, pues consideran que el presidente Solís se refirió a él cuando habló de resentimiento y de personas en algunos partidos que no alcanzaron victorias como la suya en las elecciones.

"Qué verguenza, señor presidente, no hay nadie aquí que tenga problemas psicológicos para estar persiguiéndolo a usted y a su gobierno. Revise lo que pasa con la junta directiva del BCR, con su consejero de seguridad, que asiste a reuniones a las que no tiene que ir, ni estar modificando reglamentos a la medida de lo que aquí se requería", comentó Piskz.

Mario Redondo, por su parte, fustigó la respuesta del mandatario, al "insultar la capacidad psicológica de un compañero (Ottón Solís) que ha tenido toda la valentía de investigar cuando se trata de investigar".

"Eso aumenta las dudas sobre el verdadero compromiso del presidente", añadió Redondo, quien dijo que tuvo que presentar un recurso de amparo este lunes, para acceder a los contratos de Juan Carlos Bolaños con la Comisión Nacional para la Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) que, según Mariano Figueres, están a total disposición.

Por su parte, Edgardo Araya coincidió con los demás legisladores en que "no se vale bajarles el tono a las investigaciones de la comisión especial ni decir que solo es un problema comercial, por un problema de un duopolio".

"Es una investigación seria, cuando un interés particular se apropia de fondos que nos interesan a todos. Flaco favor es para la rendición de cuentas, sobre todo usted, presidente. No se vale ahora, que porque hay diagramas que no se sabe de dónde salieron, se quiere bajar el piso", indicó el frenteamplista.

De hecho, también Ottón Solís comentó que el mandatario no debería estar respondiendo con ataques ad hominem (hacia él, personalmente), sino que debería estar explicando las cosas como realmente sucedieron y cómo es que un empresario interesado en importar cemento de China tiene tan fácil acceso a la Casa Presidencial.

"Lo mismo sucedió en los años 90, cuando yo estaba en Liberación y criticaba al hermano del director de la DIS, quien me respondía con ataques personales", comentó Ottón Solís.