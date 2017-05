Tránsito sufre fuga de oficiales hacia Policía Municipal

Mejores condiciones salariales son imán para funcionarios

La Policía de Tránsito encara lo que pareciera ser una fuga de oficiales hacia los cuerpos municipales, atraídos por mejores condiciones laborales, más beneficios y menor carga de trabajo.

Además, los municipios prefieren contratar a oficiales de tránsito ya formados para evitar los seis meses de capacitación que debe aprobar el nuevo personal.

Según Mario Calderón, director de la Policía de Tránsito, en lo que va del año 15 policías han renunciado a sus puestos para asumir labores en algunos de los 17 ayuntamientos que tienen autoridades de vigilancia en carretera.

Calderón expuso que el número parece bajo, pero es muy significativo por la escasez de personal que padece la Policía de Tránsito.

De acuerdo con un estudio del 2015 de la Dirección General de Tránsito, se requieren 1.161 oficiales nuevos para cumplir con la demanda de trabajo. Esa entidad está adscrita al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

En la actualidad, dispone de 763 funcionarios para controlar una flotilla vehicular que asciende a 1,4 millones de automotores.

Solo en San José se necesitan 403 tráficos más para dar abasto con las funciones.

"A mi ni siquiera me han incrementado las plazas ¿Cómo vamos a mantener a los oficiales que se quieren ir? No les puedo subir el salario porque no es una decisión mía", dijo Calderón.

La Unión Nacional de Técnicos y Profesionales en Tránsito (Unateprot) indicó que el salario base de un oficial de tránsito es de ¢328.100, a ese monto deben sumarse varios pluses por antigüedad, capacitaciones y riesgo policial, entre otros.

Por ejemplo, un oficial con diez años de experiencia, según el cálculo del jerarca de la Policía de Tránsito, puede tener ingresos entre ¢900.000 y ¢1 millón.

"En una municipalidad el salario base puede ser el doble, algunas tienen convención colectiva y el trabajo se limita al área del cantón en el que fueron contratados, por eso es más atractivo trabajar como policía de tránsito municipal", agregó Calderón.

"Las condiciones laborales dentro del MOPT se han convertido en una persecución para los policías, se levantan procesos disciplinarios sancionatorios sin sentido, de pronto te mandan dos días sancionado para la casa y eso genera un descontento muy grande entre los compañeros", comentó Homer Alfaro, secretario general de Unateprot.

El líder sindical añadió que la fuga oficial continuará y solo se podría parar si se mejoran las condiciones laborales y se aumenta el personal.











