Usuarios del tren piden más seguridad en paradas y mejoras en los vagones

Estudio de la Universidad de Costa Rica encargado por la Aresep

Los usuarios del tren están insatisfechos con la dificultad que tienen los adultos mayores o personas con discapacidad para entrar a los vagones, el calor que hace dentro del ferrocarril, la seguridad en las paradas, el estado general de las unidades, el nivel de ruido en el servicio, el exceso de personas en un viaje y la escasez de asientos disponibles.

Por el contrario, se muestran conformes con el cumplimiento de horarios, la limpieza, la duración de los viajes, las tarifas cobradas y la facilidad de conectarse con otros medios de transporte, entre otros.

Estas conclusiones están incluidas en un estudio solicitado por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) al Programa de Investigación de Desarrollo Urbano Sostenible (Produs), de la Universidad de Costa Rica.

El informe se realizó entre octubre y noviembre del año anterior en las rutas de Belén, Heredia, Pavas y Cartago. Fue entregado en febrero a la Aresep.

En total, Produs aplicó 437 encuestas a los usuarios del servicio ferroviario.

Del total de consultados, el 36% dijo estar satisfecho de manera general, el 37% aseguró no estar satisfecho ni insatisfecho, el 18% manifestó estar muy satisfecho, el 6% poco satisfecho, un 2% nada satisfecho y menos de un 1% no sabe o no responde.

El análisis estableció una escala de calificaciones por cada aspecto evaluado. Los detalles peor calificados fueron la falta de equipo para atender emergencias, la desprotección del usuario en caso de robos y la seguridad en las paradas. Entre tanto, los mejor valorados fueron el monto de las tarifas cobradas, la atención a la hora de comprar tiquetes y la duración de los viajes.

Los cuestionarios de satisfacción se realizaron de la siguiente manera: 140 encuestas en la ruta hacia Cartago, 162 en Heredia, 74 en Belén y 61 en Pavas. La distribución se realizó según la demanda de cada uno de los trayectos y no incluye datos de Alajuela porque cuando se hizo el trabajo de campo no estaba en operación ese servicio.

El objetivo del estudio era precisar la demanda del ferrocarril urbano y establecer los niveles de satisfacción de los viajeros.

Heredia a la delantera

Los resultados de Produs confirmaron que los heredianos son los que más usan el tren; la ruta entre Heredia y San José capta el 44% de los usuarios promedio mensuales.

El promedio mensual de pasajeros es de 395.476 personas: 175.719 viajeros entre Heredia y la capital; 104.265 entre Cartago y San José; 20.213 entre Belén y San José, y 95.279 entre Pavas y San José.

El 83% de los encuestados dijo usar el servicio por su rapidez y el 52% declaró usar el tren cinco días a la semana.

El 74% de los viajeros son trabajadores y solo un 2% adultos mayores.

El estudio se conoce en momentos que el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) busca comprar nuevos trenes para mejorar la operación ferroviaria y satisfacer la demanada.

En febrero, Christian Vargas, presidente ejecutivo del Incofer, dijo que durante el segundo semestre de 2018 podrían llegar al país los nuevos trenes autopropulsados que planean adquirir.

El Incofer tiene 11 trenes Apolo y cuatro locomotoras con un total 24 vagones, cada una de las máquinas viejas puede remolcar siete coches por recorrido. A la escasez de equipo se suman los constantes choques con vehículos y la ausencia de controles autómaticos para el cobro de tiquetes.

La entidad dispone de un crédito de $40 millones para esta compra, la cual sería administrada por un fideicomiso del Banco de Costa Rica.

El servicio de ferrocarril fue reactivado en 2005, luego de diez de pausa. Se inició con el recorrido a Pavas. Se estima para 2016 había alcanzado los cuatro millones de usuarios anuales.

Aunque el Congreso aprobó una ley de fortalecimiento para la construcción de un moderno tren eléctrico. El proyecto, sin embargo, aún no se vislumbra.